La persuasion modernise Jane Austen pour une nouvelle génération – mais manque-t-elle de sens et de sensibilité ?

Comme les aspirations rêveuses d’une héroïne de Jane Austen, Dakota Johnson a toujours voulu jouer dans un film d’époque se déroulant dans la campagne anglaise. Ainsi, l’actrice – connue surtout pour son rôle principal dans le Cinquante nuances de gris trilogie – a sauté sur l’occasion de jouer le rôle d’Anne Elliot dans l’adaptation de Netflix de Persuasionle dernier roman d’Austen.

“Quand j’ai lu le scénario de Persuasionle langage modernisé, la version moderne, briser le quatrième mur était tellement amusant à lire “, a déclaré Johnson à CBC News.” Cela m’a donné l’impression en tant que spectateur, en tant que membre du public … c’était accessible pour moi. “

Tout le monde ne ressent pas la même chose, comme Johnson le reconnaît volontiers: les fans ont critiqué l’adaptation cinématographique pour avoir utilisé des expressions, un argot et un ton modernes, tout en se déroulant au début du 19e siècle.

“Je suis toujours incrédule quant à quel naufrage c’était”, a écrit un examinateur en ligne . “Je ne sais pas ce que c’est, mais ce n’est pas Austen”, dit un autre . Les critiques de Salon de la vanitéla New York Times et Ardoise ont tous fait écho au même sentiment : c’est Persuasion pour l’ère Instagram, et ce n’est pas très bon.

Alors, comment adapter Jane Austen à un public moderne ? CBC News s’est entretenu avec des écrivains et des universitaires – tous des super fans d’Austen – qui ont déclaré que le maintien de l’esprit de l’auteur à l’écran va bien au-delà du cadre ou du style.

Pas besoin de moderniser la prose d’Austen : érudit

Persuasioncomme les cinq autres romans complets d’Austen, se déroule pendant la période de la Régence – une courte période de l’histoire britannique du début du XIXe siècle souvent romancée pour les mouvements artistiques, sociaux et culturels, en particulier parmi la classe aristocratique anglaise.

L’héroïne Anne Elliot, le cœur brisé et ennuyée sept ans après que sa famille l’a persuadée de mettre fin à sa relation avec le capitaine Frederick Wentworth – jugé inadapté à son manque de statut – l’a rencontré à nouveau par hasard.

Jane Austen est représentée dans un portrait du peintre britannique Ozias Humphry (1742-1810), exposé le 16 avril 2007 à la maison de vente aux enchères Christie’s à New York. Ses six romans achevés se déroulent pendant la période de la Régence – une courte période de l’histoire britannique du début du XIXe siècle souvent romancée pour les mouvements artistiques, sociaux et culturels, en particulier parmi la classe aristocratique anglaise. (Stan Honda/AFP/Getty Images)

Dans l’adaptation de 2022, PersuasionLes points de l’intrigue et le cadre de Bath, en Angleterre, demeurent, mais Anne de Johnson s’adresse à son public moderne en brisant le quatrième mur et en parsemant son dialogue avec le jargon actuel.

“Maintenant, nous sommes pires que des étrangers. Nous sommes des ex”, se lamente Anne à propos de Wentworth. Lorsqu’elle se sent triste, elle sort une boîte de souvenirs qui lui rappellent, comme une pile de partitions qu’il lui a laissées, qu’elle appelle une “liste de lecture”.

Ces bizarreries contemporaines ne se limitent pas au protagoniste. La famille Elliot discute de leurs cotes d’hommes attirants : “un cinq à Londres” équivaut à “un 10 à Bath”. Anne décrit sa sœur cadette, Mary, comme une « narcissique totale » – et Mary se décrit comme une « empathe ».

L’universitaire canadien Robert Morrison est un boursier Austen. (WW Norton, Bernard Clark)

C’est dans cet esprit que le film présente Jane Austen à un nouveau public, mais l’écrivain n’a pas besoin d’être simplifié pour que les jeunes générations l’apprécient, a déclaré Robert Morrison, érudit Austen et British Academy Global Professor à l’université de Bath Spa. En Angleterre.

