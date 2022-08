La “personnalité” de Boris Johnson a conduit à sa chute, selon Laura Kuenssberg

La “personnalité et le comportement” de Boris Johnson ont conduit à sa chute en tant que Premier ministre, a déclaré Laura Kuenssberg, animatrice de la BBC.

L’ancienne rédactrice politique de la société a déclaré qu’elle était “choquée” par “le rythme et l’ampleur des mouvements contre Johnson” par les ministres conservateurs le mois dernier, mais a ajouté : “C’est toujours brutal à la fin”.

Elle a également comparé la disparition de Johnson à Jenga, racontant Vogue: “Une pièce sort, puis une autre, et elle devient plus bancale, puis elle se stabilise, mais quand elle s’écrase réellement, elle s’écrase très rapidement et de manière très désordonnée.”

Kuenssberg a déclaré que Johnson était coupable de “déni” alors que les ministres conservateurs et leurs assistants subalternes avaient démissionné en masse début juillet. “Je pense qu’il est clair que jusqu’à très tard cette nuit-là, il y avait un réel sentiment de déni.”

Elle a également révélé que Le spectateurLa fête d’été de – à laquelle assistaient des personnalités conservatrices après la révolte contre Johnson – était comme être dans une “jungle tropicale” qui était “très chaude, très sauvage et très bizarre”.

Qualifiant l’événement d'”hilarant”, Kuenssberg a rappelé “une dispute debout” entre les membres des différentes factions conservatrices au lendemain du putsch.

Elle a ajouté: «Ils avaient tué la bête qui les poussait partout depuis si longtemps. La génération suivante rôdait, essayant de construire de nouvelles alliances et de s’emparer des fruits les plus charnus et les plus juteux.

Guto Harri, le chef des communications de Johnson au n ° 10, aurait eu une altercation houleuse avec un assistant clé de Michael Gove lors de la soirée estivale du mois dernier.

Aucune source 10 n’a qualifié Gove de “serpent” lorsque le secrétaire de niveau supérieur a été licencié peu de temps après avoir dit à Johnson que le jeu était terminé et qu’il devait démissionner.

Kuenssberg a expliqué à quel point le monde des médias et de la politique peut être “horrible” pour les jeunes femmes, alors qu’elle se prépare à assumer son nouveau rôle en remplacement d’Andrew Marr dans l’émission politique du dimanche matin de la BBC.

“Nous devons être conscients de l’horreur que cela peut être, en particulier pour les débutants, et les soutenir là où nous le pouvons”, a-t-elle déclaré au magazine.

“Cela me rend folle que les jeunes qui arrivent dans l’industrie – et en particulier les jeunes femmes – puissent regarder ce qui s’est passé en ligne et penser : ‘Ce n’est pas un endroit pour moi.'”

Mais Kuenssberg a déclaré qu’il y avait eu des progrès positifs pendant son temps à Westminster. « Est-ce un environnement de travail parfait ? Absolument pas. Est-ce un miroir fidèle du pays dans lequel nous vivons tous ? Absolument pas.

«Mais est-ce plus ouvert maintenant qu’il ne l’était quand j’ai commencé? Oui. Les comportements inappropriés sont-ils pris plus au sérieux ? Oui.”