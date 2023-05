La perte auditive est en hausse. Une nouvelle vague de technologie pourrait aider

Entre le martèlement des marteaux-piqueurs et le grincement des machines, la cacophonie d’un chantier de construction est désagréable pour la plupart. Pas à Christine, une jeune de 18 ans de l’Alabama. Après avoir reçu sa première paire d’appareils auditifs, Christine a trouvé les bruits profonds.

« C’était surprenant de s’arrêter et d’entendre à quoi les choses ressemblent réellement pour les autres », a-t-elle déclaré. « Je me suis assis à côté d’un chantier de construction juste pour entendre les différents bruits. J’aime écouter les machines en marche. Ce que je préfère, ce sont les 18 roues qui circulent sur le chantier.

« Le grondement sonne mieux qu’avant. »

Christine a eu du mal à entendre de son oreille gauche toute sa vie. En mars, on lui a prescrit sa première paire d’appareils auditifs. En plus d’améliorer considérablement son audition, ils ont également considérablement amélioré son équilibre.

Christine est l’une des 38 millions d’Américains qui ont un certain degré de perte auditive. Le sien était génétique, mais beaucoup d’autres sont mis en danger par l’exposition à des bruits forts. Le Organisation Mondiale de la Santé estime que plus d’un milliard de jeunes adultes sont à risque de perte auditive « en raison de pratiques d’écoute dangereuses ».

Bien que la perte auditive soit répandue, l’adoption d’appareils auditifs ne l’est pas. On estime que 13 % des personnes âgées de 45 à 64 ans bénéficieraient d’appareils auditifs, selon une étude de 2019mais un peu plus de 2 % en reçoivent.

Une partie de cela a à voir avec le coût. Les aides auditives sur ordonnance commencent généralement à 1 000 $ et peuvent coûter jusqu’à 4 000 $. Environ un tiers de cette somme couvre le prix des aides auditives réelles, a déclaré Barbara Kelley, directrice exécutive de la Hearing Loss Association of America. Le reste du montant couvre les tests auditifs, l’ajustement de l’appareil et les visites de retour chez l’audiologiste, qui sont des services cruciaux pour les personnes souffrant d’une perte auditive sévère.

Mais cela pourrait bientôt changer. L’année dernière, la Food and Drug Administration a autorisé la vente d’appareils auditifs en vente libre pour les personnes ayant une perte auditive légère à modérée. De nombreuses aides auditives en vente libre coûtent moins de 999 $ et les prix devraient baisser à mesure que la concurrence se durcit. L’espoir est qu’en rendant les aides auditives moins chères et plus faciles à acheter, davantage de personnes qui en ont besoin y auront accès.

« La santé auditive est une préoccupation de santé primaire. C’est comme connaître votre tension artérielle ou votre poids, car la perte auditive est liée à la qualité de vie », a déclaré Kelley. « Si nous pouvons faire en sorte que davantage de personnes fassent ce premier pas plus tôt plutôt que d’attendre cinq à sept ans après avoir découvert qu’elles ont une perte auditive, c’est une bonne chose. »

Sony

Nouveau marché, nouvelles marques

Rendre les aides auditives moins chères et plus accessibles est une première étape importante. Mais il existe d’autres obstacles qui empêchent les gens d’obtenir l’aide auditive dont ils ont besoin, explique Kevin Franck, ancien responsable de la recherche au département d’oto-rhino-laryngologie de la Harvard Medical School.

« Il y a des pays où [hearing aids] sont gratuits et encore une fraction des personnes qui en ont besoin les obtiennent », a déclaré Franck. « Cela ne signifie pas que le coût n’est pas un facteur, mais ce n’est pas le seul facteur.

Un autre facteur est la stigmatisation. Les appareils auditifs sont associés au vieillissement, et de nombreuses personnes préfèrent avoir des difficultés auditives plutôt que d’utiliser ostensiblement des appareils auditifs. Bien que cette stigmatisation persiste à ce jour, Kelley et Franck disent qu’elle semble diminuer chez les jeunes. Les jeunes générations sont habituées à porter régulièrement des écouteurs, ce qui rend le passage aux aides auditives moins intimidant.

