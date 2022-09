La persévérance de Chelsea mène les champions de la WSL à gagner contre Man City

L’attaque implacable de Chelsea a finalement fourni des buts alors que l’équipe d’Emma Hayes a remporté sa première victoire de la saison 2022-23. Harriet Lander – Chelsea FC/Getty Images

LONDRES — Chelsea, championne en titre de la Super League féminine, a finalement obtenu quelques points au tableau dimanche avec une victoire 2-0 à domicile contre Manchester City.

Après une défaite choc lors de leur match d’ouverture contre Liverpool, les Blues ont semblé beaucoup plus nets et décisifs lors de la deuxième semaine de la saison. Après avoir pris les devants en fin de première mi-temps grâce à Fran Kirby, les hôtes ont doublé leur avantage à 10 minutes de la fin grâce au penalty retentissant de Maren Mjelde suite à une main dans la surface.

Le résultat donne à Chelsea ses premiers points de la saison 2022 et, ce qui le rend plus doux, cela s’est produit devant plus de 4 000 fans sur leur terrain de Kingsmeadow. Voici les principaux points à retenir d’un affrontement au sommet de la table en début de saison et ce que cela signifie pour la paire d’espoirs de titre.

Réaction rapide

1. La persévérance de Chelsea finit par payer

Albert Einstein est souvent cité comme disant : “La folie, c’est de faire la même chose encore et encore et d’attendre des résultats différents”. Regarder Chelsea attaquer sur le flanc gauche à travers un mélange rotatif de Guro Reiten, Jessie Fleming et Sam Kerr, seulement pour que le ballon soit ramené dans la surface et retransmis régulièrement à Kirby, a provoqué des images des mots d’Einstein tombés sur des sourds oreilles. Mais il y a un autre dicton, bien plus lié au football : si au début vous ne réussissez pas… et finalement, Chelsea l’a fait en route vers une victoire confortable.

Chelsea avait essayé le mouvement “se précipiter sur la gauche et passer dans la surface” à seulement 14 secondes du début du match et cela a presque rapporté un but. Dix minutes plus tard, c’est Kerr poursuivant Steph Houghton sur la gauche et passant inutilement le ballon à Kirby qui a gâché une autre chance glorieuse. Puis, juste avant la mi-temps, cette même combinaison d’attaque du côté droit de Man City et de remise du ballon aux chemises bleues dans la surface a mené au premier but lorsque Kirby a ramené le ballon à la maison.

Bien que les Blues aient utilisé Lauren James sur le côté droit de leur attaque, une grande partie de leurs avancées délibérées ont continué à être pondérées vers la gauche, essayant à plusieurs reprises de prendre le dessus sur la débutante néerlandaise de Man City, Kerstin Casparij. En fin de compte, la chance de City s’est épuisée.

2. Les champions en titre ont encore du mal à tuer des matchs

Après la défaite de Chelsea à Liverpool, Emma Hayes a dit que son équipe devait “être des tueuses” et terminer les matchs quand ils avaient leurs chances, mais les Blues étaient toujours coupables de laisser beaucoup trop de chances mendier à la maison. Bien qu’il s’agisse de la meilleure équipe pendant la majeure partie du match, le but d’Ann-Katrin Berger est resté sous une menace constante lorsque Manchester City pouvait avancer et, en effet, le gardien de but de Chelsea a été occupé tout au long du match alors que City luttait pour trouver son propre instinct de tueur. .

Bien qu’un autre thriller à sept buts (comme City faisait partie de la semaine dernière) aurait pu être peu probable, et que les deux gardiens de but partiront avec un autre arrêt pour leurs meilleurs moments, il est clair que les deux attaques ont encore beaucoup plus à offrir qu’elles ne le montrent. la feuille de match. Heureusement pour eux, il est encore assez tôt dans la saison pour que les ajustements appropriés soient effectués et que le service normal reprenne.

3. Taylor sur la sellette après une autre défaite face à un rival

Après avoir attiré les critiques des fans et des experts la saison dernière après une série de mauvaises performances qui ont laissé Man City languir plus près du pied de la table que quiconque ne l’aurait prédit, la capacité de Gareth Taylor en tant que manager fait à nouveau parler d’elle.

Alors que les Sky Blues avaient lutté contre des blessures qui ont eu un impact sur leurs résultats la saison dernière, cette fois-ci, le roulement élevé des joueurs est à blâmer. Plus particulièrement, la perte de Keira Walsh est vivement ressentie; pendant si longtemps, elle a été le chef d’orchestre, orchestrant le côté du milieu du parc tout en brisant les attaques adverses.

