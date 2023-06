La perte de cheveux peut être difficile, disent les patients atteints de cancer – et certains veulent un meilleur accès aux options

Manteau Blanc Art Noir26:30Chute de cheveux, partie I : le problème avec les perruques

Cairo Gregory ne pense plus trop souvent à ses cheveux.

Pendant une grande partie de sa vie, elle dit qu’elle n’a pas eu la « meilleure » relation avec ses cheveux. Gregory, un étudiant de 16 ans à Toronto, avait à un moment donné tellement lissé ses cheveux qu’ils ont fini par s’abîmer. Alors elle a coupé court – « Je détestais ça », a-t-elle dit.

Mais finalement, au fur et à mesure qu’elle apprenait à se coiffer, elle a commencé à l’aimer. Ainsi, l’année dernière, lorsque ses cheveux ont commencé à tomber au cours de sa deuxième semaine de chimiothérapie pour un cancer de l’ovaire, elle dit avoir trouvé la perte difficile. Comme beaucoup de ceux qui subissent une chimiothérapie, elle a pris la décision de se raser complètement la tête alors qu’elle commençait à perdre.

« Je pense que c’était probablement la partie la plus bouleversante pour moi », a-t-elle déclaré Manteau Blanc, Art Noir hôte Dr Brian Goldman.

« Quand c’est tombé, c’était comme tout mon Instagram [timeline] c’était juste des vidéos de cheveux, comme de nouvelles coiffures parce que j’avais vraiment commencé à ça à ce moment-là. Donc c’était vraiment nul quand c’était comme quelque chose qui est vraiment devenu vraiment important pour moi à cette période. »

Lorsqu’elle a commencé à perdre ses cheveux pendant la chimiothérapie, Gregory a demandé à un ami de l’aider à se raser. (Soumis par Cairo Gregory)

Malgré les progrès du traitement du cancer, peu de choses ont changé en ce qui concerne ses effets sur les cheveux. La chimiothérapie attaque les cellules à croissance rapide dans le corps, y compris les cheveux. Pour de nombreux patients, cela signifie perdre leurs mèches pendant le traitement.

Cela peut avoir un impact sur la personne confiance en soi et comment ils se sentent pendant le traitement. Mais les alternatives, comme les perruques et les procédures de coiffage à froid qui peuvent protéger les cheveux d’un patient, sont hors de portée pour de nombreux patients en raison du prix et de la disponibilité.

Pour Gregory, le problème a été aggravé par le manque de ressources hospitalières et d’options capillaires alternatives pour les personnes de couleur, a-t-elle déclaré.

« Il n’y a pas de brochure qu’ils distribuent aux personnes aux cheveux bouclés pour aller chercher des perruques. Il devrait y en avoir une », a-t-elle déclaré.

Les perruques peuvent être chères, mais des alternatives gratuites existent

Perdre ses cheveux pendant un traitement contre le cancer peut être une expérience choquante. Certains patients disent que la perte de cheveux peut alourdir le fardeau psychologique de la chimiothérapie, étant donné qu’ils ne se ressemblent pas.

« Évidemment, personne ne veut se sentir malade, mais je ne voulais pas avoir l’air malade », a déclaré Tammy Wegener, qui a été traitée pour un cancer du sein en 2022. « Je voulais sentir que j’avais l’esprit tranquille, que mes enfants en avaient la tranquillité d’esprit pour traverser tout cela. »

C’est quelque chose que Mona Rozdale dit qu’elle entend souvent.

« En fin de compte, tout le monde veut se sentir soi-même, et quand vous enlevez quelque chose que vous avez tellement l’habitude d’avoir, vous ne savez pas comment vivre sans », a-t-elle déclaré.

Rozdale est responsable du programme de prêt bancaire de perruques et de prothèses mammaires de la Société canadienne du cancer, qui est gratuit.

REGARDER | Le groupe de travail américain recommande de commencer les mammographies de routine à 40 ans : Les mammographies de routine devraient commencer à 40 ans, selon le groupe de travail américain Un groupe de travail médical américain recommande que le dépistage systématique par mammographie du cancer du sein commence à 40 ans et non à 50 ans, en particulier chez les personnes appartenant à des catégories à haut risque.

Elle dit que les perruques peuvent être une solution utile pour les personnes confrontées à la perte de cheveux. Mais ils peuvent aussi être coûteux. En moyenne, une perruque de bonne qualité fabriquée à partir de cheveux humains peut coûter environ 2 500 dollars, selon Rozdale. Mais les perruques synthétiques moins chères commencent à paraître plus réalistes.

Lorsque Gregory n’a pas pu trouver une perruque qui correspondait à son style – ou à un budget d’environ 500 $ – dans une boutique d’hôpital, elle a choisi de demander au coiffeur de sa mère de lui en faire une à prix réduit.

