La perte auditive et la démence sont liées : les aides auditives pourraient-elles aider ?

La perte auditive est maintenant connue pour être une cause potentiellement évitable de démence, et la recherche plaide en faveur des aides auditives comme l’un des outils les plus puissants pour s’en protéger. Un étude de Johns Hopkins, par exemple, a suivi plus de 600 adultes pendant 12 ans et a constaté qu’une perte auditive légère doublait le risque de démence. Une perte auditive modérée triple le risque de démence et une perte auditive sévère multiplie par cinq le risque.

Pour les millions d’adultes malentendants et les estimé à 150 millions dans le monde qui seront touchés par la démence d’ici 2050, démêler le lien entre perte auditive et démence devient impératif.

Démence est un terme général désignant l’incapacité d’une personne à penser, à communiquer et à se souvenir clairement des choses, affectant son humeur, sa personnalité et son comportement. Il existe différentes causes, mais la maladie la plus courante qui mène à la démence est la maladie d’Alzheimer. Le risque de démence augmente également avec l’âge, tout comme le risque de perte auditive.

Environ un tiers des personnes âgées ont une perte auditive, alors lorsque les appareils auditifs sont devenus disponibles sans ordonnance l’automne dernier, de nombreux experts en médecine et en santé publique ont célébré. Non seulement les aides auditives en vente libre sont généralement moins chères, mais moins de rendez-vous et un accès plus facile signifient que plus de personnes conserveront le langage oral, un pont pour la communication et la cognition – notre capacité à penser.

« Le langage et la cognition sont deux processus distincts, mais ils sont très interdépendants », a déclaré Brooke Hatfield, directrice associée des services de soins de santé en orthophonie à l’American Speech-Language-Hearing Association, dans un e-mail. « Le langage sert de cadre interne pour le raisonnement, la résolution de problèmes, la mémoire et d’autres capacités de réflexion. »

Voici ce que nous savons sur la perte auditive, les aides auditives et la cognition.

Perte auditive et démence

Selon le Centre cochléaire pour l’audition et la santé publique, une branche de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, la perte auditive représente le plus grand nombre de cas de démence « potentiellement évitables ». Ceci est comparé à autres facteurs qui peuvent influer sur le risque de démence, comme l’hypertension artérielle et un faible niveau d’éducation, ce dernier pouvant être dû à défis socio-économiques et d’autres facteurs.

Les chercheurs pensent que la perte auditive a cet effet en raison de la façon dont elle empêche le son d’entrer dans le cerveau. Si quelqu’un a du mal à entendre, son cerveau devra stresser pour comprendre le son, accélérant potentiellement le processus de vieillissement dans le cerveau et limitant la capacité d’une personne à penser et à se souvenir des choses, selon une fiche d’information du Cochlear Center.

Perdre la capacité d’entendre les gens autour de vous limite également votre communication et votre connexion avec eux, ce qui peut conduire à l’isolement social – un problème de santé publique existant chez les personnes âgées et les personnes âgées. On a constaté que l’isolement social était associé à une vie difficile 50 % de risque accru de démence et d’autres problèmes de santé, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Ensemble, les différentes théories sur la perte auditive et la démence peuvent également être un scénario « poule ou œuf », selon Hatfield. Elle a pointé recherche qui ont découvert que la perte auditive est un marqueur des changements dans le cerveau qui sont déjà en cours, par opposition aux changements provenant de la perte auditive.

Cependant, toutes les personnes atteintes de perte auditive ne l’ont pas développée au fil du temps, et le risque de démence ne semble pas être le même chez les personnes atteintes de surdité à vie. Pour les personnes sourdes de naissance qui utilisent la langue des signes pour communiquer, il existe ne semble pas être un risque accru de démence par rapport à la population générale, selon l’association caritative britannique Social Care Institute for Excellence.

