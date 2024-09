La perte du chromosome Y chez les hommes a des conséquences désastreuses sur la santé

Le chromosome Y qui détermine le sexe masculin chez les nouveau-nés se dégrade lentement et sa perte met en danger la santé des hommes âgés, confirment de nouvelles études.

Les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y (XY) tandis que les femmes possèdent deux chromosomes X (XX). Les chromosomes X et Y humains ont évolué à partir d’une paire d’autosomes il y a environ 180 millions d’années.

Malgré leur origine évolutive commune, une dégradation génétique importante a entraîné la perte de 97 % des gènes ancestraux du chromosome Y humain, tandis que le contenu et l’ordre des gènes restent hautement conservés sur le chromosome X.

Les chromosomes sexuels des hommes étaient à l’origine une paire de chromosomes XY typiques, un trait encore observé chez les oiseaux, les reptiles et les mammifères monotrèmes (ornithorynques et échidnés).

Au cours des 166 derniers millions d’années, le chromosome Y humain a perdu la plupart de ses 1 600 gènes à un rythme de près de 10 par million d’années. Selon les scientifiques, il est normal que les chromosomes sexuels se dégradent au fil du temps.

Le chromosome mâle humain a perdu sa capacité à se recombiner avec son homologue, le chromosome X. En conséquence, la majorité du contenu génétique du chromosome Y est héritée en tant qu’unité, connue sous le nom de MSY humain, la région spécifique du chromosome Y aux mâles.

En se basant sur le taux d’épuisement du chromosome Y, on estime que le chromosome mâle disparaîtra complètement dans quelques millions d’années, plus précisément dans environ 4,5 millions.

La perte du chromosome Y est dangereuse pour le cœur des personnes âgées

Outre la lente diminution évolutive du chromosome mâle, de nombreux hommes de plus de 70 ans perdent leur chromosome masculin, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort.

La perte du chromosome Y chez de nombreux hommes vieillissants peut provoquer une cicatrisation du muscle cardiaque et conduire à une insuffisance cardiaque mortelle, selon une nouvelle étude de la faculté de médecine de l’université de Virginie.

Cette découverte pourrait aider à expliquer pourquoi les hommes meurent en moyenne plusieurs années plus jeunes que les femmes. Selon le chercheur Kenneth Walsh, Ph. D., de l’UVA, cette nouvelle découverte suggère qu’environ 40 % des hommes de 70 ans qui souffrent d’une perte du chromosome Y pourraient particulièrement bénéficier d’un médicament existant qui cible les cicatrices tissulaires dangereuses.

Walsh soupçonne que le médicament pourrait aider à contrer les effets nocifs de la perte de chromosomes, non seulement au niveau du cœur, mais également dans d’autres parties du corps.

De nombreux hommes commencent à perdre le chromosome d’une fraction de leurs cellules en vieillissant. Cela semble être particulièrement vrai pour les fumeurs. La perte se produit principalement dans les cellules sanguines. Des recherches antérieures ont montré que les hommes qui souffrent d’une perte du chromosome Y sont plus susceptibles de mourir plus jeunes et de souffrir de maladies liées à l’âge telles que la maladie d’Alzheimer.

Les nouvelles recherches de Walsh semblent toutefois constituer la première preuve tangible que la perte du chromosome Y provoque directement des effets néfastes sur la santé des hommes.

Walsh de la division de médecine cardiovasculaire de l’UVA et du centre de recherche cardiovasculaire Robert M. Berne, et son équipe ont utilisé des technologies de pointe Technologie d’édition génétique CRISPR développer un modèle de souris spécial pour mieux comprendre les effets de la perte du chromosome Y dans le sang. Ils ont découvert que cette perte accélérait les maladies liées à l’âge, rendait les souris plus sujettes aux cicatrices cardiaques et entraînait une mort plus précoce.

Les chercheurs ont découvert que les souris souffraient d’une série complexe de réponses du système immunitaire, conduisant à un processus appelé fibrose dans tout le corps. Les chercheurs pensent que la fibrose peut accélérer le développement de la maladie.

Les scientifiques ont également étudié les effets de la perte du chromosome Y chez les hommes. Ils ont effectué trois analyses de données compilées à partir de la UK Biobank, une énorme base de données biomédicale, et ont découvert que la perte du chromosome Y était associée aux maladies cardiovasculaires et à l’insuffisance cardiaque. Ils ont découvert que l’augmentation de la perte de chromosomes augmentait également le risque de décès.

La perte du chromosome masculin entraîne un risque de cancer

La perte du chromosome Y chez les hommes vieillissants entrave la capacité du corps à combattre le cancer car elle aide les cellules cancéreuses à échapper au système immunitaire du corps, montre une nouvelle recherche du Cedars-Sinai Cancer.

Sur la base de leurs recherches, les chercheurs développent un test de perte du chromosome mâle dans les tumeurs dans le but d’aider les cliniciens à adapter le traitement par inhibiteur du point de contrôle immunitaire aux patients de sexe masculin atteints d’un cancer de la vessie.

Dan Theodorescu, MD, PhD, directeur du Cedars-Sinai Cancer, président et auteur correspondant de la publication, qui a initié la recherche, a déclaré que « la perte du chromosome Y permet aux cellules cancéreuses de la vessie d’échapper au système immunitaire et de se développer de manière très agressive ».

Chez les hommes, la perte du chromosome sexuel a été observée dans plusieurs types de cancer, dont 10 à 40 % des cancers de la vessie. La perte du chromosome Y a également été associée aux maladies cardiaques et à la maladie d’Alzheimer, comme le montrent d’autres études.

Le chromosome Y contient les gènes qui sont à l’origine de certains cancers. En se basant sur la manière dont ces gènes sont exprimés dans les cellules normales de la paroi de la vessie, les chercheurs ont développé un système de notation pour mesurer la perte du chromosome Y dans les cancers.

Ils ont ensuite examiné les données de deux groupes d’hommes. Un groupe souffrait d’un cancer de la vessie invasif au niveau musculaire et leur vessie avait été retirée, mais ils n’avaient pas été traités par un inhibiteur du point de contrôle immunitaire. L’autre groupe a participé à un essai clinique et a été traité par un inhibiteur du point de contrôle immunitaire. Les résultats ont montré que les patients présentant une perte du chromosome Y avaient un pronostic plus sombre dans le premier groupe et des taux de survie globale bien meilleurs dans le second.

Les chercheurs ont ensuite comparé les taux de croissance des cellules cancéreuses de la vessie chez des souris de laboratoire. Ils ont cultivé des cellules cancéreuses dans une boîte où elles n’étaient pas exposées aux cellules immunitaires. Les chercheurs ont également cultivé les cellules malades chez des souris dépourvues d’un type de cellules immunitaires appelées cellules T. Dans les deux cas, les tumeurs avec et sans chromosome Y ont grandi au même rythme.

Chez les souris dotées d’un système immunitaire intact, les tumeurs dépourvues de chromosome Y se sont développées à un rythme beaucoup plus rapide que les tumeurs dotées du chromosome Y intact.

Selon le Dr Theodorescu, lorsque les cellules perdent le chromosome Y, elles épuisent les lymphocytes T. Et sans lymphocytes T pour combattre le cancer, la tumeur se développe de manière agressive.