La perte d’apprentissage des étudiants de l’Arizona pourrait coûter des milliards à l’économie de l’État, selon un rapport

Avec le début de la pandémie de COVID-19, des dizaines de millions de familles américaines ont vu l’apprentissage de leurs enfants perturbé. Certaines écoles ont fermé leurs portes pendant des périodes prolongées, d’autres ont adopté des modèles hybrides uniques, tandis que d’autres encore sont passées à une expérience éducative entièrement numérique. Malgré ces innovations, les parents, les éducateurs et les chercheurs ont commencé à déceler une tendance inquiétante : l’apprentissage des élèves en prenait un coup.

Cette intuition est désormais confirmée par les dernières données du NAEP, souvent appelé le bulletin scolaire du pays et qui constitue « la seule mesure normalisée et à long terme de l’apprentissage académique des étudiants pour le pays ».

Les scores NAEP 2022, résultats des premières évaluations standardisées effectuées par les élèves après la pandémie, montrent que deux décennies de progrès en matière de résultats en lecture et en mathématiques ont été anéanties.

Nouveau recherche du Common Sense Institute of Arizona, un groupe de réflexion engagé dans la croissance et l’économie de marché, s’est penché sur l’impact de la perte d’apprentissage sur l’État de l’Arizona en particulier.

Selon eux, la perte d’apprentissage privera non seulement les étudiants de connaissances et d’apprentissage, mais contribuera également négativement à la croissance de l’État et à l’épanouissement de l’humanité.

Leurs prédictions sont surprenantes : le CSI Arizona estime que la perte d’apprentissage coûtera à l’Arizona jusqu’à 5,8 milliards de dollars en production économique au cours de la prochaine décennie. De plus, les auteurs du rapport prévoient que l’État comptera 18 000 diplômés du secondaire et 32 000 diplômés universitaires de moins d’ici 2032.

Les auteurs du rapport affirment que la perte d’apprentissage subie pendant la pandémie aura des effets d’entraînement dans tout l’État et dans cette « génération perdue » de vies d’étudiants.

L’éducation affecte positivement une série de variables dans la vie d’une personne, notamment l’emploi, le niveau de revenu et la probabilité d’être arrêté ou incarcéré.

Le taux de chômage des Américains titulaires d’un baccalauréat est de 2,2 %, contre 3,9 % pour ceux qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires.

Les Américains titulaires d’un baccalauréat maintiennent un revenu familial moyen de 105 000 dollars, contre 46 800 dollars pour ceux qui n’ont obtenu qu’un diplôme d’études secondaires.

En général, la probabilité de criminalité est significativement plus élevée pour les hommes sans diplôme d’études secondaires que pour tout autre groupe démographique social.

Le rapport montre que l’Arizona pourrait connaître au moins 1 500 crimes violents supplémentaires d’ici 2032 en raison de la perte d’apprentissage. « CSI estime que l’augmentation de la criminalité due à la perte d’apprentissage à l’ère de la pandémie coûterait aux Arizoniens entre 38,1 et 175,1 millions de dollars par an, soit un montant cumulé de 456 millions à 2,1 milliards de dollars au cours des 12 prochaines années. »

Katie Ratlief, directrice exécutive de l’institut, a souligné la gravité des conclusions du rapport, mais a également gardé espoir.

« Mais voici la bonne nouvelle : notre analyse suppose que cette perte d’apprentissage est permanente. Et ce n’est pas obligatoire », a-t-elle déclaré. « Le gouvernement fédéral a fourni aux écoles américaines plus de 277 milliards de dollars en aide d’urgence ponctuelle pour aider à atténuer certaines de ces pertes récentes, et plus de 4,5 milliards de dollars ont été versés aux écoles publiques de l’Arizona. »

La moitié de cet argent de secours n’a pas été dépensée, explique Ratlief. « Si les écoles, les parents et les décideurs politiques parviennent à faire face à ces tendances et à les inverser, les impacts estimés ici pourraient être atténués. »

Comment les décideurs pourraient-ils répartir ces fonds et entreprendre des réformes de manière à atténuer ces effets négatifs ?

La perte d’apprentissage fomentée par la pandémie pourrait être précisément le tournant qui incite les parents, les éducateurs et les législateurs de l’Arizona à travailler ensemble pour résoudre non seulement la perte d’apprentissage liée à la pandémie, mais aussi les problèmes de plus longue date auxquels est confronté le système éducatif de l’État.