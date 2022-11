La perte de poids épique de Sonam Kapoor dans les trois mois suivant la naissance de Vayu laisse son mari Anand Ahuja sous le choc

L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor Ahuja et son mari, l’homme d’affaires Anand Ahuja, sont devenus les fiers parents d’un petit garçon en août. Ils ont nommé leur fils Vayu Kapoor Ahuja. Alors que Sonam est de retour au travail après l’accouchement, Anand est impressionné par la perte de poids épique de sa femme dans les trois mois suivant la naissance de leur fils.

Sonam était récemment à Delhi pour assister à un événement avec Anand. Les deux ont été vus inaugurant l’événement et hypnotisant tout le monde par leur présence. Anand a profité de ses histoires Instagram pour exprimer son choc face à la perte de poids époustouflante de Sonam pendant la grossesse. L’actrice a été vue vêtue d’une tenue beige et noire pour l’événement.

Récemment, Sonam s’était rendue sur Instagram pour partager son parcours de grossesse. Elle avait dit qu’elle avait accouché rapidement et qu’elle allaitait facilement. Elle a également partagé qu’elle avait pris des mesures pour s’assurer qu’elle n’avait pas de vergetures.

Il y a quelques jours, Sonam a donné un aperçu presque clair du visage de son fils Vayu sur Instagram. Elle a partagé un montage des moments mémorables où elle et Anand ont été vues en train d’emmener Vayu faire un tour en voiture. Ils ont également été vus en train de promener leur fils. Cependant, la photo de couverture de sa vidéo qui montrait presque tout le visage de Vayu a attiré toute l’attention.

Plus tôt, Sonam avait parlé de devenir mère pour la première fois et de savoir si son bébé était un bébé pandémique ou planifié. Elle a dit qu’ils attendaient le bon moment et que lorsque la pandémie s’est produite, ils ont décidé d’y aller.

L’actrice avait également parlé de sa carrière après le bébé et partagé qu’elle est un peu difficile et qu’elle n’aime pas être dans la foire d’empoigne. Elle a dit que bien que les priorités changeront et que le jeu d’acteur passera définitivement au second plan pour être la meilleure mère pour son fils, mais elle a également ajouté qu’elle n’arrêterait jamais complètement de travailler.