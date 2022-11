La perte de McMullin dans l’Utah soulève des questions de candidature indépendante

SALT LAKE CITY (AP) – SKEDDED POUR COURIR SAMEDI AVEC DES PHOTOS AP

La décision des démocrates de l’Utah de soutenir un indépendant plutôt que de nommer un membre de leur propre parti pour affronter le républicain Mike Lee a transformé la course au Sénat américain de l’État d’une conclusion anticipée à une bagarre étroitement surveillée.

L’indépendant Evan McMullin, un ancien républicain anti-Trump surtout connu pour sa candidature à la présidentielle de 2016, a attiré des millions de dépenses extérieures dans sa campagne contre Lee. Il a forcé le républicain du deuxième mandat à s’engager davantage avec les électeurs que lors des élections précédentes et à mettre l’accent sur une séquence indépendante et une volonté de contrecarrer les dirigeants de son propre parti.

En fin de compte, cependant, ce n’était même pas proche. Lee est en route vers une victoire à deux chiffres.

Cela suscite un débat : la stratégie des démocrates a-t-elle créé un plan pour rendre la campagne des républicains difficile, concourir pour les modérés et dépenser des ressources dans les futures courses ? Ou la perte importante prouve-t-elle que l’étau des républicains est impénétrable à court terme, quelle que soit la stratégie ?

Les réponses pourraient contenir des leçons pour les États rouges et bleus peu habitués aux élections compétitives.

Certains démocrates disent que soutenir McMullin en valait la peine – cela a changé la conversation politique, rendu la course compétitive et forcé Lee à dépenser presque le double de ce qu’il avait dépensé lors de sa campagne de 2016. Mais d’autres démocrates disent que la stratégie a nui aux candidats au scrutin inférieur qui n’avaient pas de candidat fort en tête du classement pour les aider à les stimuler.

«Construire mon banc dans ce sens va être tellement plus difficile. Comment puis-je convaincre les candidats, à l’avenir, que le Parti démocrate les soutiendra ? » a déclaré Katie Adams-Anderton, présidente du Parti démocrate du deuxième plus grand comté de l’Utah.

L’Utah est l’un des États à la croissance la plus rapide et les démocrates espèrent pouvoir rivaliser à mesure que l’électorat devient plus jeune et plus urbain. Pourtant, les républicains occupent actuellement les deux sièges au Sénat et les quatre sièges au Congrès, occupent tous les bureaux de l’État et ont élargi cette semaine leurs supermajorités à l’Assemblée législative.

Quatre ans après s’être présentée elle-même au Sénat américain, la maire du comté de Salt Lake, Jenny Wilson, a soutenu la décision des démocrates de soutenir McMullin. Elle lui attribue le fait de faire transpirer Lee. Bien que McMullin ait perdu, a-t-elle dit, la fusion derrière un électeur indépendant a profité aux électeurs en rendant la course compétitive. Elle espère que mettre Lee sur ses talons influencera la façon dont il gouverne et vote au Sénat américain.

“Ce fut un moment unique, et je pense en fait que nous avons perdu une opportunité en n’élisant pas Evan pour aider à briser une partie de la partisanerie durcie”, a-t-elle déclaré, notant que le fait de soutenir un indépendant était une bonne stratégie dépendait en grande partie des circonstances. .

Les votes restent à compter, mais Lee est sur la bonne voie pour vaincre McMullin à deux chiffres. C’est une marge plus étroite que sa victoire de 41 points de pourcentage en 2016 sur le commis d’épicerie Misty Snow, mais plus large que prévu par l’équipe de McMullin.

McMullin a remporté 100 000 voix de plus que les quatre candidats au Congrès des démocrates de l’Utah, mais les résultats préliminaires ne suggèrent pas que sa campagne contre le système bipartite ait suffisamment stimulé les électeurs pour augmenter considérablement la participation.

Les indépendants ont remporté des courses au Sénat dans le Vermont et le Maine, mais dans des États profondément rouges comme l’Utah, la politique des partis reste ancrée et importante pour les électeurs.

Pour constituer une fragile coalition de démocrates, de républicains et d’indépendants, McMullin s’est concentré de près sur les menaces à la démocratie. Plutôt que de faire campagne sur les questions traditionnelles des élections de mi-mandat, il a attaqué les SMS de novembre 2020 de Lee au chef de cabinet de la Maison Blanche de Trump sur les moyens de contester la victoire du président Joe Biden.

Lee et les démocrates sceptiques quant à sa candidature ont critiqué McMullin pour son manque de clarté sur des questions telles que l’avortement ou les dépenses d’infrastructure.

« Vous dites que vous voulez faire passer la country avant la fête. Je respecte cela », a déclaré Lee lors d’un débat en octobre, s’adressant à McMullin. « Mais les partis sont un important proxy pour les idées. Vous voyez, parce que ce sont les idées plus que les partis qui disent aux gens comment vous allez voter.

Kael Weston, le candidat démocrate au Sénat qui a perdu le soutien du parti lorsqu’il s’est aligné derrière McMullin, a reconnu qu’il aurait été difficile pour un démocrate de vaincre Lee. Mais il a déclaré que l’attention de McMullin s’était faite au détriment des préoccupations locales, telles que l’eau ou la fermeture des bureaux de poste ruraux. Se concentrer sur ce genre de questions est le moyen de rendre les élections compétitives dans les États rouges, et non de devenir «républicain léger», a-t-il déclaré.

Bien que les dépenses extérieures des PAC financées par les donateurs démocrates et des groupes conservateurs comme Club for Growth reflètent à quel point la course était plus compétitive que d’habitude, a déclaré Weston, les tentatives de McMullin de se distancier de Biden et des démocrates ont nui aux démocrates qui étaient plus bas sur le scrutin.

“Si tout ce que vous voyez pendant trois mois, c’est que Joe Biden est diabolique et que démocrate est un mot de quatre lettres, cela a un effet”, a-t-il déclaré, notant que les publicités télévisées anti-McMullin auraient pu nuire aux candidats démocrates aux sièges d’État.

Sam Metz, Associated Press