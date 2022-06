La perte de nos infirmières les plus expérimentées est écrasante pour notre système de santé

Il ne se passe pas un jour ce printemps sans qu’on entende parler de la grave pénurie d’infirmières qui sont l’épine dorsale de nos systèmes de santé. Maintenant, à la suite des élections, la province signale qu’elle pourrait supprimer les plafonds salariaux pour les infirmières. C’est une bonne nouvelle, mais notre système de santé a besoin de plus. C’est notre plaidoyer pour soutenir la formation d’un plus grand nombre d’infirmières.

L’une d’entre nous, Erna Snelgrove-Clarke, est la directrice de l’École des sciences infirmières de Queen’s. Elle se souvient des 12 premières semaines de sa carrière d’infirmière, lorsqu’elle suivait une infirmière expérimentée nommée Carol. En tant que jeune diplômée en soins infirmiers, Erna était désireuse d’apprendre. Il s’est avéré que passer trois mois à travailler aux côtés d’une infirmière senior a eu un impact indélébile sur la façon dont elle continuerait à prodiguer des soins en tant qu’infirmière. Trente-six ans plus tard, ces apprentissages restent avec elle.

Aujourd’hui, les infirmières seniors comme Carol, qui sont si importantes pour encadrer les jeunes infirmières, quittent les hôpitaux et les cliniques en masse. Erna reste en contact avec de nombreuses infirmières qui ont commencé leur carrière avec elle. Bon nombre des anciens collègues d’Erna ont maintenant quitté les soins infirmiers pour d’autres rôles. Ils se sont épuisés en première ligne et ils ont continué à utiliser leurs diverses compétences, mais pas pour nos systèmes de soins de santé. Ils prennent leur excellente manière de chevet, leurs incroyables compétences organisationnelles et leur profonde intuition, et les appliquent à de nouvelles carrières.

La perte de nos infirmières les plus expérimentées est écrasante pour le système de santé, non seulement pour les patients, mais pour la prochaine génération d’infirmières.

Alors qu’autrefois les diplômés en soins infirmiers auraient eu amplement de temps avec des praticiens expérimentés pour perfectionner leurs compétences grâce au mentorat et au soutien dans leurs premiers emplois, on leur demande maintenant d’en faire plus que jamais, dès le premier jour de travail. Les nouveaux diplômés craignent d’avoir le temps d’apprendre et de poser des questions. Ces diplômés comprennent le sérieux de leurs nouvelles responsabilités et appréhendent les implications de cette responsabilité.

Malgré cela, nous avons constaté une augmentation des candidatures à l’École des sciences infirmières de l’Université Queen’s. Fait remarquable, compte tenu de ces circonstances difficiles, les jeunes vont de l’avant parce qu’ils comprennent que les soins infirmiers sont au cœur de nos systèmes de santé. Ils veulent rejoindre les plus de 28 millions d’infirmières travaillant dans le monde, effectuant le travail essentiel de soigner les malades et de soigner les blessés, même au détriment de leur propre santé.

Il est plus essentiel que jamais que nous investissions dans les soins infirmiers. Investir dans les soins infirmiers, c’est investir dans l’économie. Si la pandémie nous a montré quelque chose, c’est que sans infirmières, nos hôpitaux et nos systèmes de santé ne peuvent pas fonctionner. Les personnes nécessitant des soins ne peuvent pas obtenir l’attention dont elles ont besoin. Qui vous a vacciné contre le COVID-19 ? C’était très probablement une infirmière. Alors que le monde est aux prises avec des défis tels que le changement climatique et davantage de pandémies, ce seront les infirmières en première ligne des soins.

L’un des besoins les plus importants en matière de soins de santé est la fourniture d’un soutien aux précepteurs et aux infirmières enseignantes. En tant qu’universitaires, nous sommes prêts à augmenter considérablement le nombre de places à l’École des sciences infirmières, mais nos étudiantes ont besoin d’une formation en cours d’emploi. Nous avons besoin d’infirmières praticiennes expérimentées, comme Carol, pour superviser et enseigner à nos apprenants. On ne peut pas demander aux infirmières de première ligne d’assumer plus de travail sans de nouveaux mécanismes pour rémunérer ces services éducatifs.

Pour bâtir une économie florissante, il est essentiel que nous investissions dans les infirmières et dans les soins infirmiers — et cela signifie investir dans l’enseignement des soins infirmiers. Nous voulons offrir aux infirmières des possibilités continues d’apprentissage interdisciplinaire, tant pendant qu’elles sont étudiantes qu’au-delà. Nous avons de la chance qu’il y ait encore des jeunes qui se présentent, voulant effectuer le travail de soins critiques des soins infirmiers. Nous sommes tous perdants lorsque des professionnels formés s’éloignent de leur travail en raison de l’épuisement professionnel et de l’épuisement.

Notre monde est peut-être de plus en plus imprévisible, mais nous savons une chose avec certitude : nous savons que nous aurons toujours besoin des soins prodigués par une infirmière. Faisons les investissements maintenant.

PARTAGER: