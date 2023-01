La perte de pollinisateurs liée à davantage de décès excessifs : étude

Une étude récente indique que la perte de pollinisation pourrait entraîner des centaines de milliers de décès supplémentaires dans le monde, car les approvisionnements en aliments sains deviennent moins abondants.

Des recherches menées par la Harvard TH Chan School of Public Health estiment qu’une pollinisation inadéquate a entraîné une perte de trois à cinq pour cent de la production de fruits, de légumes et de noix.

Cette perte et les complications de santé qui en résulteraient en raison de problèmes de santé associés tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et certains cancers ont entraîné environ 427 000 décès supplémentaires par an, disent-ils.

“Cette étude montre que faire trop peu pour aider les pollinisateurs ne nuit pas seulement à la nature, mais aussi à la santé humaine”, a déclaré l’auteur principal Matthew Smith, chercheur au Département de santé environnementale de l’école, dans un communiqué de presse.

Samuel Myers, chercheur principal au Département de santé environnementale de l’école et auteur principal de l’étude, a ajouté qu ‘”une pièce manquante essentielle dans la discussion sur la biodiversité a été le manque de liens directs avec la santé humaine.

“Cette recherche établit que la perte de pollinisateurs a déjà un impact sur la santé à l’échelle d’autres facteurs de risque pour la santé mondiale, tels que le cancer de la prostate ou les troubles liés à l’utilisation de substances.”

Les chercheurs ont publié leur étude dans la revue à comité de lecture Environmental Health Perspectives le mois dernier.

Les chercheurs ont déjà souligné les effets que l’agriculture à haute intensité et le changement climatique ont eu sur les espèces d’insectes, y compris celles nécessaires pour fournir le pollen.

Les auteurs de l’étude de Harvard affirment que les insectes pollinisateurs augmentent les rendements des trois quarts des variétés de cultures et sont “essentiels à la culture d’aliments sains comme les fruits, les légumes et les noix”.

Ils ont estimé l’impact de la perte de pollinisateurs, ou “écarts de rendement des pollinisateurs”, en utilisant les données de centaines de fermes expérimentales en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique latine.

Les chercheurs ont découvert que les pays à faible revenu ressentaient plus fortement les effets économiques de la perte de production alimentaire due à une pollinisation moindre, perdant entre 10 et 30 % de la valeur agricole.

Cependant, les pays à revenu intermédiaire et élevé, qui ont normalement des taux plus élevés de maladies non transmissibles, ont subi un «fardeau sanitaire» plus important, selon les chercheurs, avec des pays à revenu intermédiaire qui ont de grandes populations comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie et La Russie souffre le plus.

Timothy Sulser, chercheur principal à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington, DC, a déclaré dans le communiqué de presse que même si les résultats peuvent être surprenants, “ils reflètent la dynamique complexe des facteurs qui sous-tendent les systèmes alimentaires et les populations humaines dans le monde”.



Avec des fichiers de CNN