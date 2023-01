La personnalité controversée des médias sociaux Andrew Tate attend la décision du tribunal roumain dans une affaire de traite

Andrew Tate, personnalité controversée des médias sociaux et misogyne autoproclamé, a attendu mardi qu’un tribunal roumain se prononce sur son appel contre son arrestation de 30 jours pour trafic d’êtres humains, viol et appartenance à un groupe criminel organisé.

Tate, 36 ans, un citoyen anglo-américain qui compte 4,5 millions d’abonnés sur Twitter, a été initialement détenu le 29 décembre pendant 24 heures avec son frère Tristan, qui a été inculpé dans la même affaire. Deux femmes roumaines ont également été placées en garde à vue.

Tous les quatre ont contesté la décision d’un juge du 30 décembre d’accéder à la demande des procureurs de prolonger la période d’arrestation à 30 jours. Un document expliquant le raisonnement du juge a déclaré que “la possibilité qu’ils se soustraient aux enquêtes ne peut être ignorée” et qu’ils pourraient “quitter la Roumanie et s’installer dans des pays qui n’autorisent pas l’extradition”.

Tate et les trois autres accusés sont arrivés mardi devant la cour d’appel de Bucarest menottés et ont été emmenés dans l’après-midi. Eugen Vidineac, un avocat de la défense roumain représentant la Tate, a déclaré aux journalistes après une audience matinale que “les quatre accusés ont fait des déclarations” et que “les plaidoyers des avocats ont été entièrement écoutés”.

ANDREW TATE DÉTENU EN ROUMANIE SOUPÇONNÉ DE TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS : RAPPORTS

“Le tribunal doit trancher. Nous espérons une solution positive pour nos clients”, a déclaré Vidineac.

Une décision sur l’appel était attendue plus tard mardi, a déclaré Vidineac à l’Associated Press.

Tate, un ancien kickboxeur professionnel, aurait vécu en Roumanie depuis 2017, avait auparavant été banni de diverses plateformes de médias sociaux de premier plan pour avoir exprimé des opinions misogynes et des discours de haine. La semaine de son arrestation, il a échangé des insultes sur Twitter avec la jeune activiste climatique Greta Thunberg.

L’agence roumaine de lutte contre le crime organisé DIICOT a déclaré avoir identifié six victimes dans l’affaire de traite qui ont été soumises à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et ont été exploitées sexuellement par les membres du groupe criminel présumé.

L’agence a déclaré que les victimes avaient été attirées par des semblants d’amour, puis intimidées, gardées sous surveillance et soumises à d’autres tactiques de contrôle tout en étant contraintes d’accomplir des actes pornographiques destinés à rapporter de l’argent aux persécuteurs présumés.

Les procureurs enquêtant sur l’affaire ont saisi 15 voitures de luxe, dont au moins sept appartenaient aux frères Tate, et plus de 10 propriétés ou terrains appartenant à des sociétés enregistrées auprès d’eux, a déclaré la porte-parole du DIICOT, Ramona Bolla.

Bolla a déclaré que si les procureurs peuvent prouver que les Tates ont gagné de l’argent grâce à la traite des êtres humains, les actifs “seront pris par l’État et (couvriront) les dépenses de l’enquête et les dommages aux victimes”.

Si la cour d’appel confirme la prolongation du mandat d’arrêt, les procureurs pourraient alors demander des détentions allant jusqu’à 180 jours pour les quatre personnes inculpées. Si le tribunal fait droit à l’appel, les accusés pourraient être assignés à résidence ou interdits de quitter la Roumanie.

Depuis l’arrestation de Tate, une série de messages ambigus sont apparus sur son compte Twitter. Chaque tweet attire l’attention des médias.

ANDREW TATE REVENDIQUE QUE LA GRANDE TECHNOLOGIE L’A INTERDIT APRÈS QUE « DE GRANDES BANDES » DE PERSONNES SONT D’ACCORD AVEC SES « VALEURS MASCULINES »

L’un d’eux, publié dimanche et accompagné d’un rapport roumain suggérant que lui ou son frère ont eu besoin de soins médicaux depuis leur arrestation, disait : “La Matrice m’a attaqué. Mais ils comprennent mal, vous ne pouvez pas tuer une idée. Difficile à tuer.”

Un autre post, de samedi, disait : “Aller en prison alors qu’on est coupable d’un crime est l’histoire de la vie d’un criminel… aller en prison alors qu’on est complètement innocent est l’histoire d’un héros.”

Hope not Hate, un groupe de défense britannique, a déclaré avoir surveillé Tate pendant des années “en raison de ses liens étroits avec l’extrême droite”. Il a décrit l’influenceur dans un rapport qu’il a produit l’année dernière comme un “misogyne extrême” qui a des opinions conspiratrices.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION FOX NEWS

“Notre principale préoccupation est que sa marque de misogynie extrême et parfois violente touche un jeune public masculin et qu’il pourrait servir de porte d’entrée vers une politique d’extrême droite plus large”, a déclaré Hope not Hate dans un communiqué après l’interdiction de Tate par le parent de Facebook. société Meta en août.