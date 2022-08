La perte de glace au Groenland fera monter le niveau de la mer de près d’un pied : étude

C’est la deuxième plus grande calotte glaciaire au monde derrière celle de l’Antarctique et couvre 80% de l’île. Des recherches antérieures ont suggéré que si toute la calotte glaciaire devait fondre, le niveau mondial de la mer pourrait monter jusqu’à 23 pieds.

Les scientifiques ont averti que la fonte est inévitable même si le monde cesse immédiatement d’émettre des gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Les prévisions de l’étude d’un minimum de 10 pouces d’élévation du niveau de la mer représentent plus du double de l’élévation du niveau de la mer que les chercheurs avaient précédemment prédit à partir de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland.

Des scientifiques situés en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suisse et aux États-Unis ont mené l’étude en utilisant des mesures par satellite des pertes de glace du Groenland et de la forme de la calotte glaciaire entre 2000 et 2019.

Les chercheurs ont évalué le rapport entre la reconstitution des chutes de neige et la perte due à la fonte des glaces au Groenland et ont conclu que 3,3 % du volume total de glace du Groenland fondront d’ici la fin du siècle, quelle que soit la rapidité avec laquelle le monde réduira les émissions de carbone.

Le changement climatique dû à la combustion de combustibles fossiles a entraîné des étés plus longs au Groenland et accéléré le recul des glaciers et de la calotte glaciaire du pays insulaire.

Une élévation d’un pied dans le niveau global de la mer aurait des conséquences majeures pour les communautés côtières, car l’élévation du niveau de la mer menace de déplacer près de 200 millions de personnes d’ici la fin du siècle. Aux États-Unis, les résidents côtiers représentent 40 % de la population totale des États-Unis et 7,9 billions de dollars de produit intérieur brut, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.