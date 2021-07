La perspective de faire l’histoire l’emportera sur la déception des sièges vides pour Novak Djokovic

La perspective de remporter une médaille d’or olympique pour la Serbie l’emporte sur la déception de jouer dans un lieu vide aux Jeux de Tokyo, a déclaré lundi le numéro un mondial du tennis masculin, Novak Djokovic. Djokovic a envisagé de se retirer des Jeux olympiques en raison de restrictions liées au COVID-19 après avoir remporté Wimbledon ce mois-ci, mais a décidé de se rendre au Japon pour ce qu’il a appelé des raisons patriotiques.

Débordant de confiance dans une interview télévisée avec l’agence de presse MINA du Monténégro dans la station balnéaire de la république côtière d’Herceg Novi, Djokovic a déclaré que l’ancienne olympienne de Croatie Blanka Vlasic l’avait aidé à le persuader de ne pas se retirer.

« Cela se résumait au patriotisme et à mes sentiments pour la Serbie », a déclaré Djokovic après avoir terminé une séance d’entraînement sur une surface dure.

«Je ne suis pas ravi de jouer sans fans présents ou des diverses restrictions sur les coronavirus en vigueur au Japon, mais représenter votre pays aux Jeux olympiques est indispensable.

« Je suis tombé sur Blanka Vlasic il y a quelques jours et elle a dit que les gens ne se souviendront que de qui a remporté les médailles, pas des conditions ou s’il y avait des fans ou non », a-t-il déclaré.

« Ses mots m’ont marqué et je suis ravi d’avoir décidé de participer aux Jeux olympiques. Je suis inspiré pour jouer mon meilleur tennis et confiant que je peux remporter la médaille d’or après une formidable course jusqu’à présent cette saison. »

Vlasic a remporté la médaille d’argent au saut en hauteur féminin aux Jeux de 2008 à Pékin et le bronze à Rio de Janeiro 2016.

Djokovic, qui a remporté un 20e honneur majeur, un record, lorsqu’il a remporté Wimbledon cette saison pour égaler ses pairs Roger Federer et Rafa Nadal, est en passe de remporter un chelem d’or sans précédent en 2021 lorsqu’il se rendra du 30 août au septembre. 12. US Open.

S’il remportait également l’or olympique – le seul titre qui lui a échappé jusqu’à présent – ​​Djokovic deviendrait le premier homme à remporter les quatre tournois majeurs en un an plus un titre olympique.

Le joueur de 34 ans originaire de Belgrade a admis que ce serait une grosse demande, bien que Federer et Nadal se soient tous deux retirés de Tokyo.

« Les Jeux olympiques et l’US Open sont évidemment mes plus gros objectifs pour le reste de la saison, et ça va être exigeant », a déclaré Djokovic.

« Mais je suis plein de confiance et motivé pour représenter la Serbie de la meilleure façon possible. J’aspire à une médaille à Tokyo, j’espère de l’or, puis j’irai à New York dans le but de tout terminer. »

