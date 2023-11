La perte de poids ralentit le vieillissement du cerveau jusqu’à 9 mois, selon une étude : ScienceAlert

Passer à un régime riche en légumes frais et pauvre en aliments transformés pourrait faire des merveilles pour l’âge biologique de votre cerveau, recherche montre.

Selon une étude publiée en avril, suivre un régime méditerranéen riche en légumes, fruits de mer et céréales complètes – ou même simplement suivre les directives alimentaires – semble ralentir les signes de vieillissement cérébral accéléré généralement observé dans l’obésité avec aussi peu que 1 pour cent de perte de poids corporel.

Des scanners cérébraux effectués après 18 mois ont montré que l’âge cérébral des participants paraissait presque neuf mois plus jeune que prévu, par rapport aux estimations de l’âge chronologique de leur cerveau.

Comme les participants à l’essai clinique, vous ne vous sentirez peut-être pas aussi vieux que les années que vous avez vécues, ou peut-être que votre corps aura l’impression de vieillir plus vite que vous – c’est la différence entre l’âge biologique et l’âge chronologique.

Quoi qu’il en soit, la recherche montre que l’âge biologique de votre corps est bien plus qu’un sentiment : des signes de vieillissement biologique peuvent être trouvés le long de votre ADN, gravés sur les extrémités de vos chromosomes ou, comme le suggère cette étude, dans les connexions desserrées de votre cerveau.

Alors qu’un nombre croissant de recherches suggèrent que le vieillissement biologique provoqué par des événements stressants pourrait être réversible, cette étude a montré qu’améliorer son alimentation peut être l’une des options les plus simples pour améliorer sa condition physique, quelles que soient les années.

Dans l’étude, les chercheurs ont photographié le cerveau de 102 participants qui participaient à un essai clinique plus vaste mené sur un lieu de travail en Israël. Des scintigraphies cérébrales ont été réalisées une fois avant le début de l’essai et de nouveau après 18 mois, ainsi qu’une batterie de tests de la fonction hépatique, du taux de cholestérol et du poids corporel.

Les groupes ont suivi l’un des trois régimes suivants : un régime méditerranéen avec beaucoup de noix, de poisson et de poulet au lieu de viande rouge ; un régime méditerranéen avec quelques extras comme le thé vert pour les polyphénols ; ou un régime basé sur des directives alimentaires saines.

Les estimations de l’âge cérébral étaient basées sur un algorithme qui avait été formé sur des scintigraphies cérébrales d’une cohorte distincte de près de 300 personnes, le modèle prédisant avec précision l’âge à partir de mesures de connectivité cérébrale.

En moyenne, les personnes participant à l’essai ont perdu environ 2,3 kilos. Pour chaque 1 pour cent de poids corporel perdu après avoir suivi un régime alimentaire ou des directives de santé, le cerveau des participants semblait plus jeune de neuf mois que leur âge chronologique, ont découvert les chercheurs.

On ignore encore si les changements dans la connectivité cérébrale se traduisent réellement par des améliorations de la fonction cérébrale. Le cerveau est un réseau complexe de connexions flexibles que nous commençons tout juste à cartographier, même si une étude récente laisse entendre que le régime méditerranéen a un effet positif sur la mémoire chez les personnes âgées.

Les signes d’un vieillissement cérébral ralenti étaient également associés à des niveaux plus faibles de graisse hépatique et à un profil lipidique amélioré, mais là encore, ces changements pourraient être superficiels ou de courte durée.

“Notre étude met en évidence l’importance d’un mode de vie sain, notamment une consommation réduite d’aliments transformés, de sucreries et de boissons, pour maintenir la santé du cerveau.” dit auteur principal et neuroscientifique Gidon Levakov de l’Université Ben Gourion du Néguev en Israël.

Cela pourrait être un bon conseil et bien que ces résultats proviennent d’un essai clinique dans lequel les participants se sont vu « prescrire » au hasard un régime à suivre, il existe quelques autres limitations qui méritent d’être digérées.

La plupart des participants étaient des hommes et ont répondu à des sondages en ligne sur leur alimentation et leurs habitudes de vie, ce qui signifie que les données peuvent être faussées par ce dont ils se souvenaient ou choisissaient de déclarer.

Et ce n’est pas seulement une question de nourriture : les niveaux d’activité des participants au travail ont été pris en compte ; ils ont également reçu un abonnement gratuit à une salle de sport dans le cadre de l’essai, donc l’exercice était également un facteur.

De plus, des recherches antérieures ont découvert comment les bonnes graisses du régime méditerranéen agissent au niveau cellulaire. Mais cela a également mis en évidence des divergences évidentes quant à savoir qui bénéficie des bienfaits pour la santé d’une alimentation riche en aliments de base méditerranéens.

Les personnes ayant un emploi bien rémunéré et ayant fait des études supérieures et qui pouvaient se permettre d’acheter beaucoup de poisson et de céréales complètes ont vu leur santé cardiovasculaire s’améliorer davantage que celles à faible revenu – même si leur adhésion au régime alimentaire était la même.

L’étude a été publiée dans eLife.

Une version antérieure de cet article a été publiée en juin 2023.