Deux matchs de championnat dans la saison, Man City lutte toujours pour la fluidité avec une équipe au nouveau look. Il est juste de dire qu’il faut du temps pour que de nouveaux partenariats se forment et que les joueurs s’installent, mais il y a un sentiment distinct que le manager ne parvient pas à tirer le meilleur parti de ses joueurs. Avec l’équipe déjà éliminée de la Ligue des champions, suite à une mauvaise performance contre le Real Madrid, il y a la question incontournable de savoir combien de temps il peut continuer avec des performances et des résultats aussi austères soient-ils.

Notes des joueurs

Chelsea (3-4-3) : Ann-Katrin Berger 7; Magdalena Eriksson 7 ans, Kadeisha Buchanan 7 ans, Millie Bright 7 ans ; Fran Kirby 8 ans, Maren Mjelde 6 ans, Erin Cuthbert 7 ans, Jessie Fleming 8 ans ; Lauren James 7 ans, Guro Reiten 8 ans, Sam Kerr 8 ans.

Sous-titres : Sophie Ingle 6 ans, Eve Perisset 6 ans, Niamh Charles 6 ans, Johanna Rytting 6 ans.

Manchester City (4-3-3) : Ellie Roebuck 6; Kerstin Casparij 7, Steph Houghton 5, Alex Greenwood 6, Leila Ouahabi 5 ; Laura Coombs 6 ans, Laia Aleixandri 6 ans, Deyna Castellanos 7 ans ; Chloé Kelly 6, Khadija Shaw 6, Lauren Hemp 7.

Sous-titres : Hayley Raso 6, Vicky Losada 6, Julie Blakstad 6.

Reiten, à droite, était une menace constante pour Chelsea dans le tiers offensif. Harriet Lander – Chelsea FC/Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Guro Reiten, attaquant, Chelsea

Une menace constante pour Chelsea sur son côté gauche préféré.

Le pire : Steph Houghton, DF, Man City

Elle semble beaucoup plus sujette aux erreurs ces dernières années et bien que cela puisse avoir quelque chose à voir avec la vague de changements dans l’équipe qui l’entoure, elle n’est responsable que de la défaite de dimanche.

Faits saillants et moments marquants

Parlez de beaux mouvements fluides. Le premier but de Chelsea concernait le jeu de construction d’arrière en avant et ici, cela a abouti à la plus facile des finitions pour Kirby.

Après le match, quelques mots pour le public de Chelsea à guichets fermés de nul autre que l’international norvégien Mjelde…

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Nous avons surjoué et avons continué à nous créer des problèmes. Nous jouions à l’arrière dans toutes les situations et avons donné à City les meilleures chances. Nous étions un peu hésitants. Aujourd’hui, c’était comme l’ouverture de la saison – il ressemblait à deux équipes qui n’ont pas a pris de l’élan et parfois cela prend du temps. Nous dominions en seconde mi-temps, à l’aise après une mauvaise première mi-temps. Il y a encore des transitions en cours avec nous aussi, mais peut-être que la direction collective de mon groupe est plus en avance que City. – L’entraîneure de Chelsea Emma Hayes

“C’est une hypothèse que nous sommes une nouvelle équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs mais je pense que nous avons un bon leadership et cela se présente sous plusieurs formes… [Sunday’s performance] nous donne quelque chose sur quoi bâtir. Ce n’est pas génial, mais c’est comme ça. On a bien joué en première mi-temps et on a eu de bons moments, de bonnes opportunités. Je prendrai des points positifs à partir d’aujourd’hui.” – L’entraîneur de Man City, Gareth Taylor.

Statistiques clés (via Opta)

– Man City a réussi 12 tirs en première mi-temps, le plus que Chelsea ait affronté dans les 45 premières minutes d’un match de la WSL depuis septembre 2013 contre Notts County (14). Cependant, Fran Kirby a marqué avec le seul tir cadré de Chelsea de la première mi-temps pour leur donner une avance de 1-0.

– Chelsea a maintenant remporté chacune de ses trois dernières rencontres WSL avec Manchester City, la première équipe à en remporter trois de suite contre Man City dans la compétition.

Suivant

Chelsea : L’équipe d’Emma Hayes n’a plus qu’un match avant la trêve internationale et c’est un rendez-vous à domicile avec West Ham mercredi au cours duquel elle cherchera à maintenir son élan positif et à grimper un peu plus au classement.

Ville de Man : L’équipe de Gareth Taylor est inactive jusqu’après la trêve internationale, après quoi elle affrontera trois matchs de la WSL en 14 jours : un rendez-vous à domicile avec Leicester City (16 octobre), un voyage délicat à Tottenham (22 octobre) puis la visite de Liverpool (30 octobre).