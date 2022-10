La perte de l’abattoir de Salmon Arm affecte les producteurs de porc de la région – Kelowna Capital News

Les éleveurs de porcs du nord de l’Okanagan-Shuswap doivent réévaluer leurs activités à la suite de la fermeture récente d’un abattoir de Salmon Arm.

Rocana Meats a brusquement fermé ses portes en août, obligeant les producteurs locaux à réfléchir à leurs options qui, en ce qui concerne les abattoirs, sont de plus en plus rares et difficiles d’accès.

«Le nombre très limité d’abattoirs qui se trouvent dans la région sont complètement réservés à cette période de l’année et / ou n’offrent pas de services personnalisés, il n’est donc pas vraiment raisonnable de s’attendre à ce que quelqu’un puisse simplement relouer ses animaux ailleurs à ce moment-là. temps », a déclaré Julia Smith, directrice exécutive et chef de projet de la Small-Scale Meat Producers Association (SSMPA).

Smith a noté que les transformateurs ferment partout dans la province depuis 2008.

«La fermeture la plus récente ne fait que souligner à quel point notre industrie est terriblement fragile et à quel point il est important de renforcer la résilience en ayant un réseau d’abattoirs et d’installations de transformation de la viande disponibles dans toute la province afin que, lorsque l’un ferme de façon inattendue ou que le propriétaire décède , ou qu’il y ait une épidémie de Covid dans une installation, toute la chaîne d’approvisionnement ne se rompt pas. »

Décision difficile

Pour Deb Sterritt de Grand View Family Farm près de Salmon Arm, la fermeture de Rocana a été désastreuse.

Sterritt et sa famille élèvent des porcs Kunekune à la ferme depuis environ deux ans et utilisent les installations de Rocana. Avec sa fermeture et l’absence d’alternative réalisable, elle a pris la difficile décision de vendre ses porcs reproducteurs.

« Je ne peux pas continuer à nourrir ces animaux ; toutes les deux semaines, cela me coûte au moins 800 $ en céréales seulement… », a déclaré Sterritt. « Un éleveur ne peut pas se permettre de prendre le risque de ne pas pouvoir transformer ses animaux. Si vous devez réserver deux ans ou un an à l’avance, qui sait quels sont vos besoins et c’est aussi fou parce que c’est ce que les agriculteurs doivent faire jusqu’au Lower Mainland.

Smith a déclaré que la SSMPA avait fourni un soutien aux producteurs concernés et aidé ceux qui souhaitaient acquérir une licence Farmgate, qui permet un abattage limité dans les fermes.

“Si Rocana avait fermé l’année dernière, cela aurait été un désastre encore plus grand”, a déclaré Smith. “Le programme Farmgate est un pas dans la bonne direction mais avec une limite de seulement 25 AU (unités animales) par an et par producteur, ce n’est pas une alternative aux abattoirs inspectés.”

Keenan Family Farms de Salmon Arm est l’une des deux fermes de la région à avoir récemment reçu un permis à la ferme. Chelsea Keenan a déclaré qu’ils envoyaient leurs porcs à Kamloops pour l’abattage, la coupe et l’emballage. Lorsque ce service a été interrompu en janvier, ils se sont tournés vers Rocana. La licence Farmgate permet aux Keenans d’abattre environ 100 porcs par an sur leur propriété. Cependant, Keenan a déclaré qu’ils en produisaient jusqu’à 200 par an.

Pour répondre à leurs besoins, et peut-être aux besoins d’autres producteurs, les Keenan envisagent de créer leur propre abattoir.

“Nous envisageons de créer un abattoir entièrement agréé qui prendrait notre capacité et, espérons-le, celle d’autres agriculteurs”, a déclaré Keenan. “Nous aimerions essayer d’obtenir une sorte de financement en raison du besoin de cette installation.”

Le ministère répond

Dans un courriel adressé à l’Observateur, le ministère de l’Agriculture a reconnu l’impact malheureux que la fermeture de Rocana a eu sur les employés, les propriétaires d’entreprises et les producteurs de porc de la région. Le ministère a déclaré qu’il travaillait avec les producteurs de porc pour organiser des options de transformation alternatives, notamment en utilisant d’autres grands abattoirs de la région, dont plusieurs se trouvent à moins de 150 kilomètres, et des fermes voisines autorisées à transformer les animaux à plus petite échelle.

