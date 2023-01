La personnalité Internet controversée Andrew Tate et son frère détenus en Roumanie – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Personnalité Internet controversée Andrew Tate et son frère ont été arrêtés jeudi en Roumanie, selon leur avocat.

Les autorités roumaines ont déclaré que la police avait délivré des mandats de perquisition dans cinq maisons et détenu quatre suspects, — — deux Britanniques et deux Roumains — dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains et le viol organisés. Ils n’ont nommé aucune des personnes détenues.

La Direction roumaine des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT) a déclaré que les quatre suspects avaient été détenus pendant une première période de 24 heures. Il a demandé vendredi à un tribunal de Bucarest que les détentions soient prolongées à 30 jours, selon Reuters.

Un avocat d’Andrew et de son frère Tristan Tate a confirmé à CNN qu’une audience était prévue vendredi. Il a souligné qu’Andrew Tate n’était pas en état d’arrestation. “Il n’a pas été arrêté. Il a été détenu pendant 24 heures », a déclaré l’avocat Eugen Vidineac.

L’avocat n’a discuté d’aucune des allégations.

DIICOT a publié une vidéo éditée, granuleuse, parfois floue, censée montrer les raids. Un homme peut être vu en train d’être fouillé par la police. On ne sait pas qui est détenu dans la vidéo.

Dans une vidéo distincte diffusée par l’affilié de CNN Antena 3, des agents de l’agence du crime peuvent être vus escortant Andrew et Tristan Tate dans des véhicules de police.

Vendredi, Andrew Tate a tweeté depuis son compte vérifié, “The Matrix a envoyé ses agents.”

DIICOT a allégué que les quatre suspects anonymes formaient un groupe criminel organisé qui s’étendait de la Roumanie à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, dans le but de commettre le crime de traite des êtres humains.

Les autorités allèguent que deux des suspects ont induit les victimes en erreur « en leur faisant croire qu’elles avaient l’intention de contracter une relation de mariage/cohabitation » tout en transportant les victimes en Roumanie et en les exploitant sexuellement par la suite avec violence physique et coercition.

Les autorités ont également déclaré qu’un des suspects avait violé une victime à deux reprises en mars 2022. Au moins six victimes auraient été “exploitées sexuellement par le groupe criminel organisé”, selon le communiqué du DIICOT.

Andrew Tate, un ancien kickboxeur professionnel, est connu pour ses diatribes virales en ligne sur la domination masculine, la soumission féminine et la richesse. Il prône ouvertement la violence contre les femmes et avait auparavant été banni de toutes les principales plateformes de médias sociaux jusqu’à ce qu’Elon Musk rétablisse son compte Twitter après avoir repris l’entreprise.

Il a pris de l’importance plus tôt cette année, avec de nombreux adultes, y compris des enseignants, s’inquiétant de ses idées misogynes prenant racine dans l’esprit d’innombrables jeunes garçons. Avant sa suppression, son compte TikTok avait accumulé environ 11,6 milliards de vues.

Il a fait la une des journaux cette semaine pour une interaction sur Twitter avec la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, qui a dit à Tate d’avoir une vie après avoir tweeté sur ses nombreuses voitures “et leurs énormes émissions respectives”.

Il y avait des spéculations en ligne selon lesquelles les autorités auraient été alertées de la présence de Tate en Roumanie par l’apparition d’une boîte à pizza particulière sur l’une des photos qu’il avait publiées lors de sa prise de bec avec Thunberg.

Mais, selon Reuters, un porte-parole de DIICOT a déclaré que les boîtes à pizza n’avaient joué aucun rôle dans les détentions.

Copyright 2022 Sunbeam Television Corp. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception