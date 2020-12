PHOENIX (AP) – C’est le premier hiver en cinq ans que Steve Monk et son épouse, Linda, ne se rendent pas en Arizona depuis leur domicile de Prince Albert, en Saskatchewan.

Ils quittent généralement le Canada pour se reposer dans des climats plus chauds pendant six mois. Ils pourraient voler, contournant les restrictions de voyage à la frontière, mais ils préfèrent «geler leurs petits pains» plutôt que d’aller aux États-Unis, où les infections et les décès au COVID-19 augmentent.

«Cela ne vaut pas la peine de prendre un risque. Ce n’est pas aussi grave dans ce pays que là-bas », a déclaré Monk, 69 ans.« Pratiquement tous les Canadiens que nous connaissons qui descendent (aux États-Unis) ne partent pas. C’est assez répandu.

Les «Snowbirds» comme les Monks, souvent retraités qui vivent dans un endroit chaud comme l’Arizona ou la Floride à temps partiel pour échapper au temps froid, ne se rendront pas au sud cet hiver. Pour les Canadiens qui conduisent, les voyages non essentiels à la frontière sont interdits jusqu’au 21 décembre au moins. Pour certains, c’est la peur du virus.

Alors que leur absence se fait sentir dans les locations de vacances, les restaurants et les magasins, les parcs de camping-cars et les terrains de camping voient une augmentation du nombre de campeurs à mesure que les gens se rapprochent de chez eux.

Une grande partie de la population des snowbirds est canadienne. Evan Rachkovsky de l’Association canadienne des snowbirds a déclaré que la plupart des personnes avec lesquelles il s’est entretenu suspendaient leurs voyages aux États-Unis.

Mais certains sont toujours catégoriques à l’idée d’y aller.

« Certains me disent simplement que c’est quelque chose qu’ils font depuis 10, 20, 30 ans, donc c’est habituel dans ce sens », a déclaré Rachkovsky. «C’est un style de vie plutôt que des vacances pendant deux semaines.»

Pour ceux qui y vont, ils peuvent faire face à des recommandations de mise en quarantaine jusqu’à deux semaines, bien que les États ne l’appliquent souvent pas. Ils se rendent également dans les communautés où les hôpitaux sont normalement les plus occupés pendant les mois d’hiver et le COVID-19 pourrait les submerger.

Les obstacles à l’assurance maladie dissuadent le comptable torontois à la retraite Mel Greenglass, qui depuis près d’une décennie a passé quatre mois dans le sud-ouest de la Floride, près de Naples. Les snowbirds canadiens doivent acheter un plan supplémentaire à leur couverture fournie par le gouvernement pour toute urgence pendant leur séjour. Cela aurait coûté 2800 dollars pour lui et sa petite amie cette saison, contre 1800 dollars auparavant, et il craignait qu’ils ne soient pas couverts s’ils avaient attrapé le virus.

Les assureurs «ne vont pas dépenser beaucoup d’argent pour couvrir tout le monde simplement en augmentant un peu leurs primes», a déclaré Greenglass, 78 ans. Il a ajouté que s’adapter à l’hiver canadien ne sera pas facile: «Je ne le fais même pas. posséder une paire de bottes.

C’est plus facile pour ceux qui n’ont pas de frontières internationales de traverser. Kathy Scott, 73 ans, et son mari de 81 ans ont l’intention de faire leur voyage annuel de Salt Lake City à l’Arizona après Noël.

Scott a déclaré qu’elle prévoyait de masquer et de pratiquer la distanciation sociale pour éviter d’alourdir le système médical, ajoutant qu’elle « n’avait aucun problème à demander aux gens d’avoir été testés, de se mettre en quarantaine, de savoir où ils ont été. »

Les plans des Snowbirds ont un impact énorme sur le tourisme. En Floride, 3,6 millions de Canadiens ont visité l’année dernière, soit un quart de ses touristes étrangers, selon l’office du tourisme de l’État. Visit Florida estime que seulement 15 000 Canadiens sont arrivés entre avril et septembre, le dernier mois pour lequel les statistiques sont disponibles. Cela représente une diminution d’environ 99% par rapport à la même période l’an dernier.

L’Office of Tourism de l’Arizona a déclaré qu’environ 964 000 visiteurs canadiens étaient responsables de 1 milliard de dollars sur les 26,5 milliards de dollars de dépenses touristiques l’an dernier. En septembre, les visiteurs ont dépensé au total 752 millions de dollars, en baisse de 60% par rapport aux 1,9 milliard de dollars attendus une année normale.

Becky Blaine, directrice adjointe du bureau, a déclaré que le fait que de nombreuses personnes regardent plus près de chez elles pour les vacances aide beaucoup. Mais cela ne fera que compenser la perte de visiteurs internationaux. Elle ne sait pas non plus à quel point les parcs de VR et les terrains de camping seront stimulés.

«Maintenant que les enfants sont de retour à l’école, il s’agirait davantage de cette population de retraités que pendant l’été lorsque tout le monde louait des camping-cars, y compris moi-même», a déclaré Blaine.

Bobby Cornwell, directeur exécutif de la Florida and Alabama RV Parks & Campground Association, estime que ce n’est pas «tout à la morosité» pour son industrie. Les Snowbirds représentent 30% des affaires des parcs de camping-cars de Floride, a-t-il déclaré. Il y a eu des annulations, mais les exploitants de parcs voient des gens de tous âges trébucher sur la route.

«Je veux vraiment marteler cette maison: des gens dont nous recevons les commentaires, de nombreux parcs de tout l’État, pour chaque annulation, il y a un ou deux campeurs qui entrent», a déclaré Cornwell. «Je n’ai rien entendu de désastreux.»

Bruce Hoban, co-fondateur des 2 000 membres propriétaires de locations de vacances et voisins de Palm Springs, a déclaré que les gestionnaires immobiliers qui louent des condos à des snowbirds pour des séjours de deux à trois mois dans la station balnéaire du désert ont du mal. Mais les locations de vacances pour les séjours de moins de 30 jours ont été «à travers le toit».

Normalement, les locations génèrent 25% des 25 millions de dollars de râteaux de Palm Springs à partir d’une taxe d’occupation. Ils génèrent maintenant 50%. Entre les locations de vacances et les hôtels, la ville a fait 5,5% plus d’affaires entre juillet et septembre par rapport à la même période l’an dernier.

«C’est un grand changement», a déclaré Hoban. «Le nombre de personnes venant en location de vacances ne ressemblait à rien de ce que nous avions jamais vu. … Oui, nous avons perdu deux mois et demi de ce qui est normalement notre période la plus chère et la plus élevée de l’année à cause des festivals de Coachella et autres. Nous avons perdu tout cela. Nous l’avons plus que compensé depuis lors. «

Mais les commerçants comme Julie Kathawa, 49 ans, n’attendent pas de grandes affaires de la part des jeunes vacanciers. Julie’s Hallmark vend des cartes et des cadeaux dans les dunes des Bermudes, à l’extérieur de Palm Springs, et ressent déjà le manque de snowbirds, qui représentent environ 20% de son entreprise de novembre à avril. Elle compte principalement sur les commandes par correspondance en ligne.

«J’en suis reconnaissant, mais ce n’est pas la même chose. Je pense que cela va m’aider en décembre », a déclaré Kathawa. «À part ça, je ne pense pas que ce sera aussi rentable ou aussi excitant en janvier, février et mars parce que nous aurions encore tout ce tourisme.»