Le ministère a déclaré qu’il avait également informé les producteurs locaux de la licence Farmgate et leur avait offert une assistance étape par étape pour les aider tout au long du processus d’octroi de licence.

«Ces licences ont été un moteur clé du système de licences de viande annoncé l’année dernière, ce qui facilite la vente de viande élevée localement en Colombie-Britannique, que ce soit à la ferme, sur les marchés de producteurs, dans les points de vente au détail ou dans les restaurants», a déclaré le ministère, ajoutant le le système d’octroi de licences pour la viande “soutient la sécurité alimentaire, l’agriculture et l’économie dans les communautés rurales…”

Spallumcheen Agri-Hub

La province a appuyé l’étude de faisabilité d’Agri-Hub récemment achevée, menée par le canton de Spallumcheen. L’étude a été réalisée pour déterminer quelles utilisations pourraient être soutenues dans une zone proposée pour desservir la région en tant que pôle agricole.

Une découverte répétée dans l’étude est la nécessité pour les transformateurs de viande locaux “de tout transformer, du porc à la volaille en passant par le gibier sauvage”.

«Nous avons eu une réunion informelle avec certains des producteurs de porc et notre pôle agricole proposé aurait la capacité d’y transformer la viande, non seulement pour les porcs, mais pour toutes les espèces», a déclaré la mairesse de Spallumcheen, Christine Fraser. «Nous allons donc travailler très dur avec nos petits producteurs locaux, et les producteurs en général de la région, pour mettre en place une installation qui se trouve sur un terrain municipal afin que cela ne se reproduise plus à l’avenir, afin que les producteurs aient encore un endroit où aller. si une entreprise fait faillite ou si quelqu’un ferme ses portes.

Fraser a déclaré que l’une des prochaines étapes consiste à faire zoner la propriété pour permettre le traitement.

«Cela ira à la Commission des terres agricoles et au ministère pour leurs commentaires», a déclaré Fraser. “Nous avons déjà entendu de très bons commentaires selon lesquels, en général, ils soutiennent l’idée tant qu’il y a de vraies entreprises qui veulent y aller.”

Fraser a souligné que tout ce que Spallumcheen va de l’avant sera motivé par les besoins des parties prenantes locales, des agriculteurs aux épiceries.

« Il s’agit d’essayer de créer un système agricole complet ici dans l’Okanagan… », a déclaré Fraser.

Pendant ce temps, Smith a déclaré que la SSMPA est en train de construire un abattoir inspecté en partenariat avec la bande indienne de Coldwater. Il soutient également le comité consultatif agricole de Spallumcheen dans le développement d’installations de transformation de la viande et d’autres efforts pour élargir et soutenir une capacité de transformation accrue.

Rester local

Pour les Keenans, avec la licence à la ferme, ils voient un avantage à transformer leurs propres porcs.

“Nous voyons vraiment l’intérêt de ne jamais laisser le cochon quitter notre propriété, ce qui, je pense, commence à gagner du terrain – ce type de viande sans transport”, a déclaré Keenan. “Les gens sont vraiment ravis qu’un animal ne soit pas sur une remorque pendant une longue période. Et donc avoir tous nos porcs nés à la ferme, puis ne jamais quitter notre ferme tant qu’ils ne sont pas dans un emballage plastique… Je pense que c’est vraiment cool de pouvoir dire que nous faisons tout, du début à la fin, sur notre cultiver.”

Garder les choses locales est un moteur sous-jacent derrière l’Agri-Hub proposé par Spallumcheen.

« Si vous remontez 70 à 100 ans en arrière, tout a été cultivé localement et transformé localement et acheté localement. C’est ainsi que les choses se sont passées », a déclaré Fraser. « Et je pense que plus le changement climatique et différentes choses entrent en jeu, même juste les coûts de carburant pour expédier les produits, cela a du sens… Ensuite, vous mangez ces produits locaux et achetez localement et soutenez tous ces agriculteurs locaux qui produisent ces aliments. ”

Solutions nécessaires maintenant

Sterritt soutient les objectifs futurs d’Agri-Hub de Fraser et Spallumcheen. Cependant, cela ne l’aide pas maintenant et elle a déclaré que la licence Farmgate n’est pas une solution pour tout le monde.

“Il vaut mieux arrêter que continuer”, a déclaré Sterritt. “Il n’y a pas de plan B pour moi donc mon choix est clair. Je ne peux pas continuer.

lachlan@saobserver.net

Bras de saumon