La perte de poids ne garantira pas la rémission du diabète à long terme, indique une étude

NEW YORK, 23 janvier (UPI) — Les personnes nouvellement diagnostiquées avec un diabète de type 2 peuvent gérer leur glycémie sans médicament si elles perdent du poids et maintiennent cette perte de poids. Pourtant, peu de patients restent en rémission grâce à la seule perte de poids à long terme, indique une nouvelle étude. Les chercheurs dirigés par le Dr Andrea Luk, professeur à l’Université chinoise de Hong Kong et auteur correspondant de l’étude, a rapporté ces résultats Mardi dans la revue en libre accès PLOS Medicine.

“Des essais cliniques antérieurs ont démontré qu’une rémission du diabète de type 2 est possible après une perte de poids soutenue. Cependant, la question de savoir si ces résultats pourraient être reproduits dans un environnement réel moins contrôlé… reste incertaine”, a déclaré Hongjiang Wu, premier auteur de l’étude. un épidémiologiste et professeur assistant de recherche à l’Université chinoise de Hong Kong, a déclaré à UPI par courrier électronique.

“Cette lacune dans les connaissances a motivé cette étude. Obtenir une rémission du diabète est important car cela peut réduire considérablement les complications liées au diabète, réduire le fardeau de la prise de médicaments et réduire le risque d’effets secondaires potentiels.”

Les chercheurs ont étudié 37 326 personnes à Hong Kong chez qui on avait récemment diagnostiqué un diabète de type 2 afin d’évaluer si, et ce, pendant une courte période, ces personnes pouvaient contrôler la maladie en perdant du poids.

“Une perte de poids plus importante au cours de la première année suivant le diagnostic du diabète était associée à une probabilité accrue d’obtenir une rémission du diabète”, a déclaré Luk dans un communiqué de presse.

“Cependant, l’incidence de la rémission du diabète était faible, avec seulement 6 % des personnes obtenant une rémission sur huit ans, et la moitié de ceux ayant obtenu une rémission initiale sont revenus à l’hyperglycémie (glycémie élevée) dans les trois ans, ce qui indique une faible durabilité de la rémission du diabète en réalité. -paramètre mondial.”

Ces taux sont bien inférieurs à ceux des essais cliniques, où une rémission s’est produite chez jusqu’à 73 % des patients un an après leur diagnostic.

L’étude révèle qu’il est possible de contrôler le diabète de type 2 grâce à une perte de poids soutenue dans des contextes réels, mais que peu de patients y parviendront en gérant uniquement leur poids, en particulier à long terme.

“L’une des raisons de l’écart avec les essais cliniques est que les participants aux essais reçoivent des interventions intensives sur leur mode de vie, y compris un soutien holistique en matière de changements alimentaires, d’exercice physique et de santé mentale”, selon un communiqué de presse.

“Les chercheurs concluent que les patients devraient bénéficier d’interventions précoces de gestion du poids afin d’augmenter leurs chances d’obtenir une rémission durable.”

Le Dr Peminda Cabandugama, directrice de l’obésité numérique à la Cleveland Clinic, qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré à UPI par courrier électronique qu’« il est encourageant de voir davantage de régions du monde mener des études sur la gestion du poids et ses comorbidités associées.

“La pandémie d’obésité est généralement considérée comme un problème plus occidental, mais de nombreuses études épidémiologiques montrent désormais qu’il s’agit d’un problème plus mondial que jamais.”

Cabandugama a ajouté que “j’espère que des études plus solides seront publiées à l’échelle mondiale, comme celle-ci. Cela contribuerait à fournir davantage de preuves aux autorités sanitaires mondiales pour élaborer des lignes directrices complètes sur l’importance d’une intervention précoce et chronique dans la gestion du poids”.

L’un des points forts de cette recherche réside dans le grand nombre de personnes participant à une étude « réelle » qui inclut toutes les variables complexes impliquées dans le contrôle de la glycémie dans le diabète. Ces variables incluent des facteurs génétiques, comportementaux, environnementaux et culturels, a déclaré à UPI Lawrence Mandarino, professeur de médecine au Collège de médecine de l’Université de l’Arizona à Tucson, par courrier électronique.

Pendant ce temps, la faiblesse de l’étude vient du fait qu’elle est observationnelle et manque de la rigueur d’un essai clinique contrôlé, a déclaré Mandarino, qui est également directeur du Centre pour les disparités en matière de diabète, d’obésité et de métabolisme à la faculté de médecine.

Selon lui, « rémission » n’est peut-être pas non plus le meilleur terme pour décrire ce qui se produit lorsqu’une personne atteinte de diabète de type 2 atteint une glycémie normale. Il préfère appeler cela « l’inversion de l’hyperglycémie ».

Il est tout à fait possible de revenir à “un niveau sain au début de la maladie grâce à des changements intensifs de style de vie, notamment une activité physique accrue et une consommation calorique réduite”, a déclaré Mandarino.

L’essai clinique sur la rémission du diabète, mené dans des cabinets de soins primaires au Royaume-Uni, a révélé des taux élevés de rémission du diabète de type 2 chez les personnes ayant perdu une quantité significative de poids – en moyenne plus de 22 livres environ – et a maintenu cette baisse. poids sur 12 à 24 mois, selon l’Institut national américain du diabète et des maladies digestives et rénales.

Une perte de poids aussi importante peut être obtenue par la chirurgie bariatrique ou par des interventions diététiques et de style de vie guidées par des professionnels de soins de santé intensifs, a déclaré Jennifer Nasser, diététiste et professeure agrégée de sciences de la nutrition au College of Nursing and Health Professions de l’Université Drexel de Philadelphie, à UPI via e-mail.

Obtenir une référence vers un centre d’excellence en matière de diabète ou de perte de poids pour aider à atteindre cet objectif peut être une stratégie optimale, a déclaré Nasser.

“Les médecins et les diététistes professionnels possédant une expertise dans la gestion du diabète et la perte de poids offrent les meilleures chances d’atteindre une perte de poids suffisamment significative pour favoriser la rémission du diabète”, a-t-elle déclaré.

Agir peu de temps après avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2 est primordial car il s’agit d’une maladie évolutive, a déclaré à UPI le Dr Neda Rasouli, professeur de médecine et de pharmacie à la faculté de médecine de l’Université du Colorado à Aurora, Colorado.

Vivre avec le diabète de type 2 pendant plus de 10 ans et utiliser plusieurs médicaments hypoglycémiants, dont l’insuline, rend la perte de poids moins efficace pour obtenir une rémission, a déclaré Rasouli, qui est également chef associé de la division d’endocrinologie, métabolisme et diabète.

“Le facteur clé est d’intervenir efficacement au bon moment”, a-t-elle déclaré. “La rémission du diabète est donc possible, mais il est important d’agir tôt et fort.”