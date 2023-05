La perte de poids spectaculaire de l’actrice de télévision Vinny Arora en 9 mois d’accouchement, Zayn vous laissera bouche bée

Eh bien, chaque corps est différent et il faut du temps pour changer, en particulier après la grossesse, mais beaucoup continuent de s’interroger sur la transformation dramatique de ces actrices après la grossesse et sur la façon dont cela est possible, comme récemment Alia Bhatt avait affirmé que beaucoup de gens sa perte de poids après Raha n’est pas naturelle, et maintenant une actrice de télévision laisse tout le monde bouche bée avec sa perte de poids spectaculaire après 9 mois de son bébé. Vinny Arora Dhoopar, est allée sur son Instagram et a partagé comment elle a perdu plus de 12 kg dans les 9 mois suivant son accouchement et elle ne peut pas gérer son excitation.

Regardez la vidéo de la transformation drastique de la perte de poids de Vinny Arora Dhoopar dans les 9 mois suivant sa grossesse.

Vinny Arora Dhoopar a remercié sa famille pour son soutien dans ce voyage de perte de poids et en particulier son mari Dheeraj Dhoopar.

« J’ai commencé à m’entraîner 6 mois PP, nous venons d’en terminer 9 et j’ai perdu 12 kg + .. Je me sens à nouveau physiquement – mentalement. Les 45 premiers jours @perumalswami_mma m’ont fait faire des séances d’entraînement incroyables en gardant mon rythme à l’esprit et j’ai perdu 7-8kgs rapidement, les 45 jours suivants @mindfulwithanuja m’ont aidé à équilibrer mon alimentation afin que je ne me sente pas à court d’énergie et que mon allaitement se poursuive sans problème. Surtout, je tiens à remercier ma famille et mes amis pour leur soutien et leur appréciation. Surtout mon mari @dheerajdhoopar pour ne jamais avoir souligné mon poids, au lieu de cela, il m’a toujours dit à quel point j’étais belle et que je n’étais pas grosse en premier lieu. Cela peut ressembler à un discours primé car le sentiment n’en est pas moins ( petite danse heureuse à la fin) ».

Vinny a reçu des réponses mitigées de la part des internautes et ils remettent en question l’authenticité de la perte de poids, tandis que ses fans délirent de son travail acharné. Vinny, qui a rendu ce voyage de perte de poids possible, a partagé les informations détaillées sur la perte de poids et cela ne fait que montrer que l’actrice est excitée et comment. Dheeraj Dhoopar et Vinny Arora sont le couple le plus classe et le plus sexy de l’industrie de la télévision et il est clair que la bombasse a retrouvé sa forme et a seulement montré que rien ne pouvait vous empêcher d’être en forme et fabuleuse.