Le plus gros problème, dit Franck, est que les aides auditives ne peuvent pas entièrement guérir la perte auditive. Les lunettes de prescription ou les contacts peuvent restaurer la vision d’une personne, mais les aides auditives ne fonctionnent pas de la même manière. (Pour cette raison, Franck est très attaché aux mesures préventives – comme l’achat d’un casque antibruit pour ne pas avoir à augmenter le volume pour étouffer les sons à proximité.) Une fois que suffisamment de cellules sensorielles dans l’oreille sont détruites, il y aura toujours un certain niveau de distorsion, même avec une paire d’aides auditives parfaitement ajustées.

C’est l’expérience de Catie, qui est dans la vingtaine. « Mon expérience avec eux jusqu’à présent a été principalement des hauts, mais quelques bas », a-t-elle déclaré. « J’entends trop de bruit de fond… c’est parfois difficile de se concentrer. »

« Ils mettent beaucoup de temps à s’y habituer », a-t-elle ajouté. « Cela peut prendre environ six mois à un an. »

Depuis que la FDA a autorisé la vente d’appareils auditifs en vente libre fin 2022, des marques de technologie grand public comme Sony et Jabra ont fait leur entrée sur le marché. Jusqu’à présent, leurs efforts impliquent l’étiquetage blanc – prendre des produits d’aides auditives fabriqués par des entreprises médicales et les renommer. Les aides auditives Enhance de Jabra étaient auparavant Lively, une société de soins de santé connectés appartenant à Best Buy.

La reconnaissance de la marque Sony, Jabra ou Bose peut rassurer les novices en matière d’aides auditives, a déclaré Kelley. Mais le véritable impact se fera sentir une fois que ces entreprises auront créé des produits à partir de zéro, obligeant les fabricants d’appareils auditifs à se faire concurrence.

Les jeunes ont l’habitude de porter des écouteurs toute la journée. On pense que la normalisation de ce matériel réduit la stigmatisation liée aux aides auditives. David Carnoy/CNET

Selon Franck, Apple s’est rapproché des capacités des puces pour prothèses auditives sur son marché grand public. Pour développer l’audio spatial, une fonctionnalité AirPod Pro qui recrée le son surround, le géant de la technologie avait besoin d’une compréhension approfondie de la forme de l’oreille. Et pour créer le mode de suppression du bruit Transparency sur les AirPods Pro et AirPods Max, a ajouté Franck, Apple avait besoin d’une atténuation sophistiquée des larsens.

Ainsi, même si Apple ne fabrique pas d’appareils auditifs, la société pourrait être le plus grand perturbateur du marché OTC, car elle veut faire à peu près tout le reste. « Des entreprises comme Apple cherchent à faire tout cela et plus encore, et ne portent pas la stigmatisation de l’aide auditive », a déclaré Franck.

En fait, les AirPods Pro peuvent pratiquement être utilisés comme aides auditives. Si vous téléchargez une application qui teste votre audition, ces données peuvent être entrées dans l’application Santé d’un iPhone, puis utilisées pour modifier les paramètres de l’AirPod Pro en mode Transparence, en utilisant les microphones de l’appareil pour amplifier les sons appropriés. Apple n’en fait pas grand cas, dit Franck, car cela pourrait amener la FDA à classer les AirPods Pro en tant que dispositif médical de classe II, ce qui soumettrait le produit à une réglementation.

Accéder à l’aide auditive

Catie dit que ses aides auditives sur ordonnance auraient coûté 12 000 $ si l’assurance ne les avait pas couvertes. Environ 26 millions d’Américains, 8% de la population, manque d’assurance maladie. Catie est encouragée par l’avènement des aides auditives en vente libre et espère qu’elles seront bientôt disponibles plus largement.

« Ce serait génial pour eux d’être plus accessibles pour tout le monde », a-t-elle déclaré. « Les miens étaient si difficiles à obtenir. »

Pour le moment, les aides auditives en vente libre ne sont destinées qu’aux personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée. Les cas les plus graves nécessiteront toujours une ordonnance. Des consultations avec des audiologistes sont nécessaires, a déclaré Franck, pour s’assurer que les aides auditives sont correctement moulées à l’oreille et pour s’assurer que la perte auditive grave ne peut pas être mieux traitée par un implant cochléaire.

« Nous devons marcher avant de pouvoir courir », a déclaré Franck. « J’espère que c’est là que nous commençons et que nous progressons à partir de là. »

