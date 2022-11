La perte de la ville de Kherson brise les objectifs politiques de la guerre de Poutine en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Les forces ukrainiennes hissant leur drapeau dans le centre de la ville de Kherson vendredi ont cimenté la défaite politique et militaire la plus importante du président russe Vladimir Poutine dans sa guerre malheureuse de 8 mois et demi. Kherson était la seule capitale régionale ukrainienne que les forces russes avaient réussi à capturer depuis le début de l’invasion le 24 février, et l’abandon de la ville à Kyiv a brisé l’illusion de contrôle que Poutine a tenté de créer en organisant des référendums et en déclarant illégalement Kherson et trois autres régions – Louhansk, Donetsk et Zaporizhzhia – à annexer et à absorber par la Russie.

Bien que les forces russes contrôlent toujours la région élargie de Kherson, qui fait partie du «pont terrestre» convoité de Poutine entre la Russie continentale et la Crimée illégalement annexée, la perte de la capitale est un coup dur après les déclarations répétées et bruyantes de personnalités pro-Kremlin selon lesquelles la Russie resterait à Kherson « pour toujours ».

La faction radicale pro-guerre de Moscou, y compris des blogueurs militaires nationalistes, a qualifié la reddition de la ville de “trahison” et de “jour noir”. Kherson, ainsi que les autres régions illégalement annexées, a été inscrite dans la constitution russe en tant que partie de la Russie, après que le parlement a confirmé les plans d’annexion de Poutine.

Le drapeau de Kherson, ainsi que ceux des trois autres régions, ont été hissés récemment lors d’une cérémonie à la Douma d’Etat.

Alors que d’autres dirigeants pourraient subir de graves répercussions, le Kremlin a soigneusement préparé pendant des semaines la population russe au choc, éloignant Poutine de toute responsabilité et essayant de l’isoler des retombées politiques. Pourtant, il y avait des signes que Poutine n’échapperait pas entièrement à sa responsabilité et que la défaite de Kherson pourrait attiser l’opposition à la guerre, qui a augmenté lentement au milieu des revers répétés sur le champ de bataille.

“Je pense que cela va sérieusement compliquer la façon dont la situation est perçue à l’intérieur du pays”, a déclaré un homme d’affaires influent de Moscou, refusant d’être nommé en raison des conséquences possibles dans un État paranoïaque et de plus en plus totalitaire. “C’est une grave perte.”

“Pour la Russie, ces pertes ont un caractère sacré”, a ajouté l’homme d’affaires. “C’est un coup dur pour l’image de Poutine.”

Le retrait de la ville de Kherson a été le dernier d’une série d’effondrements militaires pour Poutine, y compris la tentative ratée de la Russie de s’emparer de Kyiv, la capitale ukrainienne, au début de la guerre, et la déroute fulgurante des forces russes de la région nord-est de Kharkiv en septembre.

Les pertes territoriales à Kharkiv ont conduit Poutine à déclarer une campagne de conscription désordonnée qui a poussé des centaines de milliers d’hommes à fuir la Russie et envoyé des dizaines de milliers de soldats mal entraînés combattre en Ukraine.

De nombreux Russes ordinaires voient toujours Poutine comme une figure intelligente, semblable à un tsar, qui aime sa patrie mais qui est perpétuellement déçue par des fonctionnaires vénaux et incompétents, selon des analystes, qui ont déclaré que les efforts de propagande du Kremlin avaient apparemment fonctionné pour minimiser les inquiétudes du public à propos de Kherson. abandon.

Les agents de sécurité ukrainiens chassent l’ennemi intérieur : des “agents” pour la Russie

Mais les nombreux échecs militaires dans une guerre inutile sont évidents pour les milliardaires et les responsables de l’État de Moscou. Tout aussi claires sont les difficultés politiques créées par les annexions de Poutine, une violation flagrante du droit international désormais exposée comme une illusion.

Au milieu des retraites militaires, de la mobilisation ratée, de l’aggravation des difficultés économiques et de l’augmentation des pertes, Moscou signale de plus en plus qu’il est prêt à entamer des pourparlers avec l’Ukraine. Mais les négociations sont peu probables tant que Poutine s’accroche à sa position selon laquelle Kyiv doit accepter ses saisies illégales de territoire.

Poutine est resté à l’écart mercredi alors que le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le commandant en chef de l’armée russe en Ukraine, le colonel général Sergei Surovikin, ont mené un dialogue maladroit et robotique sur la télévision d’État Russia 24, officialisant la décision d’abandonner Kherson “pour sauver des vies”.

Alors que Choïgou approuvait la reddition, Poutine a visité le centre fédéral des technologies du cerveau et de la neurologie pour marquer le 75e anniversaire de l’Agence fédérale médicale et biologique. Il n’était pas clair si le président russe était totalement déconnecté ou s’il s’était intentionnellement mis hors de portée de la décision militaire.

L’ancien conseiller du Kremlin, Sergei Markov, s’exprimant dans une interview, a décrit la reddition de Kherson comme “la plus grande défaite géopolitique de la Russie depuis l’effondrement de l’URSS”, notant la garantie personnelle de Poutine que le territoire ferait toujours partie de la Russie.

“C’est, bien sûr, un coup dur pour l’humeur de la population”, a déclaré Markov. “C’est un coup dur pour l’armée – pour son esprit combatif. C’est un coup porté au respect du président Poutine et un coup porté à l’optimisme.

