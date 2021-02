La persévérance de la NASA a eu un message secret sur l’atterrissage du parachute. Pouvez-vous le deviner?

L’énorme parachute utilisé par le rover Perseverance de la NASA pour atterrir sur Mars contenait un message secret, grâce à un amateur de puzzle de l’équipe du vaisseau spatial.

L’ingénieur système Ian Clark a utilisé un code binaire pour épeler «Dare Mighty Things» dans les bandes orange et blanches du parachute de 21 mètres (70 pieds). Il a également inclus les coordonnées GPS du quartier général de la mission au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie.

Clark, un amateur de mots croisés, a eu l’idée il y a deux ans. Les ingénieurs voulaient un motif inhabituel dans le tissu en nylon pour savoir comment le parachute était orienté pendant la descente. Le transformer en message secret était «super amusant», a-t-il déclaré mardi.

Selon Clark, seules six personnes environ étaient au courant du message codé avant l’atterrissage de jeudi. Ils ont attendu que les images du parachute reviennent avant de publier un teaser lors d’une conférence de presse télévisée lundi.

Il n’a fallu que quelques heures aux fans de l’espace pour le comprendre, a déclaré Clark. La prochaine fois, il a noté: « Je devrai être un peu plus créatif. »

«Dare Mighty Things» – une réplique du président Theodore Roosevelt – est un mantra au JPL et orne de nombreux murs du centre. L’astuce consistait à «essayer de trouver un moyen de l’encoder sans le rendre trop évident», a déclaré Clark.

Quant aux coordonnées GPS, le spot est à 3 mètres de l’entrée du centre d’accueil du JPL.

Une autre touche supplémentaire peu connue jusqu’à l’atterrissage: Perseverance porte une plaque représentant les cinq rovers de la NASA sur Mars de plus en plus au fil des ans – similaire aux décalcomanies de voitures familiales vues sur Terre.

Le chef de projet adjoint Matt Wallace promet plus d’œufs de Pâques soi-disant cachés. Ils devraient être visibles une fois que le bras de 7 pieds (2 mètres) de Perseverance est déployé dans quelques jours et qu’il commence à photographier sous le véhicule, et à nouveau lorsque le rover conduit dans quelques semaines.

« Certainement, devrait certainement garder une bonne surveillance », a-t-il exhorté.