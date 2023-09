La perte d’intellectuels en première ligne est désastreuse pour la culture ukrainienne

Note de l’éditeur : The Kyiv Independent republie en exclusivité une interview d’Iryna Tsilyk préparée par Forum d’études ukrainiennes, un publication de recherche destinée aux experts, aux praticiens et aux universitaires pour discuter, explorer, réfléchir, développer et transformer la compréhension internationale des affaires contemporaines en Ukraine. Cette plateforme est gérée par l’Institut canadien d’études ukrainiennes (CIUS) de l’Université de l’Alberta (Edmonton, Canada).

Iryna Tsilyk est une cinéaste et écrivaine ukrainienne. Elle est la réalisatrice du film documentaire primé The Earth Is Blue As an Orange.

CIUS : Après la première invasion russe de Oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk en 2014 tu as fait La Terre est bleue comme une orange, un film documentaire sur la vie d’une famille dans l’oblast de Donetsk – et votre mari a également servi dans l’armée ukrainienne. Comment ces expériences vous ont-elles affecté ou aidé une fois l’invasion à grande échelle survenue ?

Iryna Tsilyk : Mon mari a servi dans l’armée pour la première fois en 2015-2016, puis il a de nouveau rejoint l’armée lorsque l’escalade de l’invasion russe a commencé. Quant à mon expérience, j’ai toujours essayé de m’impliquer dans différentes activités dans le domaine culturel au cours des années de guerre de la Russie en Ukraine. Au cours des premières années de la guerre, j’ai profité de diverses occasions pour me rendre dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk, notamment pour participer à des lectures littéraires. J’ai réalisé des films documentaires et j’ai également participé à des événements et à des cours pour les enfants vivant en première ligne. C’était crucial pour moi d’y aller, de tout voir de mes propres yeux, de rencontrer les gens, de leur parler, d’écouter leurs témoignages, de ressentir ce qui s’y passe, parce que, vous savez, dans les premières années de la guerre, L’Ukraine était également divisée entre ces réalités parallèles.

L’est de l’Ukraine était attaqué, il y avait une véritable guerre et, entre-temps, mon Kiev – je viens de Kiev – était complètement paisible, et de nombreuses personnes dans d’autres villes ukrainiennes n’étaient pas non plus conscientes de ce que signifiait vivre dans une guerre. zone. C’est presque la même chose que ce que ressentent aujourd’hui les étrangers à l’égard de l’Ukraine. Ils ont une profonde empathie, mais en même temps ils ne peuvent pas imaginer ce que signifie vivre dans la réalité de la guerre. Ainsi, lorsque l’invasion à grande échelle a commencé, beaucoup de choses ont changé pour nous tous – pour l’ensemble de l’Ukraine, car nous avons soudainement découvert que la « zone rouge » était partout. Et bien sûr, certaines régions semblent beaucoup plus sûres que le sud et l’est de l’Ukraine, mais il n’existe toujours pas de ville ou de région totalement sûre en Ukraine.

Mon expérience de cinéaste – une personne qui réfléchit d’une manière ou d’une autre sur tout ce qui m’entoure – m’a été utile. Mais en même temps, je me suis senti soudain engourdi et sans voix, parce que j’avais réellement compris qu’en tant qu’observateur, j’avais une perspective complètement différente. Lorsque vous êtes au milieu de cette réalité, vous perdez soudainement tous les outils possibles dont vous disposiez auparavant pour exprimer d’une manière ou d’une autre ce qui se passe et ce que cela signifie pour nous tous. J’ai donc arrêté de faire du cinéma et utilisé d’autres moyens artistiques pour refléter la réalité. Par exemple, une fois le temps passé, j’ai commencé à écrire de nombreux essais et ce genre de choses. La poésie est également un outil très spécial et puissant pour refléter notre état d’être bizarre d’aujourd’hui. J’ai l’impression que c’est seulement maintenant que je suis revenu à moi-même et que, grâce au cinéma, j’essaie à nouveau de trouver la manière appropriée de parler de tout ce qui nous arrive.

CIUS : Comment la guerre a-t-elle affecté le travail des réalisateurs, des écrivains et des personnes travaillant dans le domaine de la production culturelle ? La situation actuelle est-elle totalement différente de ce qui se passait avant l’invasion à grande échelle ? Vous avez décrit que vous aviez, par exemple, dû suspendre une partie de votre travail.

Tsilyk : La situation a complètement changé, mais surtout dans son ampleur. Dans les premières années de la guerre, de nombreuses personnes de ma bulle étaient déjà impliquées dans différents types d’activités pour aider le front, et mon mari et certains de mes amis ont alors rejoint l’armée. Mais depuis février 2022, le cercle semble s’être élargi. Presque tout le monde que je connais est touché d’une manière ou d’une autre par cette guerre. La plupart des gens autour de moi se battent ou attendent leur conjoint qui se bat. Certaines de mes amies sont déjà devenues veuves. Un de mes amis, qui était monteur de films avant la guerre, s’est engagé dans l’armée puis a été tué au front.

En mai dernier, mon mari s’est retrouvé dans une situation où il a survécu par miracle. Lui et son unité ont été piégés dans des positions à Bakhmut et ont été constamment sous le feu des tirs pendant cinq jours. Il croyait déjà qu’il ne survivrait pas, mais il l’a fait. J’essaie donc de dire que je suis un artiste, un cinéaste et un écrivain, et que la plupart des gens que je connais sont aussi des artistes. Aujourd’hui, nombre d’entre eux doivent prendre les armes et changer complètement de vie, ce qui constitue une tragédie colossale. Nous vivons une époque marquée par de nombreuses tragédies et personne n’est né pour se battre. Je ne veux pas dire que les artistes appartiennent à une classe supérieure, ce n’est pas ce que je veux dire. Mais le problème est que nous perdons tellement d’intellectuels, de philosophes, d’écrivains, d’esprits brillants ! Vous connaissez probablement certaines de ces histoires tragiques, comme par exemple la façon dont l’armée russe a tué l’écrivain ukrainien Volodymyr Vakulenko. Son corps a été retrouvé dans une fosse commune. Une autre écrivaine, intellectuelle et bénévole, Viktoria Amelina, n’était qu’une cliente d’un café lorsqu’un missile russe l’a frappé et l’a tuée. Et tant de personnes ont déjà été tuées au front. Ce que j’essaie de dire, c’est que c’est tellement douloureux que la plupart de ces gens – des jeunes, des personnalités cool et fortes – perdent non seulement leur chance de construire une maison, d’élever un enfant, mais ils perdent également toute leur chance. ces occasions de créer de nouveaux sens et de nouveaux récits. Cela signifie que la perte d’intellectuels en première ligne est un désastre pour la culture ukrainienne moderne.

Et il y a aussi un autre problème. Bien que beaucoup soient encore en vie, ils ne peuvent pas être actifs dans leur domaine quand ils sont sur le champ de bataille. Je veux dire, tous ces cinéastes et écrivains ne peuvent pas faire de nouveaux films ou écrire des livres, et c’est pourquoi nous avons aussi le sentiment que nous perdons d’une manière ou d’une autre l’occasion de parler pour nous-mêmes, avec nos voix ukrainiennes. Dans le même temps, tous ces intellectuels russes qui ont fui vers les pays européens ont trouvé des soutiens et de nouvelles opportunités. Ils profitent de toutes ces nouvelles opportunités pour parler haut et fort d’eux-mêmes, de leurs problèmes et de leurs souffrances, presque sans se concentrer sur la nécessité de désimpérialiser la Russie ; c’est problématique à bien des égards et pour de nombreuses raisons.

