La personnalisation de Bentley augmente les bénéfices, déclare le PDG Adrian Hallmark

Après une année record en 2022, Bentley Motors a enregistré une augmentation des bénéfices au premier trimestre grâce en grande partie à la personnalisation des voitures, a déclaré le PDG Adrian Hallmark.

Bentley a signalé son meilleur premier trimestre de tous les temps, avec des bénéfices d’exploitation en hausse de 27% à 216 millions d’euros, soit environ 232 millions de dollars. Encore plus impressionnant, surtout à un moment où de nombreux constructeurs automobiles voient leurs marges bénéficiaires sous pression, Bentley a indiqué que son retour sur ventes avait en fait augmenté au premier trimestre pour atteindre 24,4 % contre 20,9 % au cours de la même période en 2022.

La raison : les acheteurs fortunés dépensent plus pour personnaliser leurs voitures avec des couleurs de peinture, du cuir, des coutures et des détails spéciaux.

« Les clients choisissent l’une de nos 62 couleurs de peinture, les 43 cuirs que nous proposons et de nombreuses options », a déclaré Hallmark à CNBC. « C’est donc un changement total dans la configuration du véhicule. Et ils achètent les meilleurs modèles, comme la version Speed ​​de la Continental GT, plutôt que l’édition de base. »

Hallmark a déclaré que le prix moyen d’une Bentley vendue avait bondi de 40 % au cours des quatre dernières années, mais que seulement 9 % de cette augmentation était due à la hausse des prix des modèles. « Le reste est contenu », a-t-il déclaré, ce qui signifie mises à niveau, options et personnalisation.

La montée en puissance de la personnalisation génère des bénéfices records sur le segment des super-voitures, de Rolls-Royce et Ferrari à Lamborghini, Aston Martin et McLaren. Toujours plein d’argent de Covid et désireux de posséder des manèges uniques qui se démarquent du lot, les riches acheteurs de voitures d’aujourd’hui sont prêts à payer des prix élevés pour des détails spéciaux.

Dans son appel aux résultats du premier trimestre, Ferrari a déclaré que son EBITDA ajusté avait augmenté de 85 millions d’euros, soit environ 91,6 millions de dollars, grâce à « des personnalisations plus élevées dont la contribution a dépassé nos projections ».

Le département Bespoke de Rolls-Royce est devenu célèbre pour répondre aux demandes inhabituelles des clients, allant de la correspondance de la couleur de peinture d’un morceau de céramique japonaise ancienne à la copie d’un schéma de conception Hermès sur le jet privé d’un client.

Le département Mulliner Edition de Bentley à l’usine Crewe de la société produit un nombre record de Bentley uniques avec des couleurs de peinture spéciales, des finitions métalliques et des broderies. Certains clients veulent que leurs noms ou écussons de famille soient brodés sur les sièges. D’autres veulent un éclairage intérieur spécial ou des détails en fibre de carbone.

L’une des options les plus populaires de l’entreprise pour son modèle Continental est un écran rotatif, où une section du tableau de bord passe d’une face en carbone ordinaire à un écran tactile d’infodivertissement. Malgré le coût élevé – à plus de 6 000 $ – la mise à niveau a été achetée par près des trois quarts des acheteurs, selon la société.

« Tout le monde du luxe est en train de changer », a-t-il déclaré. « Ce ne sont pas seulement les voitures, c’est la mode, tout. Si les clients dépensent autant d’argent pour quelque chose, ils préfèrent payer un peu plus pour la mise à niveau ou l’option d’avoir quelque chose de vraiment spécial. »

Au-delà des mises à niveau et de la personnalisation, Hallmark a déclaré que Bentley ne voyait aucun signe de ralentissement de la demande en raison de la hausse des taux, de la baisse des stocks et des craintes de récession.

« Les prises de commandes aux États-Unis, comme sur la plupart de nos marchés en ce moment, sont vraiment fortes », a-t-il déclaré. Alors que les prix des Bentley d’occasion ou d’occasion baissent légèrement, Hallmark a déclaré que l’ajustement était sain.

« Nous pouvons voir sur le marché secondaire que les valeurs résiduelles, au lieu d’être folles et au-dessus de la vente au détail comme elles l’étaient, se normalisent maintenant. Mais la demande est toujours très forte. »