Le refroidissement du cuir chevelu est gourmand en ressources

Certaines personnes traitées pour un cancer ont conservé leurs cheveux naturels grâce à un processus appelé refroidissement du cuir chevelu ou coiffage à froid.

Les patients portent un casque extrêmement froid avant, pendant et après la chimiothérapie qui resserre les vaisseaux sanguins du cuir chevelu. Il s’agit de bouchons réfrigérés qui sont remplacés régulièrement, ou d’une machine qui pompe un liquide froid à travers un bouchon attaché. Ce faisant, la chimiothérapie est moins susceptible d’atteindre et d’endommager les follicules pileux, réduisant potentiellement la perte de cheveux.

Tammy Wegener a décidé d’essayer le refroidissement du cuir chevelu pendant son traitement contre le cancer du sein, pour elle-même et sa famille. (Soumis par Tammy Wegener)

Avec des données limitées sur son efficacité et un prix élevé, cependant, le coiffage à froid n’est pas largement disponible au Canada.

« La plus grande limitation est le temps passé au fauteuil. C’est un type d’utilisation de la machine riche en ressources », a déclaré la Dre Shannon Salvador, gynécologue-oncologue à l’Hôpital général juif de Montréal et professeure agrégée à l’Université McGill.

« Lorsque vous avez un patient qui doit venir pour une chimio chaque semaine, c’est beaucoup de temps pour lui et beaucoup de temps à l’hôpital pour pouvoir venir utiliser la machine. »

Mais Salvador, qui a étudié l’efficacité du refroidissement du cuir chevelu, affirme qu’il existe des preuves que cela fonctionne pour certains patients.

Dans une étude de 2021 qu’elle a co-écrite, publiée dans la revue Gynecologic Oncology Reports, plus de la moitié de les patients qui recevaient une dose hebdomadaire plus faible d’un médicament de chimiothérapie ont conservé environ 50 % de leurs cheveux lors de l’utilisation d’un bonnet froid. Le traitement de calotte froide n’a pas fonctionné pour ceux qui prenaient une dose plus importante.

Bouchons froids limités dans les hôpitaux canadiens

Le coiffage à froid est non disponible pour les personnes atteintes de certains types de cancercomme les cancers du sang, et ceux qui sont traités avec certains types de chimiothérapie.

Manteau Blanc, Art Noir a contacté plusieurs centres anticancéreux au Canada et a découvert que le refroidissement du cuir chevelu n’était offert que dans une poignée d’hôpitaux, souvent aux frais du patient.

Wegener, 49 ans, a pu accéder gratuitement au traitement à l’hôpital régional de Saint John après qu’une machine de refroidissement du cuir chevelu a été donnée par une infirmière de l’établissement.

ÉCOUTEZ | Pourquoi les partisans veulent que le refroidissement du cuir chevelu soit disponible dans plus d’hôpitaux : 26:30Chute de cheveux, partie 2 : Coiffage à froid

Salvador dit qu’elle s’attend à ce que les hôpitaux comptent toujours sur les dons et le soutien externe pour la technologie de refroidissement du cuir chevelu, plutôt que de les financer directement.

« Nous devons reconnaître qu’au Canada, nous sommes dans un système de soins de santé socialisé où nous devons placer l’argent là où il sera le plus bénéfique », a-t-elle déclaré.

« Malheureusement, cela signifie qu’il faut renoncer à des choses qui présentent un grand avantage émotionnel pour les patients, mais qui peuvent ne pas jouer un grand rôle dans leurs soins cliniques réels. »

Wegener dit qu’elle a pu garder la plupart de ses cheveux grâce au bonnet froid, remarquant seulement un peu d’amincissement. (Soumis par Tammy Wegener)

Le coiffage à froid a été un succès pour Wegener, qui dit que pendant son traitement de chimiothérapie, elle n’a remarqué qu’un amincissement de ses cheveux et de ses sourcils. Sur la base de sa propre expérience, elle espère le voir dans plus d’endroits.

« Ce n’est pas pour tout le monde et tout le monde ne voit pas les résultats que j’ai vus avec le mien », a déclaré Wegener. « Mais je pense que cela devrait toujours être une option pour tout le monde. »

Repousser

Gregory, l’étudiante de Toronto qui craint toujours que son cancer ne revienne, est devenue plus à l’aise avec – et sans – sa perruque.

Elle est allée en classe chauve pendant les trois premiers mois de l’année scolaire, en partie parce qu’elle a également perdu des cheveux sur et autour de son visage, ce qui rend la perruque non naturelle. Mais depuis, elle a porté des perruques en toute confiance à l’école et a maintenant assez de cheveux naturels pour ajouter des tresses.

« Cela a pris un an. Cela fait presque un an que mes cheveux ont commencé à reculer », a-t-elle déclaré.

« Je pense que d’ici l’été prochain, je pourrais probablement porter une perruque en queue de cheval et j’espère que, peut-être quelques étés plus tard, je ne porterai plus de perruques du tout. »