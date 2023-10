La perte de la vue aiguise la vision de l’artiste Chloé Duplessis – Twin Cities

En 2018, un diagnostic de maladie de Stargardt chez un enfant né en Louisiane, Chloé Duplessis, artiste basée à Denver a été un signal d’alarme. À 39 ans, l’artiste numérique, muraliste, photographe et historienne orale était confrontée au risque de perdre la vue.

« En tant qu’artiste, je me suis demandé : comment puis-je continuer alors que ce que je fais est visuel ? »

La maladie de Stargardt est une forme rare de dégénérescence maculaire héréditaire qui provoque une dégénérescence rétinienne, une perte de vision centrale et se termine le plus souvent par une cécité presque complète.

Aujourd’hui âgée de 44 ans, elle a perdu 40 % de sa vision et est légalement aveugle. «Je perds activement la vision en temps réel», explique-t-elle. Duplessis ne sait pas quand elle perdra complètement la vue, mais le diagnostic a été un moment crucial dans son parcours pour devenir artiste à temps plein.

« L’illusion que vous contrôlez tout n’est que cela, une illusion », a-t-elle déclaré dans une vidéo en ligne. « J’ai dû me demander : est-ce que je vais déposer une demande d’invalidité et rester à la maison ? Est-ce que ça va être mon voyage ? Ou vais-je m’appuyer sur les parties inconfortables de ce diagnostic et aller de l’avant ? J’ai décidé de me pencher.

Duplessis se décrit comme une historienne orale, une conteuse et une porteuse de culture. Son travail se concentre sur la création d’expériences artistiques et immersives centrées sur l’histoire, les ancêtres, l’accessibilité et la promotion de la guérison. Son objectif est de créer des images qui élèvent l’inconnu, éclairent l’oubli et abordent le présent. Elle cherche à éroder les constructions sociales qui oppriment les personnes de couleur et celles qui sont confrontées à un handicap.

En 2021, Chloé a été chargée de créer un autocollant « J’ai voté » pour la division électorale de Denver. Cet autocollant est le premier autocollant de ce type dans le pays à présenter des couleurs en braille et pour la basse visionainsi que des paysages qui célèbrent les cultures autochtones et les aspects de la langue des signes américaine (ASL).

Son émission « Negro Stories » à Converge Denver a fait ses débuts en 2021 en utilisant des collages numériques et des histoires pour explorer le racisme et les privilèges. Il a également examiné les concepts de traumatisme collectif et de guérison à travers le prisme de la discrimination raciale.

« Vivre dans une culture qui exalte les normes de beauté eurocentriques et prône l’assimilation peut être épuisant. Mais cela ne s’arrête pas là, car les effets de l’esclavage et de l’oppression systématique sont omniprésents… tout comme un sentiment de haine de soi profondément enraciné », a-t-elle déclaré à propos de la série. « Pensez au colorisme. Beaucoup d’entre nous ont l’impression que nous devons constamment combattre l’Amérique blanche et les Noirs américains pour que l’espace puisse exister authentiquement. »

Son prochain spectacle, «Sista Soldier », au Musée d’histoire de Trinidadse déroule du 23 septembre au 14 octobre. Le spectacle aura lieu à Denver à la fin de l’année ou au début de 2024.

Nous avons posé quelques questions à Duplessis sur son art. (Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.)

Q : Brièvement, expliquez votre processus et votre évolution jusqu’à là où vous en êtes aujourd’hui en tant qu’artiste.

R : J’ai commencé à travailler dans la photographie il y a vingt ans, avant de m’orienter vers le collage numérique et maintenant je travaille principalement la fibre et le textile. Quand j’étais plus jeune, je n’avais jamais le courage de faire des spectacles. Mais lorsque j’ai reçu mon diagnostic Stargardt, cela m’a donné du courage et de la clarté. Vous pouvez pleurer une rivière de larmes lorsque vous recevez un diagnostic ou vous pouvez exploiter ces larmes pour avancer. D’une certaine manière, mon diagnostic m’a donné la permission dont j’avais besoin pour embrasser pleinement ma vocation créative. Ayant pris conscience de ma condition, j’ai réalisé que je n’avais plus le luxe d’avancer dans la vie sans un sentiment d’urgence et d’intention autour de mon art.

Q : L’un de vos premiers spectacles à Denver était « Negro Stories ». Qu’est-ce qui a conduit à la création de ce spectacle ?

R : Depuis trop longtemps, le racisme est considéré comme un problème qui concerne uniquement les opprimés, et non celui de l’oppresseur. En attribuant le poids du racisme aux communautés de couleur et en renonçant à la propriété, on peut tenter d’échapper à la responsabilité ; mais ce faisant, vous protégez le système même qui nous a conduit à notre place actuelle dans l’histoire en tant que pays. « Negro Stories » est une collection d’images qui examinent le concept de traumatisme collectif et de guérison dans l’histoire américaine à travers le prisme de la discrimination raciale.

