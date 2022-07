La perte du badminton est le gain du squash ! Anahat Singh, 14 ans, prêt pour ses débuts aux Jeux du Commonwealth

La sensationnelle de squash de quatorze ans Anahat Singh, parmi les plus jeunes à représenter l’Inde aux prochains Jeux du Commonwealth, espère tomber sur son modèle PV Sindhu au cours de son séjour à Birmingham.

Le désir d’Anahat de rencontrer le navetteur le plus décoré de l’Inde n’est pas une surprise étant donné qu’elle a joué au badminton avant de décider de faire carrière dans le squash.

À l’âge de 6-7 ans, la fille basée à Delhi a regardé Sindhu, Saina Nehwal et Lee Chong Wei jouer à l’Open d’Inde au Siri Fort Complex dans le cpiatal national et depuis lors, elle n’a pas pu chasser le badminton de son système.

S’adressant à PTI avant les Jeux de Birmingham, Anahat a déclaré qu’elle restait une amoureuse du badminton jusqu’à ce jour, mais qu’elle était passée au squash car elle trouvait le sport plus excitant.

“Je jouais au badminton avant et j’ai vu Sindhu jouer à Delhi. J’espère pouvoir la voir pendant les Jeux. Côté squash, c’est aussi très excitant. Les joueurs que j’ai admirés, je vais jouer et voyager avec eux », a déclaré Anahat en référence au duo accompli de Joshna Chinappa et Dipika Pallikal.

Sa sœur aînée Amira Singh est également une joueuse de squash qui a énormément contribué à l’adoption du sport par Anahat.

« Elle adorait le badminton, mais en tant que parents, nous avions l’habitude de voyager avec Amira pour les tournois et Anahat ne voulait pas rester seule à la maison. Cela a également joué un grand rôle dans son passage du badminton au squash », se souvient la mère d’Anahat, Tani Vadehra Singh.

“Bien qu’elle ait cessé de jouer au badminton il y a longtemps, elle le regarde toujours à la télévision et reste également en contact avec son entraîneur.”

Le premier titre majeur de squash d’Anahat est survenu en 2019 lorsqu’elle a remporté le prestigieux British Open dans la catégorie U-11. Plus récemment, elle a remporté le titre junior asiatique U-15 et l’Open d’Allemagne pour plaider en faveur d’une sélection dans l’équipe des Jeux du Commonwealth.

À l’exception de l’Égypte, toutes les meilleures nations du squash font partie du Commonwealth, ce qui rend le terrain très difficile. L’Inde a remporté trois médailles dans l’histoire du CWG, mais n’en a pas encore remporté une en simple.

De la part de quelqu’un qui vient d’avoir 14 ans, les attentes ne sont pas élevées, mais Anahat veut donner le meilleur d’elle-même dans le plus grand événement de sa carrière florissante.

“Je ne sais pas si je peux gagner une médaille ou non, mais je vais essayer de jouer de mon mieux”, a déclaré Anahat, qui jouera le simple et le double féminin aux côtés de Sunayna Kuruvilla.

Ce fut une expérience surréaliste pour Anahat de s’entraîner avec Dipika et Joshna lors du camp d’entraînement la semaine dernière. Elle a également travaillé avec l’ancien numéro un mondial Gregory Gaultier, qui était à Chennai pour un camp de cinq jours.

« C’était la première fois que je jouais avec des joueurs professionnels. Ils m’ont dit à quoi m’attendre d’un grand événement comme le CWG. J’aurai encore quelques jours pour m’entraîner avec l’équipe avant de m’envoler pour Birmingham », a déclaré Anahat, qui pourra devenir professionnel après avoir eu 15 ans l’année prochaine.

Elle se rendra à Birmingham avec des yeux rêveurs et cela pourrait être le début de quelque chose de spécial.

