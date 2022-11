La persécution chrétienne augmente dans le monde au milieu du djihadisme et du totalitarisme : rapport

Selon un nouveau rapport, la persécution des chrétiens s’est aggravée dans au moins 18 pays aux mains de gouvernements totalitaires et d’acteurs non étatiques militants ces dernières années.

“Les indicateurs suggèrent fortement qu’au cours de la période considérée, la persécution des chrétiens a continué de s’aggraver dans les principaux pays préoccupants”, lit le rapport intitulé « Persécutés et oubliés ? Un rapport sur les chrétiens opprimés pour leur foi 2020-22 ».

Publié par le groupe catholique Aid to the Church in Need (ACN) le 16 novembre et présenté au Parlement britannique plus tôt cette semaine, le rapport a identifié l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient comme les régions où la persécution des chrétiens est la plus grave.

Le rapport a également blâmé en partie la détérioration de la situation mondiale sur “une perception culturelle erronée en Occident qui continue de nier que les chrétiens restent le groupe religieux le plus largement persécuté”.

Examinant les “violations des droits de l’homme” dans 24 pays où la persécution chrétienne est “particulièrement préoccupante”, le rapport indique que les conditions des fidèles se sont “empirées” ou “légèrement pires” dans 18 d’entre eux au cours des deux dernières années, par rapport à 2017 jusqu’à 2019.

Le chien de garde a discerné “le nationalisme religieux et l’autoritarisme” comme moteur de l’animosité contre les chrétiens dans les pays fautifs, qui comprenaient la Chine, l’Afghanistan, la Turquie, la Syrie, l’Arabie saoudite, le Soudan, le Mali, le Nigéria, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Mozambique, le Pakistan, le Myanmar, la Russie. , Corée du Nord, Vietnam, Inde et Qatar.

Les conditions se sont aggravées pour les chrétiens dans tous les pays répertoriés en Afrique, selon l’organisme de surveillance, qui a noté que les “acteurs non étatiques militants” tels que Boko Haram et la province de l’État islamique d’Afrique de l’Ouest sont principalement à blâmer.

Le Nigeria, en particulier, est sur le point de devenir un “État en faillite” à cause des djihadistes, a averti le rapport, expliquant qu’une analyse a recensé jusqu’à 7 600 chrétiens tués dans le pays entre janvier 2021 et juin 2022.

Dans sa préface au rapport, le père Andrew Adeniyi Abayomi, dont l’église au Nigeria a été attaquée par des hommes armés à la Pentecôte, a écrit : « L’Église souffrante a besoin que les gens parlent pour nous. Pour que les tueries cessent, davantage d’organisations comme ACN doivent proclamer la vérité sur ce qui arrive aux chrétiens du monde entier. Sinon, nous resterons toujours persécutés et oubliés.

Les « communautés chrétiennes les plus anciennes et les plus importantes du monde situées en Irak, en Syrie et en Palestine » sont également particulièrement menacées, poursuit le rapport, notant que la population chrétienne en Syrie est passée de 1,5 million à seulement 300 000 depuis 2011.

La principale source de persécution dans les pays asiatiques tels que la Chine, le Vietnam et la Corée du Nord proviendrait des autorités étatiques, qui sévissent contre les fidèles avec des arrestations, des fermetures forcées d’églises et une législation draconienne. En Corée du Nord, le rapport affirme que “l’extrême persécution chrétienne est jugée avoir atteint le seuil du génocide, avec des rapports de meurtres, d’avortements forcés et d’infanticides, et d’esclavage”.

“La Chine continue de harceler et de tenter de contrôler les chrétiens et les membres d’autres groupes religieux qui n’accepteront pas la ligne officielle du Parti communiste – il n’est donc pas surprenant que dans l’analyse des restrictions des autorités sur la religion par le Pew Forum, elle ait obtenu le score le plus élevé de tous les États-nations. “, indique le rapport.

Le “religio-nationalisme” a également joué un rôle important dans la persécution des chrétiens dans d’autres pays asiatiques, tels que les groupes nationalistes hindous en Inde et les groupes bouddhistes cinghalais au Sri Lanka.

Open Doors USA, un autre groupe de surveillance de la liberté religieuse, récemment estimé qu’environ 360 millions de chrétiens en 2022 vivent dans des pays où ils sont confrontés à la persécution.

Plus de 5 000 églises ou édifices chrétiens ont été attaqués et 4 765 chrétiens ont été “détenus sans procès, arrêtés, condamnés ou emprisonnés” l’an dernier, selon l’organisation.