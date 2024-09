La perte de poids drastique de Dave Bautista laisse les fans se remémorer ses jours à la WWE | Hollywood

L’ancien catcheur de la WWE devenu acteur Dave Bautista, 55 ans, a subi une perte de poids drastique. Les fans ont été étonnés de l’avatar extrêmement mince de Dave lors de la première de son film The Last Showgirl au Festival international du film de Toronto. (Lire aussi – Dave Bautista est soulagé de dire au revoir à Drax du MCU : « C’est une performance idiote, je veux faire des choses plus dramatiques ») Dave Bautista a subi une perte de poids drastique

La perte de poids de Dave Bautista

Un utilisateur de X a partagé deux photos de Dave – l’une de 2022, sur laquelle il a l’air plutôt musclé – et l’autre de son apparition au TIFF 2024, sur laquelle il a l’air extrêmement mince, portant un costume noir avec des colliers de perles et des lunettes de soleil foncées sur le tapis rouge. La légende disait : « Qu’est-il arrivé à Dave Bautista ? »

Cependant, d’autres utilisateurs ont estimé que la transformation physique de Dave était le résultat non seulement de son vieillissement, mais aussi du changement de profession. « Que s’est-il passé ? Il était catcheur et maintenant il est acteur. Deux étapes différentes de sa vie et il la brise comme un chef », a commenté un utilisateur de X. « Batista a 55 ans. Il est censé maigrir, tout le monde. Il a maigri progressivement et naturellement au fil des ans en termes de muscles », a écrit un autre.

« Il est en train de devenir l’un des plus grands acteurs qui laissera son travail parler pour lui. Il ne veut pas simplement attendre des films d’action ou de tournage, il veut jouer. C’est sa passion. Il était lutteur, il a construit son corps dans ce seul but et maintenant, il a perdu du poids et s’est musclé », a déclaré un troisième commentaire, tandis qu’un autre disait.

Dave Bautisa parle de sa perte de poids

Dans une interview récente Avec Chris Van Vliet, Dave a parlé de sa perte de poids. « Je suis en train de devenir super mince, c’est probablement le poids le plus léger que j’ai eu depuis que j’ai 19 ans », a déclaré Dave. « Le poids le plus lourd que j’ai jamais eu est de 370 livres. Quand j’ai commencé Deacon, je pesais environ 325 livres. Pendant la majeure partie de ma carrière de lutteur, je pesais environ 290 livres. Maintenant, je pèse environ 240 livres. Et il y a un an et demi, j’ai participé à Knock at the Cabin, j’ai pesé 315 livres. Et c’est là que le cauchemar a commencé. Perdre ce poids, ce qui a été un défi. Maintenant, je suis très méticuleux avec mon régime alimentaire », a-t-il ajouté.

Dave Bautista sera prochainement à l’affiche de The Killer’s Game, avec également Sofia Boutella, dont la sortie est prévue au cinéma le 13 septembre.