La perte de Navy SEAL en mer est extrêmement rare et ne s’est produite que quelques fois

Deux Navy SEAL ont disparu par-dessus bord lors d’une opération en mer Rouge la semaine dernière, selon le CENTCOM.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, mais le temps presse.

La perte de Navy SEAL en mer lors d’opérations à l’étranger est extrêmement rare, selon les experts.

Deux SEAL de l’US Navy seraient morts après avoir disparu lors d’un raid nocturne au large des côtes somaliennes il y a plus d’une semaine.

Les deux hommes aidaient à saisir des ogives iraniennes pour des missiles envoyés au Yémen lorsqu’ils ont été perdus en mer, a déclaré le Commandement central américain, ou CENTCOM, dans un communiqué. déclaration mardi.

L’Associated Press a rapporté la semaine dernière , citant des responsables américains anonymes, que les deux hommes montaient à bord d’un navire lorsque de hautes vagues l’ont projeté à l’eau. Le deuxième SEAL, suivant le protocole, est intervenu pour aider, indique-t-il. Les deux ont disparu.

Les opérations de recherche et de sauvetage des deux SEAL étaient toujours en cours vendredi matin, a déclaré un responsable de la défense à Business Insider.

Même si les sauveteurs n’ont pas encore abandonné les recherches, les experts estiment que leurs chances de survie sont très minces.

Un tel accident est extrêmement rare, ont déclaré un analyste militaire et trois officiers à la retraite de la Marine.

“Ce n’est pas quelque chose qui arrive souvent”, a déclaré à BI Joe Buccino, ancien directeur des communications du CENTCOM.

Il a néanmoins ajouté que les SEAL sont déployés dans ce genre de missions dangereuses “et quand vous avez de la vitesse et qu’ils opèrent en mer, parfois quelque chose de tragique se produit”.

“C’est une situation difficile. Ils sont formés au plus haut niveau”, a-t-il ajouté.

Bradley Martin, un capitaine de guerre de surface à la retraite qui a servi dans la Marine pendant 30 ans, a déclaré qu’il avait dû faire face à des situations d’homme à la mer au cours de sa carrière, “mais aucun, dont je me souvienne, n’impliquait des SEAL dans des opérations”, a-t-il déclaré.

Les opérations des SEAL en mer comportent “un risque élevé”, a-t-il ajouté, mais les SEAL “reçoivent une formation considérable avant de les tenter, ce qui fait que les pertes sont relativement rares”.

Anciens SEAL tombés

Le site Web des hommages aux anciens combattants listes 140 Navy SEAL tués au combat ou morts en service depuis sa création en 1962.

Au fil des années, la marine américaine a connu plusieurs incidents de SEAL perdus en mer lors d’opérations à l’étranger.

Quatre ont été perdus dans une rafale de pluie au large des côtes de Grenade lors de l’invasion américaine de l’île des Caraïbes en 1983. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés, selon le National Navy SEAL Museum .

En 1989, quatre SEAL ont été tués lors d’une invasion du Panama. Ils avaient pour mission de neutraliser le bateau du président panaméen de l’époque, le National Navy SEAL Museum a déclaré .

Et en 2013, Matthew John Leathers, un opérateur de guerre spécial de 1re classe âgé de 33 ans, a disparu en mer à la suite d’exercices d’entraînement au large des côtes d’Hawaï, selon le Daily Democrat . Il n’a jamais été retrouvé.

La Fondation Navy SEAL, une organisation à but non lucratif basée en Virginie, a un liste de 125 membres des services SEAL qui, selon lui, sont décédés depuis 2002 alors qu’ils étaient en service actif, en service diplomatique ou en raison de blessures liées au service.

Parfois, aucune raison n’est donnée pour expliquer leur décès.

Buccino a déclaré à BI que certaines missions sont top secrètes et que le nombre exact de SEAL perdus en mer, morts ou blessés au cours d’opérations à l’étranger est hautement confidentiel.

Jack Keller, lieutenant des Navy SEAL, est décédé à 29 ans en février 2023, selon son nécrologie. Aucune cause du décès n’a été donnée.

Michael Ernst, un vétéran des Navy SEAL et père de deux enfants, est également décédé l’année dernière, lors d’un entraînement de parachutisme en chute libre à Marana, en Arizona, selon US Military.com et Actualités USNI .

Et le commandant des SEAL, Robert Ramirez III, 47 ans, a été retrouvé mort à son domicile en Californie en décembre. Aucun acte déloyal n’a été suspecté, selon les responsables du commandement a déclaré au Navy Times .

“Chaque jour, partout dans le monde, sur tous les continents, les SEAL opèrent pour notre sécurité, garantissant notre mode de vie”, a déclaré à Business Insider Rick Kaiser, le Master Chief à la retraite des Navy SEAL, qui a servi dans les SEAL pendant plus de 34 ans.

Il a ajouté : « La plupart ne connaîtront jamais l’étendue de cette formation, de ce service et de ce sacrifice – parfois au prix de leur vie. »

Les pertes pourraient être plus élevées

Sam Tangredi, capitaine à la retraite de l’US Navy, a réaffirmé qu’il était « très rare » qu’un SEAL se perde en mer.

“Je n’ai jamais entendu parler d’un incident similaire auparavant”, a-t-il déclaré à BI.

Mais, a-t-il ajouté, « toute activité navale en mer est intrinsèquement dangereuse ».

Les personnes impliquées doivent faire face à des conditions difficiles, comme être aux aguets pendant qu’un navire tangue et roule dans une violente tempête, ou effectuer un atterrissage amphibie la nuit, a déclaré Tangredi.

“Les gens qui ne l’ont jamais fait ne peuvent pas comprendre à quel point c’est dangereux”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Un SEAL se hisse à bord d’un navire hostile sur lequel un ennemi pourrait tirer – c’est une tâche sans marge d’erreur.”

Tangredi a également déclaré que, compte tenu des dangers auxquels ils sont confrontés, « il est surprenant que de telles pertes ne se produisent pas plus fréquemment ».