“L’argument serait:” Eh bien, écoutez, nous voulons la rendre moderne. Nous voulons nous assurer que les lecteurs contemporains la comprennent. Nous voulons nous assurer que ce film dans lequel nous avons investi beaucoup de temps et d’argent peut être compris, “”, a déclaré Morrison, un universitaire et écrivain canadien qui est également boursier national de Queen’s à l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario.

“Mais Austen n’est pas Shakespeare, je ne pense pas que ce soit si inaccessible.”

De gauche à droite : Lydia Rose Bewley dans le rôle de Penelope Clay ; Richard E. Grant comme Sir Walter Elliot; Johnson comme Anne Elliot; et Yolanda Kettle dans le rôle d’Elizabeth Elliot sont présentés dans une scène de Persuasion de Netflix. (Nick Wall/Netflix)

Dans le classique de 1813 d’Austen Orgueil et préjugésl’intérêt romantique masculin, M. Darcy, dit à Elizabeth Bennett qu’il ne peut plus rester loin d’elle: “En vain ai-je lutté. Cela ne suffira pas. Mes sentiments ne seront pas réprimés”, dit-il.

“Tout le monde sait ce que signifie” En vain ai-je lutté “”, a déclaré Morrison. “Je ne sais pas si tu as besoin de changer ça en ‘Garçon, j’ai eu du mal à t’oublier.'”

Long record d’adaptations à l’écran

Les œuvres d’Austen ne sont pas étrangères au traitement à l’écran : elles ont été adapté pour le cinéma et la télévision puisque 1938, selon la Jane Austen Society of North America. Pour toute adaptation traditionnelle de Sens et sensibilité (1995), Orgueil et préjugés (1995 et 2005) et Emma (2020), il y a un récit modernisé de la même histoire.

Exemple : la comédie pour adolescents des années 1990 Désemparés actions EmmaL’intrigue et les arcs de personnages de , mais se déroulent de manière mémorable dans un lycée moderne de Beverly Hills. Journal de Bridget Jonesd’un roman de 1996 du même nom, est Orgueil et préjugés dans le Londres d’aujourd’hui. Amour amitié est une comédie animée de 2016 basée sur le roman épistolaire posthume d’Austen, Dame Suzanne.

De gauche à droite : Brittany Murphy, Alicia Silverstone et Stacey Dash sont montrées pendant la production du film de 1995 Clueless. La comédie pour adolescents partage l’intrigue et les arcs de personnages avec le roman d’Austen, Emma, ​​mais se déroule de manière mémorable dans un lycée moderne de Beverly Hills. (Elliot Marks/Paramount Pictures/Associated Press)

Même une série YouTube de 2013 inspirée par Orgueil et préjugésappelé Les journaux de Lizzie Bennet, a été un succès pour son interprétation de style vlog de l’héroïne bien-aimée du roman. Son épisode pilote a accumulé plus de trois millions de vues sur la plateforme.

de Netflix Persuasion est pris entre ces deux traitements, associant des éléments d’une simple adaptation à une révision modernisée. Mais ce n’est pas la première adaptation d’Austen à faire l’objet d’une critique acerbe : Orgueil et préjugés et zombiesle film de 2016 basé sur un roman graphique antérieur, a été un échec critique et au box-office.

L’auteure canadienne Natalie Jenner, qui a écrit le roman de 2020 La Société Jane Austen, dit qu’elle s’est tournée vers les œuvres d’Austen pour se réconforter pendant une période difficile de sa vie. C’était l’inspiration pour son livre, qui suit un groupe qui s’est lié par leur amour commun pour l’auteur pendant la période d’après-guerre des années 1940.

“Je pense que nous en voulons tous plus”, a déclaré Jenner, notant qu’Austen, décédée le 18 juillet 1817, à l’âge de 41 ans, n’a publié qu’un petit canon. “Nous voulons plus de ces personnages que nous avons appris à aimer. Et je sais que beaucoup d’entre nous sont très heureux d’en voir différentes interprétations.”

Natalie Jenner, d’Oakville, en Ontario, qui a écrit le roman de 2020 The Jane Austen Society, dit qu’elle s’est tournée vers les œuvres d’Austen pour se réconforter pendant une période difficile de sa vie. (Sarah Sims)

Jenner, d’Oakville, en Ontario, souligne Désemparés comme son interprétation préférée: Les personnages du livre d’Austen sont tous là, se comportant comme ils l’ont fait dans le roman, mais ils vivent de nos jours et parlent en utilisant un langage moderne, a-t-elle déclaré.