Q : On vous a demandé de réaliser une fresque murale à RiNO, pouvez-vous parler de cette fresque murale ?

R : En 2021, j’ai eu l’opportunité de créer une fresque murale en reconnaissance du Mois national de sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées avec la peintre à moitié sourde Valarie Rose. La peinture murale, intitulée « Holding Hope », se trouve près du marché central de Denver à (RiNo). C’était l’occasion pour deux femmes confrontées ensemble à un handicap de créer une fresque murale représentant les communautés marginalisées. J’aime cette pièce parce qu’elle fusionne deux mondes et je l’aime aussi parce que nous avons eu la chance d’entrer dans l’histoire.

Q : Quel est votre prochain projet ?

R : Je suis actuellement artiste en résidence à Trinidad à l’East Street School, un projet de préservation de Dana Crawford. L’ancienne école a été transformée en une communauté de vie/travail pour les artistes. Ce mois-ci, en partenariat avec le Trinidad History Museum, je dévoilerai officiellement mes dernières collections d’œuvres dans une exposition historique intitulée «Soeur Soldat.» L’exposition immersive célèbre Cathay Williams, la seule femme connue Buffalo Soldier et la première femme afro-américaine à servir dans l’armée des États-Unis. Elle a passé ses dernières années à Trinidad. L’exposition présentera des artefacts historiques, des œuvres d’art originales et des vêtements faits à la main à partir de toile de jute, de papier et de tissus ancestraux.

Q : Avez-vous une œuvre d’art préférée ?

R : Oui ! Mon œuvre d’art préférée est une œuvre que j’ai créée pour notre fille de six ans, « Plaited Premises », qui peut être vue sur mon site Web.

Q : Quelles réactions mémorables avez-vous eues à votre travail ?

R : Après avoir créé l’autocollant « J’AI VOTÉ », j’ai reçu un e-mail d’une femme aux prises avec la cécité. Elle a été profondément émue et a partagé que même si elle ne pouvait pas réellement « voir » l’autocollant, elle était encouragée d’apprendre que l’autocollant comporterait du braille et que c’était la première fois en tant que citoyenne handicapée qu’elle se sentait vraiment « vue et entendue ». .» Lorsque l’accessibilité est considérée comme le point de départ des politiques, des programmes et de la conception, aucun aménagement raisonnable n’est nécessaire.

Q : Quel est le meilleur conseil qu’on vous ait jamais donné ?

R : Le meilleur conseil qu’on m’a jamais donné m’a été offert par mon cher grand-père, feu le Dr E. Edward Jones, Sr. Quand j’étais petite fille, il me disait toujours de réfléchir et de prier. Il croyait qu’il n’y avait rien qui ne puisse être amélioré par la prière. Je me souviens avoir reçu de belles cartes de mon grand-père à l’université, et même lorsque j’ai commencé ma carrière au début de la vingtaine. Il semblait que les cartes arrivaient au moment où j’avais le plus besoin d’encouragement, et elles faisaient toujours référence à Proverbes 18 : 16 suivi des mots « Pensez et priez » et de la belle signature de mon grand-père.

Q : Quels conseils donneriez-vous aux artistes débutants ?

R : Réfléchissez et priez.

Q : Décrivez le projet de vos rêves.

R : Mon vie est un projet de rêve. Je gagne ma vie en tant qu’artiste, commissaire et conférencier. Je voyage trois mois par an avec ma famille pour proposer des conférences et des expériences artistiques immersives qui élèvent des aspects moins connus de l’histoire et élargissent les capacités culturelles. Je suis une femme et une personne de couleur élevée dans le Sud profond.

Au début de la vingtaine, j’ai survécu à une agression sexuelle et j’ai connu l’itinérance et la précarité de l’emploi avec mon diplôme universitaire en main. Trois ans plus tard, j’ai évacué l’ouragan Katrina et, comme tant d’autres, j’ai trouvé le courage de reconstruire. Ainsi, au moment où j’ai appris que j’étais atteint de la maladie de Stargardt et que j’allais perdre la vue, je connaissais bien la pauvreté, les privilèges, l’opposition et le pouvoir de la perception. Si nous choisissons de l’accepter comme tel, nos vies peuvent être le rêve que nous recherchons.

N’importe laquelle de mes expériences vécues aurait pu me briser, et certaines l’ont presque fait. Mais je suis toujours là. Et parce que je sais que mon existence même est la manifestation des prières de mes ancêtres, je considère chaque jour comme une opportunité de créer un art qui nous informe, nous inspire et nous fait avancer.

Q : Où pouvons-nous voir votre art ?

R : En ligne sur duplessisart.comet en personne dans mon studio à Trinidad.