La perte d’apprentissage pandémique nécessite une attention urgente aux États-Unis, selon une enquête nationale

Le « préjudice éducatif » causé par la pandémie de coronavirus a été « dévastateur », selon une enquête récente menée auprès de 26 millions d’élèves de la maternelle à la 8e année par des chercheurs de Stanford, Johns Hopkins, Dartmouth et Harvard. Les chercheurs ont également découvert que la pandémie « a exacerbé les inégalités économiques et raciales en matière d’éducation », comme l’ont écrit les auteurs principaux Tom Kane de Harvard et Sean Reardon de Stanford dans un essai du New York Times accompagnant la publication de leurs conclusions la semaine dernière.

Les résultats des tests standardisés ont également montré que les étudiants américains perdent du terrain en mathématiques, en lecture, en histoire et en sciences sociales. Mais les nouvelles découvertes, qui font partie du Educational Recovery Scorecard, ajoutent un contexte important – et troublant – tout en appelant également à une action urgente.

La ligne supérieure

Dans une enquête menée auprès de 7 800 communautés dans 40 États et à Washington, DC, Kane, Reardon et leurs collègues trouvé ceci entre 2019 et 2022, « l’élève moyen d’une école publique américaine de la 3e à la 8e année a perdu l’équivalent d’une demi-année d’apprentissage en mathématiques et d’un quart d’année en lecture ».

Des inégalités de longue date en matière d’éducation ont également joué un rôle : moins une communauté était riche et blanche, plus elle risquait de subir des pertes liées à la pandémie. Cela signifie ce qu’on appelle écart d’éducation que les décideurs politiques cherchaient désespérément à fermer ne fait que s’élargir.

L’impact des fermetures d’écoles

À l’automne 2020, il était devenu clair que les enfants ne semblaient pas contracter de cas graves ou mortels de COVID-19. Les écoles ne sont pas non plus devenues le théâtre d’épidémies massives que certains redoutaient. Pourtant, dans de nombreux districts, en particulier ceux contrôlés par les démocrates, les écoles sont restées fermées pour l’enseignement en personne jusqu’en 2021.

Fin 2022, les chercheurs ont découvert que l’apprentissage à distance entraînait une perte d’apprentissage importante. Dans un mémoire résumant leurs conclusions, les auteurs de l’Education Recovery Scorecard renforcent les preuves de cette corrélation.

« Les districts qui ont consacré plus de temps à l’enseignement à distance en 2020-2021 ont connu des pertes plus importantes », écrivent-ils.

Et ces pertes, ont-ils découvert, étaient particulièrement prononcées dans les communautés où les parents occupaient des postes « essentiels » qui les éloignaient de la maison, écrivant : « L’apprentissage à distance aurait pu être particulièrement difficile lorsque les adultes étaient moins en mesure d’aider les étudiants, car un résultat d’obligations de travail.

Capital social

Kane, Reardon et leurs collègues ne blâment pas l’apprentissage à distance pour l’intégralité de la perte d’apprentissage dont ils ont fait état. Adoptant une position plus nuancée, ils soutiennent que des facteurs communautaires ont également joué un rôle.

Dans les communautés où les taux de mortalité dus au COVID sont plus élevés, les pertes en mathématiques étaient plus prononcées. Surtout au début de la pandémie, les décès étaient concentrés dans les communautés de couleur avec des ménages multigénérationnels et un accès clairsemé aux espaces verts.

Sans surprise, les enfants s’en sortaient mieux s’ils avaient accès à l’Internet haut débit. Les ménages asiatiques et blancs sont plus susceptibles de disposer de connexions à haut débit, d’autres études ont conclu.

De même, les communautés où les adultes votaient et où les ménages répondaient au recensement américain avaient tendance à connaître moins de pertes d’apprentissage.

D’une manière générale, la confiance institutionnelle a également fait une différence. Les communautés où la plupart des résidents faisaient confiance aux institutions « auraient pu être plus disposées à coopérer avec leurs écoles locales et à réduire les perturbations dans l’apprentissage des élèves », écrivent les chercheurs.

La méfiance aurait pu être engendrée par divers facteurs, notamment la propagation de désinformations politiques liées à la pandémie et la suspicion découlant de préjugés profondément enracinés.

Dans l’ensemble, la recherche suggère que les communautés dotées d’une certaine cohésion et d’une certaine participation institutionnelle tendent à fournir une sorte de filet de sécurité aux enfants. « Les communautés avec plus de capital social, une plus grande participation civique et bénévole et plus de connectivité entre les résidents auraient peut-être été mieux à même de maintenir des liens sociaux entre les résidents et de mieux soutenir les écoles et les ménages », écrivent les auteurs de l’Education Recovery Scorecard.

Et après?

Les éducateurs de tout le pays tentent désespérément de rattraper les étudiants grâce à un tutorat intensif et d’autres formes de rattrapage. Mais cela ne suffira peut-être pas. Les auteurs de l’Education Recovery Scorecard qui donne à réfléchir affirment qu’un enseignement de plus haute qualité est nécessaire. Et ils pointent du doigt une proposition qui n’est peut-être pas particulièrement appréciée des étudiants : les cours d’été.

« Il semble clair que nous devons aborder le rétablissement comme un effort continu », écrivent-ils. « Pour se rétablir complètement, les districts devront continuer à investir de manière concertée dans l’apprentissage des élèves au cours des années à venir. »