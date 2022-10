La personnalité de la télévision russe Ksenia Sobtchak arrive en Lituanie

VILNIUS, Lituanie (AP) – La personnalité de la télévision russe Ksenia Sobchak – la fille glamour de l’ancien patron du président russe Vladimir Poutine – est arrivée en Lituanie avec un passeport israélien après avoir fui les enquêteurs russes qui ont fait une descente chez elle cette semaine, ont annoncé jeudi des responsables.

“Les citoyens (d’Israël) n’ont pas besoin de visa et sont autorisés à rester dans le pays pendant 90 jours”, a déclaré Darius Jauniskis, chef du Département de la sécurité de l’État lituanien, à une station de radio locale. Jauniskis a déclaré que la Lituanie n’avait aucune preuve d’une quelconque menace que Sobchak pourrait représenter pour la sécurité nationale.

“Si nous avions quelque chose, certaines mesures appropriées seraient prises”, a-t-il déclaré à la station Ziniu Radijas.

Une vidéo d’une caméra de surveillance montre Sobchak entrant à pied en Lituanie et parlant aux agents des frontières.

La Lituanie et d’autres États baltes ainsi que la Pologne ont cessé d’admettre des citoyens russes titulaires d’un visa Schengen valide en septembre, une décision visant à soutenir l’Ukraine. Des centaines ont été refoulés, mais beaucoup sont encore entrés après avoir présenté des passeports d’autres pays à la frontière.

Sobchak, 40 ans, a souvent critiqué Poutine, mais de nombreuses personnalités de l’opposition russe l’ont accusée de servir l’agenda du Kremlin. En 2018, elle est devenue une candidate libérale à l’élection présidentielle russe, terminant quatrième avec environ 1,7 % des voix dans ce que ses détracteurs ont décrit comme un effort du Kremlin pour ajouter un vernis démocratique à la réélection radicale de Poutine.

Les médias russes ont affirmé qu’elle avait acheté des billets pour Dubaï et la Turquie pour tromper les autorités, mais qu’elle est finalement partie pour la Biélorussie, d’où elle s’est rendue en Lituanie. Les rapports affirmaient que les enquêteurs soupçonnaient Sobtchak d’être impliquée dans un stratagème d’extorsion avec son directeur des médias et alléguaient qu’un mandat avait été délivré contre elle.

L’agence de presse russe Tass a également cité des informations de l’enquête indiquant que Sergei Chemezov, un associé de longue date de Poutine qui dirige la société d’État Rostec, un conglomérat contrôlant les industries aéronautiques russes et d’autres actifs de haute technologie, a été victime d’extorsion présumée.

Les affirmations n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

Sobchak, la fille d’Anatoly Sobchak, un maire libéral de Saint-Pétersbourg pour qui Poutine a été député dans les années 1990, a de nombreux contacts parmi les riches et les puissants de Russie, et la perquisition de sa maison a dominé l’actualité nationale.

Elle compte 9,4 millions d’abonnés sur Instagram, et son glamour, son esprit vif et ses manières provocantes l’ont rendue à la fois aimée et détestée. Sobchak s’est d’abord fait connaître en tant que mondaine à la mode et star de la télé-réalité et était autrefois surnommée la “Paris Hilton russe”, mais a ensuite cherché à se débarrasser de son image gâtée et arrogante. Elle s’est impliquée dans la politique en rejoignant les manifestations massives à Moscou contre Poutine en 2011-2012, puis s’est réinventée en tant que journaliste de télévision sérieuse et militante de l’opposition.

Sobchak a nié avoir servi l’agenda du Kremlin en se présentant comme challenger de Poutine en 2018. Le chef de l’opposition Alexei Navalny l’a dénoncée pour avoir discrédité l’opposition en rejoignant la course, affirmant qu’elle était une “parodie d’une candidate libérale” et son implication dans la campagne aidé le Kremlin à jeter l’opposition sous un jour négatif.

The Associated Press