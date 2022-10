La personnalité de la télévision russe Ksenia Sobtchak arrive en Lituanie

Elle compte 9,4 millions d’abonnés sur Instagram, et son glamour, son esprit vif et ses manières provocantes l’ont rendue à la fois aimée et détestée. Sobchak s’est d’abord fait connaître en tant que mondaine à la mode et star de la télé-réalité et était autrefois surnommée la “Paris Hilton russe”, mais a ensuite cherché à se débarrasser de son image gâtée et arrogante. Elle s’est impliquée dans la politique en rejoignant les manifestations massives à Moscou contre Poutine en 2011-2012, puis s’est réinventée en tant que journaliste de télévision sérieuse et militante de l’opposition.