Mais Hatfield ajoute que le diagnostic de la démence chez les patients sourds suscite certaines inquiétudes, en raison des limites des tests ainsi que du manque d’expérience des prestataires dans le travail avec les personnes sourdes. Mais il peut toujours y avoir un « facteur de protection » consistant à rester engagé dans la communication et à éviter l’isolement social en ce qui concerne le risque de démence.

« Le lien avec la démence et la perte auditive semble être lié à des antécédents d’audition qui changent et donc le cerveau change en réponse, plutôt qu’à l’acte d’entendre lui-même », a ajouté Hatfield.

Les aides auditives peuvent-elles protéger contre la démence ?

La recherche disponible dit oui.

UN étude publié le mois dernier dans The Lancet a révélé que les personnes malentendantes qui utilisent également des appareils auditifs n’a pas ont un risque accru de démence par rapport aux personnes sans perte auditive. Les chercheurs de l’étude ont utilisé les données de la UK Biobank pour examiner les dossiers de santé et les diagnostics de démence d’une grande cohorte d’adultes âgés de 40 à 69 ans d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles.

Si la « causalité » est établie grâce à davantage de recherches, ont écrit les auteurs de l’étude, les aides auditives « présenteront une intervention peu invasive et rentable pour atténuer tout ou au moins une partie des effets de la perte auditive sur la démence ».

UN grande revue systématique de février ajoute également des preuves que les aides auditives pour les personnes qui en ont besoin peuvent aider à éviter le risque de déclin cognitif. L’examen a examiné des études sur l’utilisation d’appareils auditifs chez les personnes malentendantes, et a constaté que l’utilisation d' »appareils de restauration auditive » était associée à une diminution de 19 % des risques de déclin cognitif à long terme.

À quelle vitesse une aide auditive peut-elle aider ?

Le temps moyen qu’une personne attend pour obtenir un traitement contre la perte auditive – qui est une aide auditive, dans de nombreux cas – est de sept à neuf ans. Mais comme pour d’autres conditions médicales, plus tôt une personne souffrant de perte auditive cherche un traitement, meilleur sera son résultat, selon Bria Collins, directrice associée des pratiques d’audiologie à l’ASHA.

« Plus une personne qui communique par le langage parlé attend longtemps pour se faire soigner, plus il peut être difficile de s’adapter à nouveau à l’audition de la parole et des sons environnementaux », a déclaré Collins dans un e-mail. Considérez l’ouïe et le langage comme un muscle que nous devons exercer, comme un coureur qui parcourt plusieurs kilomètres chaque semaine, explique-t-elle. Si une coureuse prenait une pause de plusieurs années, elle « ne serait pas au niveau de performance athlétique auquel elle était lorsque ses muscles/endurance étaient habitués à faire de l’exercice ».

Le temps qu’il faut à quelqu’un pour retrouver son langage ou ses performances après avoir reçu une aide auditive varie, dit Collins. Par exemple, il est prouvé que le cerveau s’adapte au port d’un appareil auditif après environ quatre semaines. Et tandis que de nombreuses personnes ressentent un soulagement de la « fatigue d’écoute » presque immédiatement dans des situations où elles regardent la télévision ou ont une conversation en tête-à-tête, elles auront généralement besoin de plus de temps pour s’adapter à des environnements d’écoute plus « difficiles » qui nécessitent plus de discernement. , comme des restaurants, des bars ou une réunion de famille animée.

Cela dépend également de la durée pendant laquelle une personne n’a pas entendu et de la gravité de sa perte auditive – passer d’une audition très difficile à être jeté dans un monde plein de sons peut être choquant pour certains patients. C’est pourquoi les audiologistes peuvent ajuster les aides auditives progressivement au fil du temps pour les patients, explique Collins, afin que les patients ne soient pas submergés. (Il s’agit d’un inconvénient notoire pour les aides auditives en vente libre et de la façon dont elles peuvent être insuffisantes par rapport aux aides auditives sur ordonnance ajustées par un professionnel.)

« En bref, il n’y a pas de période de temps spécifique nécessaire au cerveau pour s’adapter à l’amplification », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de variabilité individuelle. »

