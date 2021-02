«  La persévérance vous mènera n’importe où  »: après un voyage de 300 millions de miles, le rover Mars de la NASA partage des mises à jour Twitter – en quelque sorte

« Je suis en sécurité sur Mars« n’est pas un tweet que vous voyez tous les jours.

C’est la mise à jour fournie par le compte Twitter du rover Perseverance de la NASA (@NASAPersevere) après avoir atterri avec succès jeudi sur la planète rouge. Le tweet a été diffusé à un public en croissance rapide de plus de 1,2 million d’abonnés, avec des promesses de plus à venir.

Le tweet, qui a rassemblé plus de 480000 likes jeudi soir, a ponctué un voyage de 300 millions de miles et a coïncidé avec l’atterrissage du rover à 15 h 55 HNE. «La persévérance vous mènera n’importe où», en effet.

« J’ai parcouru près de 300 millions de miles, et je ne fais que commencer », a tweeté le compte du rover après avoir confirmé qu’il était en sécurité.

Le rover Perseverance atterrit avec succès sur Mars: Une étape clé dans la recherche de signes de vie par la NASA

Derrière ces tweets se cache une équipe de cinq personnes qui – comme Voltron, comme ils aiment le dire – se sont réunies pour créer un personnage de médias sociaux pour Perseverance. Sur Twitter et Facebook, l’équipe a travaillé dur pour montrer que Persévérance est un «boss».

L’équipe bilingue – le rover parle également espagnol – est composée de Stephanie L. Smith, Linda Rivera, Scott Hulme, Carolina Martínez et Gabrielle Moreira.

Hulme, un spécialiste de la sensibilisation du public pour la NASA et la personne qui a envoyé des tweets le jeudi, a déclaré qu’il y avait une histoire incroyable que l’équipe des médias sociaux derrière Perseverance veut raconter au monde.

« Vous êtes définitivement sur la sellette, bien sûr », a-t-il déclaré à USA TODAY. « Mais, tout comme le reste de l’équipe qui est là-bas dans Mission Control, vous êtes bien entraîné. Vous savez ce que vous devez faire. En fin de compte, nous essayons simplement d’amener tout le monde avec nous. »

Il a ajouté: « Nous nous sommes en quelque sorte réunis et avons réfléchi à ce qui rend ce rover différent. Qu’est-ce qui rend ce rover différent des autres qui l’ont précédé? Qu’est-ce qui est différent dans son histoire? »

Mission sur Mars:Explorez le rover Perseverance en réalité augmentée

Le processus de construction du personnage ne consistait pas seulement à donner une voix à Perseverance. Le rover a une personnalité, une volonté de réussir qui informe ses choix. Rivera, spécialiste des médias numériques et sociaux au Jet Propulsion Laboratory de la NASA qui a surveillé jeudi le compte Facebook de Perseverance, a déclaré que les processus de création de personnage incluaient des réflexions profondes sur des choses comme les passe-temps du rover.

Selon Twitter, ces passe-temps sont la photographie, la collecte de pierres et le tout-terrain.

«Au cours des dernières années, nous avons vécu avec l’équipe de la mission», a déclaré Martínez, responsable de l’engagement public sur Mars. « Cette personnalité devient en quelque sorte évidente et très reconnaissable pour nous alors que nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe de mission. En étant là tous les jours, nous voyons à quel point elle est différente des autres robots. »

Et l’équipe derrière la présence de Perseverance sur les réseaux sociaux n’hésite pas à comparer avec des projets antérieurs.

«Si la persévérance est quelque chose, elle est une patronne», a déclaré Smith, responsable des médias numériques et sociaux du JPL. «C’est la rover la plus grande et la plus ambitieuse que nous ayons jamais envoyée à la surface d’une autre planète. Elle a un laser vaporisateur de roche sur la tête, tout comme Curiosity.

« Mais contrairement à Curiosity, qui bien que charmant, n’est pas aussi capable que la persévérance – La curiosité ne peut pas marcher et mâcher de la gomme. La curiosité ne peut pas conduire et penser à conduire en même temps. La persévérance peut. La persévérance a un second cerveau et si La persévérance était allée à l’université, elle aurait été summa. Mais elle est aussi adorable. «

Le compte Twitter fournit des mises à jour sur Perseverance depuis mars 2020. Il a commencé en faisant connaître son nom au monde entier.

« Appelez-moi persévérance», lit le premier tweet du compte.

#SpaceIsForEveryone:Comment l’équipage d’atterrissage du rover Mars Perseverance de la NASA a illustré pour les téléspectateurs que #spaceisforeveryone

Il ajoute: « Je me dirige vers Mars: je suis motivé à rechercher des signes de vie ancienne, à tester de nouvelles technologies pour aider les futurs explorateurs humains et à collecter les premiers échantillons de roches pour un futur retour sur Terre. »

Le compte officiel de Twitter a répondu: « Veuillez trouver de l’eau. »

Quelques marques se sont lancées dans le plaisir de Twitter, notamment Krispy Kreme (cherchant apparemment à s’installer dans l’espace) et Ailes sauvages de buffle (en espérant des signes d’ailes de poulet passées).

Persévérance, surnommée «Percy» par les chefs de mission, a été lancée en juillet 2020 et a atterri jeudi dans le cratère de Jezero sur Mars. La mission du rover à propulsion nucléaire de 2 260 livres est de « rechercher des signes de vie ancienne et de collecter des échantillons de roche et de régolithe (roche et sol brisés) pour un éventuel retour sur Terre », selon la NASA.

Un des comptes premières mises à jour de Mars était un regard sur sa «maison pour toujours». La persévérance « passera au moins une année sur Mars (deux années terrestres) à explorer la région du site d’atterrissage », selon la NASA.

« Ce dont je suis le plus fier, c’est d’être vraiment authentique », a déclaré Martínez. « Communiquer une science vraiment complexe de manière à ce que les gens puissent se connecter et avoir cette voix et cette personnalité auxquelles les gens peuvent s’accrocher. Je pense que c’est vraiment important, pour amener la science à un niveau compréhensible. »

Contribuant: Emre Kelly, Florida Today