Poutine, cependant, reste protégé par sa coterie de dirigeants de la sécurité et de l’armée et n’a montré aucun signe extérieur de changement de cap.

Dans une bataille sanglante pour Bakhmut, des mercenaires russes visent un prix symbolique

L’analyste politique Andrei Kolesnikov, du Carnegie Endowment for International Peace, a récemment comparé le comportement de plus en plus fermé et paranoïaque de Poutine à celui de Staline dans ses dernières années, où “toutes les décisions sont prises par une seule personne”.

Mais, malgré l’indignation des partisans de la ligne dure à propos de la reddition de Kherson, Kolesnikov a déclaré que les Russes ordinaires semblaient convaincus, du moins pour le moment, par l’explication de l’armée selon laquelle la reddition était nécessaire pour sauver des vies.

La popularité de Poutine était “assez solide”, a-t-il déclaré, passant de 83% à 77% lors de la mobilisation ratée de septembre, avant de remonter à 79% le mois dernier.

Un responsable de l’État russe a déclaré que la décision de rendre Kherson “signifie qu’il y a encore une pensée rationnelle dans le commandement. Si le président en fait partie, alors il y a de l’espoir, bien que le fantôme d’une chance, qu’il soit prêt pour des pourparlers.

Mais le responsable de l’État a ajouté qu’il ne pensait pas que Poutine n’accepterait pas les conditions de l’Ukraine pour retirer complètement les forces russes d’Ukraine ou même se replier sur les lignes d’avant-guerre, car ce serait un “coup politique massif” auquel il pourrait ne pas survivre.

De nombreux membres de l’élite critiquent en privé la guerre catastrophique de Poutine et les sanctions qui en résultent, soulignant la scission entre la faction dure pro-guerre de la Russie et les dirigeants d’entreprise et les bureaucrates espérant désespérément une sortie et la fin de l’ostracisme mondial.

L’homme d’affaires a déclaré que Moscou misait sur l’effondrement de la résistance ukrainienne en hiver en raison des frappes de missiles sur les installations énergétiques civiles ukrainiennes, bien qu’il n’y ait aucune preuve que cela se produira.

Un autre homme d’affaires russe de premier plan a déclaré qu’il pensait que l’administration Biden pressait l’Ukraine d’entamer des négociations, citant les commentaires mercredi soir du général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, selon lesquels l’hiver présente “une fenêtre d’opportunité” pour les parties à entamer des pourparlers. Les responsables occidentaux, cependant, ont déclaré que c’était la décision de Kyiv.

Les Russes étaient fatigués de la guerre, a déclaré le deuxième homme d’affaires, et la position de Poutine était « au bord de la catastrophe ».

« Du point de vue militaire, il y a beaucoup de cadavres. Je pense qu’il est prêt pour une sorte d’accord », a déclaré le deuxième homme d’affaires, ajoutant que Poutine avait probablement réalisé qu’une victoire militaire décisive était impossible.

Les risques augmentent pour Poutine, a-t-il déclaré. “S’il perd plus de territoire, ce serait une honte totale pour lui. Ce serait la fin pour lui personnellement. Ce serait aussi la fin pour lui politiquement.

Un allié de Poutine se vante d’être “ingéré” dans les élections américaines de mi-mandat

L’analyste Tatiana Stanovaya, fondatrice du groupe d’analyse politique R. Politik, a déclaré que le sentiment de trahison au sein du “parti de la guerre” russe ne représentait aucune menace pour Poutine, qui reste convaincu que l’Ukraine perdra le soutien occidental l’année prochaine, forçant Kyiv à capituler face à ses termes.

Stanovaya a déclaré que Poutine voulait simplement gagner du temps jusqu’à ce que le soutien occidental à l’Ukraine disparaisse, tandis que Kolesnikov a rejeté les signaux de Poutine selon lesquels il était prêt à négocier en tant que “pures relations publiques”, avec les parties trop éloignées.

Stanovaya a déclaré que Poutine ne s’attendait pas à ce que la Russie gagne la guerre par des moyens militaires, mais considérait l’Ukraine comme un non-État qui finirait par s’effondrer.

La libération de la ville de Kherson a alimenté les spéculations sur l’avancée de l’armée ukrainienne avant l’hiver. Les forces de Kyiv ont également fait quelques gains à l’est.

Markov, l’ancien conseiller du Kremlin, a déclaré que Poutine essaierait de conserver les territoires annexés restants, une fois que l’armée russe serait renforcée avec des forces entraînées dans les mois à venir. Mais il n’était pas clair que la Russie puisse les armer avec les armes nécessaires, a-t-il dit.

“S’il découvre que l’économie russe ne peut pas fournir de technologie militaire à ces troupes, alors il sera contraint d’entamer des négociations pour la paix”, a déclaré Markov, ajoutant que Poutine pourrait même être contraint d’accepter de se retirer sur les positions que la Russie occupait avant le mois de février. 24 invasion. Cela inclut les capitales régionales de Lougansk et Donetsk, que les séparatistes soutenus par la Russie contrôlent depuis 2014.

“Le retrait sur la ligne du 24 février serait considéré comme une perte grave mais pas comme une capitulation”, a-t-il déclaré. «Ce serait une condition très difficile. Mais c’est possible. »