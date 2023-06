La perte d’oxygène dans la cabine pourrait avoir conduit à l’accident d’avion de Virginia, selon un expert

RICHMOND, Virginie (AP) – Une perte d’oxygène est une théorie de premier plan expliquant pourquoi un avion d’affaires insensible a survolé la capitale nationale dimanche avant de s’écraser dans la Virginie rurale. Mais les enquêteurs fédéraux commencent tout juste à chercher des réponses, et un expert a mis en garde contre les conclusions hâtives.

Le Cessna Citation a décollé d’Elizabethton, dans le Tennessee, en direction de l’aéroport MacArthur de Long Island. Une fois au-dessus de Long Island, il a fait demi-tour et s’est dirigé vers le sud, volant en ligne droite au-dessus de Washington, DC avant de s’écraser en Virginie, tuant le pilote et trois passagers.

L’accident de dimanche n’était pas la première fois qu’un vol se terminait loin de sa destination dans des circonstances mystérieuses.

QU’EST-CE QUE L’HYPOXIE ? :

L’hypoxie est la condition qui survient lorsque le cerveau d’une personne est privé d’oxygène adéquat. Si elle n’est pas traitée, elle peut être fatale.

Dans l’aviation, l’hypoxie peut survenir si un avion non pressurisé vole au-dessus de 10 000 pieds sans oxygène supplémentaire ou s’il y a une décompression rapide pendant un vol, ou un dysfonctionnement des systèmes d’oxygène ou de pressurisation, selon la Federal Aviation Administration.

La pression d’oxygène diminue à mesure que l’altitude augmente. C’est la raison pour laquelle les avions sont pressurisés et pourquoi les alpinistes transportent de l’oxygène supplémentaire lors des ascensions à haute altitude. C’est aussi la raison pour laquelle les agents de bord expliquent aux passagers comment utiliser les masques à oxygène dans le cas peu probable où la pression de la cabine serait perdue pendant un vol commercial.

LES EFFETS DE L’HYPOXIE

« C’est quelque chose qui se fait lentement. C’est presque comme si vous deveniez groggy, et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas reconstituer les choses. Et finalement, vous perdez connaissance », a déclaré Anthony Brickhouse, ancien membre du National Transportation Safety Board, qui est maintenant professeur agrégé et directeur du Aerospace Forensic Lab de l’Embry-Riddle Aeronautical University.

Les pilotes d’avions de chasse qui ont rattrapé les avions d’affaires ont déclaré que son pilote semblait affaissé et insensible, selon deux responsables américains informés à ce sujet. Les responsables n’étaient pas autorisés à discuter des détails de l’opération militaire et ont parlé sous couvert d’anonymat.

Les sites de suivi des vols ont montré que l’avion avait subi une descente en spirale rapide, tombant à un moment donné à une vitesse de plus de 30 000 pieds (9 144 mètres) par minute avant de s’écraser dans le St. Mary’s Wilderness.

Brickhouse a déclaré que les avions sont souvent configurés pour voler sur pilote automatique « donc si le pilote devient hypoxique ou perd connaissance, cet avion va simplement voler quelle que soit la route pour laquelle il a été programmé », a-t-il déclaré.

Brickhouse a déclaré qu’il n’était pas clair pourquoi l’avion a soudainement fait demi-tour à New York et s’est dirigé à nouveau vers le sud. Il a dit qu’il était possible que le pilote ait été désorienté et ait peut-être « essayé de reprogrammer un ordinateur de vol ou quelque chose comme ça ».

« C’est certainement quelque chose que les enquêteurs vont examiner », a déclaré Brickhouse.

Brickhouse a déclaré qu’il était important de ne pas tirer de conclusions hâtives sur les causes du changement de vol soudain et de l’accident.

AUTRES ACCIDENTS IMPLIQUANT L’HYPOXIE :

– L’un des accidents les plus connus impliquant l’hypoxie a été l’accident d’un Learjet en 1999 qui a perdu la pression de la cabine et a traversé la moitié du pays en pilote automatique avant de manquer d’essence et de s’écraser dans un pâturage du Dakota du Sud, tuant le golfeur professionnel Payne Stewart et cinq autres.

– Parmi les multiples théories sur la disparition en 2014 du vol 370 de Malaysia Airlines transportant 239 passagers et membres d’équipage, il y avait une décompression lente ou soudaine, provoquant une perte d’oxygène, qui aurait pu tuer tout le monde à bord. Si les niveaux d’oxygène avaient chuté, un avertissement sonore et automatisé aurait alerté les pilotes pour qu’ils mettent leurs masques à oxygène et descendent immédiatement en dessous de 10 000 pieds, où il y a suffisamment d’oxygène pour respirer sans aide. Mais les experts en aviation ont déclaré que dans ce cas, l’avion aurait dû continuer à voler automatiquement vers Pékin et être visible sur le radar.

– Des enquêteurs grecs ont déclaré que les pilotes d’un avion de ligne chypriote n’avaient pas réalisé qu’un système de pressurisation automatique était réglé sur « manuel » lorsqu’une perte de pression et d’oxygène dans la cabine a entraîné une hypoxie et le crash de l’avion en Grèce en 2005, tuant les 121 personnes à bord.

– En janvier 2018, le Dr Bill Kinsinger, d’Edmond, Oklahoma, avait piloté son Cirrus SR22T à Georgetown, Texas, pour récupérer un chien handicapé destiné à une famille d’accueil dans l’Oklahoma. Mais il n’a jamais atterri à l’aéroport de banlieue d’Austin et a dépassé sa destination de plusieurs centaines de kilomètres. Les autorités pensent qu’il a peut-être perdu connaissance en raison d’une hypoxie.

