LONDRES (AP) – La reine Elizabeth II a été comparée à la colle invisible qui maintient le Royaume-Uni ensemble. Certains pensent que le règne du roi Charles III verra ces liens se dénouer, donnant un nouvel élan à la poussée de l’Écosse vers l’indépendance.

Mais le fait que la reine soit décédée la semaine dernière dans sa retraite bien-aimée des Highlands, le château de Balmoral, a fait de l’Écosse le centre des commémorations observées dans le monde entier dans les premiers jours après sa mort. Cela a rappelé les liens profonds de la monarchie avec l’Écosse – et pourrait donner un coup de pouce à l’union.

L’historien écossais Tom Devine a déclaré que, parce que par “sérendipité extraordinaire”, la reine est décédée en Écosse, “il était possible pour le monde de voir la relation entre la reine et ce pays”.

“C’était une fin appropriée à une vie de service et une vie de préoccupation pour les quatre nations – pas simplement une nation – du Royaume-Uni”, a-t-il déclaré.

Dans une touchante démonstration de respect, des milliers de personnes ont parcouru dimanche la route de 175 milles (280 kilomètres) de Balmoral à Édimbourg alors que le cercueil de la reine était conduit en une lente procession vers la capitale écossaise. Lundi, le cercueil a été transporté le long du Royal Mile médiéval d’Édimbourg jusqu’à la cathédrale Saint-Gilles, où des milliers d’autres devraient rendre hommage le lendemain.

La reine avait des liens profonds avec l’Écosse. En plus de passer ses mois d’été à Balmoral, sa mère, feu la reine mère, était écossaise et, enfant, la reine a grandi en jouant sur le domaine de ses grands-parents, le château de Glamis, dans le centre de l’Écosse.

Jusqu’à présent, il n’y a eu que de minuscules protestations de manifestants anti-monarchistes. Une femme a été arrêtée dimanche à Édimbourg pour avoir violé la paix après avoir brandi une pancarte profane appelant à l’abolition de la monarchie.

Le roi Charles III a agi rapidement pour souligner qu’il sera un monarque pour l’ensemble du Royaume-Uni, entreprenant une tournée nationale au cours de ses premiers jours sur le trône. Il était en Écosse lundi pour accompagner le cercueil de sa mère, et il prévoit de visiter l’Irlande du Nord et le Pays de Galles plus tard dans la semaine, pour assister aux services commémoratifs à Belfast et Cardiff.

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord font tous partie du Royaume-Uni mais ont des histoires distinctes – et des liens complexes avec l’Angleterre, qui domine le Royaume-Uni à la fois en termes de population et de politique.

Certains nationalistes gallois se sont opposés à ce que le prince William reçoive récemment le titre de prince de Galles – un titre donné pour la première fois à l’héritier du trône après la conquête anglaise du Pays de Galles au 14ème siècle.

Le statut de la monarchie a toujours été difficile en Irlande du Nord, où il y a deux communautés principales : les unionistes qui se considèrent britanniques et les nationalistes qui se considèrent comme irlandais. Cette scission a alimenté des décennies de violence connue sous le nom de « The Troubles » et reste une fracture profonde. Mais signe du chemin parcouru par l’Irlande du Nord sur la voie de la paix, des représentants du parti Sinn Fein, lié à l’armée républicaine irlandaise, assistent à des événements commémoratifs pour la reine à Belfast.

La vice-présidente du Sinn Fein, Michelle O’Neill, a salué “la contribution significative de la reine Elizabeth à l’avancement de la paix et de la réconciliation entre les différentes traditions de notre île, et entre l’Irlande et la Grande-Bretagne pendant les années du processus de paix”.

L’Écosse et l’Angleterre sont gouvernées par le même monarque depuis 1603 et officiellement unifiées en 1707. Mais l’Écosse a des systèmes éducatifs et juridiques distincts et, depuis 1999, son propre parlement.

Les relations entre le gouvernement conservateur britannique à Londres et l’administration écossaise indépendantiste à Édimbourg sont tendues.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson, qui a quitté ses fonctions la semaine dernière, était impopulaire en Ecosse, où une majorité s’opposait à son projet favori : le Brexit. Johnson a conduit le Royaume-Uni hors de l’Union européenne après un référendum de 2016 au cours duquel le pays dans son ensemble a soutenu le départ – mais l’Écosse a voté pour rester dans le bloc.

Devine a déclaré que le gouvernement de Johnson avait affiché “une réduction du respect pour l’Écosse en tant que nation historique”.

“Cette attitude irrespectueuse a considérablement agacé l’électorat écossais ces dernières années”, a-t-il déclaré. “Mais il y a encore un sentiment très fort ici que la monarchie – en particulier en la personne de la reine – maintient ce respect.”

En 2014, l’Écosse a organisé un référendum sur l’opportunité de rester membre du Royaume-Uni. Les électeurs ont rejeté l’indépendance à 55 % contre 45 % dans ce qui a été présenté comme un choix unique en une génération. Mais le gouvernement du Parti national écossais à Édimbourg fait pression pour un nouveau référendum sur l’indépendance, arguant que le Brexit a radicalement changé le paysage politique et économique.

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon s’est engagée à organiser un tel vote en octobre 2023. Mais la nouvelle première ministre Liz Truss, comme Johnson, a déclaré que son gouvernement ne serait pas d’accord et que sans son approbation, un référendum ne serait pas contraignant.

Au milieu de l’impasse politique, Sturgeon a fait appel aux tribunaux pour avoir le pouvoir de convoquer elle-même un référendum. La Cour suprême du Royaume-Uni doit commencer à entendre l’affaire le mois prochain.

En tant que monarque, Charles est tenu de rester politiquement neutre. Sa mère a fait sensation en 2014 lorsqu’elle a fait remarquer que les Écossais devraient “réfléchir très attentivement” avant de voter – une remarque largement considérée comme s’opposant à l’indépendance.

Même après ce commentaire, la reine est restée largement respectée par les gens des deux côtés du débat sur l’indépendance de l’Écosse. Sturgeon, le premier ministre indépendantiste, a salué lundi Elizabeth comme “la reine des Écossais” et “la grande constante – l’ancre de notre nation”.

Pauline Maclaran, experte en culture royale à la Royal Holloway University de Londres, a déclaré “il restera à voir si Charles peut susciter la même loyauté” que sa mère.

“Il y aura une période de lune de miel pour Charles, je pense, où tout le monde – par respect, mais aussi pour ses propres sentiments – renoncera aux demandes habituelles d’indépendance”, a-t-elle déclaré.

Mais Maclaran a estimé que cette période ne durerait pas.

“Je pense qu’ils (les demandes d’indépendance écossaise) reviendront. Et je pense que toute la question sera de savoir dans quelle mesure Charles pourra-t-il nouer des liens avec eux ? Quels liens a-t-il ? Ce sera alors l’un de ses tests, c’est sûr », a-t-elle déclaré.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur l’impact de la mort de la reine Elizabeth II sur https://apnews.com/hub/queen-elizabeth-ii.

Jill Lawless, l’Associated Press