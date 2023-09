La perte de la banquise antarctique sous-estimée (étude)

De nouvelles recherches ont révélé que des études antérieures sur les plates-formes de glace de l’Antarctique pourraient avoir surestimé leur épaisseur, un facteur important permettant aux scientifiques de déterminer la vitesse à laquelle le niveau de la mer pourrait augmenter.

Des chercheurs de l’Université d’État de l’Ohio affirment dans une étude publiée le mois dernier dans le Journal of Glaciology que les estimations précédentes étaient erronées de près de 6 % en moyenne, ce qui représente une différence d’environ 17 mètres.

Les chercheurs affirment que même si cela peut sembler à petite échelle, une plate-forme de glace typique peut avoir une épaisseur de 50 à 600 mètres.

Des recherches antérieures ont parfois sous-estimé l’épaisseur de la plate-forme de glace dans certaines zones.

« Comme la calotte glaciaire de l’Antarctique est si grande, une erreur d’un pour cent sur la vitesse à laquelle elle fond pourrait signifier des centimètres ou des pieds d’élévation du niveau de la mer dont nous ne tenons pas compte », a déclaré Allison Chartrand, auteure principale de l’étude et titulaire d’un doctorat. du Byrd Polar and Climate Research Center, a déclaré vendredi à Ohio State News.

« Il est donc très important d’être aussi précis que possible. »

Les chercheurs ont examiné de « vastes ensembles de données » pour 20 des 300 systèmes de plates-formes de glace de l’Antarctique, ou langues de glace flottantes qui s’étendent des glaciers terrestres.

Les plates-formes de glace entourent environ les trois quarts de la calotte glaciaire de l’Antarctique, considérée comme le plus grand bloc de glace sur Terre, couvrant plus de 14 millions de kilomètres carrés et mesurant environ deux kilomètres d’épaisseur.

Les chercheurs affirment que si les estimations passées concernant l’épaisseur des plates-formes de glace de l’Antarctique étaient correctes à grande échelle, elles variaient beaucoup plus à petite échelle, étant donné la difficulté de mesurer avec précision les vallées étroites et les crevasses.

Chartrand affirme que les plates-formes de glace jouent un rôle important dans la stabilisation de la calotte glaciaire de l’Antarctique et que quelques centimètres de plate-forme de glace déplacée pourraient provoquer un écoulement de glace plus épaisse dans l’océan, entraînant une perte de plusieurs pieds sur certaines côtes.

L’étude indique que des données plus précises sont nécessaires pour mieux prédire la perte des plates-formes de glace.

« Ce que cette recherche montre réellement, c’est que nous devons être beaucoup plus prudents quant aux hypothèses que nous faisons pour estimer l’épaisseur de la plate-forme de glace, ainsi qu’à la manière dont nous tenons compte des incertitudes et à leur signification pour le résultat final », a déclaré Chartrand.