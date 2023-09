La perspective de la gouvernance mondiale pour atteindre les ODDDu point de vue de la sociologie de la domination. — Problèmes mondiaux

Sotaro Kusumoto

TOKYO, Japon, 12 sept. (IPS) – 1. ODD et gouvernance mondiale Le développement durable est le défi de savoir comment construire une société dans laquelle l’humanité peut vivre dignement dans cet environnement mondial. Les ODD fixent 17 objectifs et 169 cibles pour parvenir au développement durable. Les objectifs 16 et 17 visent précisément à construire une gouvernance mondiale à travers la formation de règles mondiales. L’objectif 16 énumère 10 cibles spécifiques, tandis que l’objectif 17 en énumère 19.

Sotaro KusumotoLorsqu’une société fonctionne avec des valeurs communes, elle peut être gouvernée par des règles non verbales telles que des normes, mais lorsque la planète Terre, composée de valeurs diverses, est considérée comme une seule société, il devient nécessaire de la gouverner de manière la forme de règles de droit par des lois explicites comme règles communes de gestion de la société. C’est la condition d’une gouvernance mondiale par des règles dites mondiales. Cependant, à la connaissance des auteurs, il existe peu de recherches sur la nature de ces règles mondiales et sur la manière dont elles devraient être construites.

Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser la relation entre la légitimité qui définit les règles de gouvernance dans chaque pays et la structure de gouvernance en premier lieu, et sur la base de cette analyse, identifier les problèmes et faire des propositions qui peuvent les surmonter. problèmes.

2. Lois du pays respectif et légitimité

Dans les sociétés modernes, les lois nationales sont régies par les constitutions nationales. Par exemple, les avantages et les inconvénients de la peine de mort sont débattus, mais la raison essentielle pour laquelle cette question est controversée est de savoir si la question fondamentale de savoir pour quels motifs une personne peut nier la vie d’une autre personne, même si elle utilise l’institution de la peine de mort, est controversée. la loi, existe là-bas. Cette question devient plus claire dans le cas de la démocratie. La question épistémologique est de savoir si le peuple, en tant que souverains qui constituent la souveraineté de l’État, peut ôter la vie des souverains sur la base de la loi, même si la loi est légiférée par des parlementaires élus par le biais d’un système électoral.

En fait, l’institution de l’État est la seule institution qui peut légalement tuer. Le droit international reconnaît la guerre comme la solution finale aux différends internationaux. Elle est également considérée comme un moyen de régler les différends sur la souveraineté des États, reconnue par le droit international, en l’absence de toute puissance supérieure.

Osamu KusumotoCe qui est clair ici, c’est que la souveraineté d’un État dépasse les arguments logiques habituels et constitue une valeur pour le peuple, et le droit de chaque pays est fondé sur le fait que cette valeur n’est pas remise en question.

Et la légitimité de cette règle est, étonnamment, prévue dans le préambule de la constitution de chaque pays. Même s’il n’y a pas une telle déclaration dans le préambule de la constitution, cela est stipulé dans les textes les plus fondamentaux de la loi fondamentale de chaque pays, dans le cas du Royaume-Uni au Grande Chartedans le cas des États-Unis Déclaration d’indépendanceet dans le cas de la France dans le Déclaration des droits de l’homme.

Jusqu’à présent, l’ordre international a fait en sorte que les valeurs des puissances hégémoniques, telles que Pax Romana et Pax Britannica, la règle de facto. Cependant, dans une communauté internationale où existent des cultures et des valeurs diverses, il n’est pas possible de conduire une gouvernance mondiale avec les valeurs d’un seul pays comme règles mondiales.

3. Possibilité de règles globales

Même si la question de savoir comment fixer des valeurs reste difficile, les conditions juridiques dans lesquelles des règles mondiales peuvent être établies sont relativement claires. L’équité, la rationalité, la transparence, la stabilité et la prévisibilité sont nécessaires. Une règle de droit est établie lorsque les gens comprennent que la règle est valable.

La question est de savoir comment construire des valeurs transcendantales qui correspondent à la souveraineté des systèmes de croyance des peuples en tant que valeurs inscrites dans le droit de chaque pays. La sociologie des religions et la sociologie de la domination montrent que la légitimité de l’État de droit transcendant, qui fonde les valeurs de chaque pays, se forme du fait que la survie du groupe est possible.

Lorsque nous considérons que l’humanité est un habitant de cette planète fragile et que l’idée de l’humanité en tant que communauté est à la base des ODD, et que nos vies et celles des autres ont une valeur égale en tant que fondement même des droits de l’homme, le La légitimité de la domination sociétale mondiale à l’ère des ODD doit être fondée sur la durabilité, ce qui signifie que la légitimité de la domination de la société mondiale à l’ère des ODD doit résider dans la durabilité.

Malgré les critiques d’idéalisme, la seule solution logique à la gouvernance mondiale est de créer les conditions de sa réalisation.

Sotaro KusumotoPersonnel, Bureau du Cabinet, Gouvernement du Japon

Osamu KusumotoSecrétaire général, Forum sur la vision du futur