“Je pense que ce que les gens qui sont plus puristes ou classiques demandent, c’est de faire de votre mieux pour maintenir l’intégrité de l’intrigue et des personnages que nous avons appris à aimer”, a expliqué Jenner. “Mais tout le reste autour d’eux peut être rendu très différent.”

Quelque chose de vieux, quelque chose de nouveau

Persuasion vient après le succès de Netflix Bridgerton, un succès de deux saisons basé sur une série de romans de l’auteure américaine Julia Quinn qui est devenu un chouchou de la culture pop pour son interprétation torride de la cour à l’époque de la Régence. L’un des attraits durables de l’émission est sa bande originale : des reprises classiques de chansons pop des années 2000.

Ce format quelque chose d’ancien et de nouveau a cliqué avec le public. Comme Bridgerton et la récente romance Regency La liste de M. Malcolm, Persuasion – qui incarne Henry Golding dans le rôle de William Elliot et Nikki Amuka-Bird dans le rôle de Lady Russell – propose une réinvention diversifiée de l’aristocratie britannique, en faisant des personnes de couleur la noblesse terrienne et la royauté.

Henry Golding joue William Elliot dans Persuasion. Comme Bridgerton et la liste de M. Malcolm, Persuasion présente les personnes de couleur comme la noblesse terrienne et la royauté. (Nick Wall/Netflix)

Nikki Payne, auteur basé à Washington, DC de Fierté et protestationdit que les adaptations modernisées désireuses de plier l’exactitude historique permettent à un public normalement exclu du genre roman historique de se voir.

Le livre de Payne suit une jeune DJ qui tente de sauver son quartier du promoteur immobilier qui l’embourgeoise. Comme Elizabeth Bennett et M. Darcy, les personnages de Payne – qui sont noirs et philippins – tombent amoureux à la place.

“A qui appartient le passé, n’est-ce pas ? Quels types d’espaces sont les corps bruns, les corps noirs, les corps asiatiques ? [allowed to inhabit]? Quel type d’image mentale obtenez-vous quand vous pensez à une femme de loisirs, quand vous pensez à une héroïne de Jane Austen?” a demandé Payne.

“Je serais bouleversée par toute adaptation d’Austen qui ne serait pas ironique sur l’époque dans laquelle nous vivons aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. “Parce que c’est la chose qui est la plus Austen.”

Nikki Amuka-Bird, à gauche, alors que Lady Russell est montrée avec Johnson dans Persuasion. (Nick Wall/Netflix)

Morrison de l’Université de Bath Spa, qui a écrit une édition annotée de Persuasiona déclaré qu’il y a une élégance et une précision dans la prose d’Austen – et que changer ne serait-ce qu’une ligne pourrait bouleverser l’équilibre délicat de l’auteur.

“Je parle en tant qu’érudit Austen, mais aussi en tant que personne qui croit que ses romans parlent très fort et clairement à cette génération sans altération”, a-t-il déclaré.

Discuter des défis de la mise à jour Persuasion pour un nouveau public, Dakota Johnson a déclaré qu’elle ne s’attendrait pas à ce qu’une adaptation modernisée soit bien accueillie à tous les niveaux.

REGARDER | Dakota Johnson sur la façon dont les femmes contemporaines peuvent s’identifier à Anne Elliot : Dakota Johnson a adoré la touche moderne de Persuasion L’actrice a parlé à CBC News de son rôle principal en tant qu’Anne Elliot dans Persuasion de Netflix et pourquoi les femmes contemporaines peuvent s’identifier à un personnage d’Austen du 19e siècle.

“Je pense que cela varie. Je pense que certaines personnes n’aiment vraiment pas ça, et je pense que certaines personnes l’aiment vraiment”, a-t-elle déclaré. « Je pense que cela lui donne une sensation de fraîcheur ; cela lui donne moins l’impression d’être mauvais. »

Il semble juste de donner à Austen le dernier mot. Comme elle l’écrit dans Persuasion: “Les manières d’un homme peuvent être aussi bonnes que celles d’un autre, mais nous aimons tous ce que nous avons de mieux.”