La perte de vision pourrait être la principale cause d’anxiété et de dépression chez les personnes âgées : experts

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), qui représente 8,7% de toutes les cécités dans le monde, est la cause la plus fréquente d’anxiété et de dépression chez les personnes de plus de 60 ans, ont déclaré lundi des experts de la santé. La DMLA est une maladie dans laquelle des vaisseaux sanguins anormaux se développent dans la macula – partie centrale de la rétine – causant des dommages à la vision centrale et la rendant difficile à gérer. Selon des projections récentes, le nombre de personnes souffrant de DMLA dans le monde atteindra 288 millions en 2040. En Inde, la prévalence globale de la DMLA varie actuellement de 1,4 % à 3,1 %. Le premier symptôme de la DMLA est la difficulté à voir la nuit. À un stade ultérieur, les patients atteints de DMLA voient des angles morts et leur capacité à lire, regarder la télévision, conduire et reconnaître les visages est affectée. Il évolue ensuite vers la cécité.

La déficience visuelle perturbe la routine des patients, les rend dépendants et augmente également l’incapacité fonctionnelle.

« Les personnes atteintes de DMLA, qui ont perdu plus de 80 % de leur vision centrale, sont plus susceptibles de souffrir d’anxiété et de dépression. C’est principalement parce qu’ils ont l’intention de prendre leur retraite en douceur et qu’ils ont du mal à lire et à pratiquer des activités récréatives à ce stade de la vie, ce qui cause de la frustration et de l’inconfort. Leur vie implique de multiples visites à l’hôpital accompagnées de traitements coûteux, ce qui ajoute à la détérioration de la qualité de vie », a déclaré le Dr Indu Singh, chirurgien rétinien consultant et directeur du Dr Daljit Singh Eye Hospital, Amritsar, à l’IANS.

Une étude récente de l’International Journal of Environmental Research and Public Health a également confirmé que la DMLA a un impact psychologique négatif et qu’elle réduit la qualité de vie à des niveaux comparables à des maladies graves comme le cancer et les accidents vasculaires cérébraux.

Bien qu’il soit important de se promener, de surveiller les choses à la maison, de gérer la dépression, le Dr Vishali Gupta, professeur, Vitreoretinal and Uvea, Advanced Eye Center, PGIMER, Chandigarh a suggéré aux patients de s’engager dans des activités qu’ils peuvent faire dans le confort zone de leur vision.

« Ces patients doivent utiliser des loupes, des iPads ou d’autres appareils d’aide à la basse vision qui peuvent les aider à lire le script. Aujourd’hui, il existe des applications qui peuvent leur lire des livres. L’idée est de s’occuper et de se sentir utile », a déclaré Gupta à IANS.

Une autre façon de lutter contre le stress lié à la DMLA est de se soumettre à un dépistage régulier afin d’éviter une aggravation de la vision. Un diagnostic précoce de la DMLA peut aider à un traitement précoce et également arrêter la progression vers la perte de vision.

Le Dr Daraius Shroff, spécialiste de la rétine au Shroff Eye Center de Delhi, a suggéré aux patients atteints de DMLA de partager leurs angoisses avec leur famille et leurs amis pour aider à soulager le stress mental ainsi que pour obtenir de l’aide pour trouver des solutions pour soulager la dépression.

