La perruque de Paul Daniels fait tourner les têtes aux enchères pour près de 3 000 £

Le MAGICIEN Paul Daniels a réussi un joli tour d’outre-tombe en vendant sa toupée pour plus de 2 700 £.

La couverture convoitée, qui devrait rapporter 300 £, faisait partie d’une collection d’astuces et d’accessoires du petit prestidigitateur mis aux enchères pour un total de 156 000 £.

Paul a commencé à porter la perruque dans la trentaine alors qu’il avait encore ses propres cheveux, bien qu’ils reculent[/caption]

Sa veuve et ancienne assistante Debbie McGee, 64 ans, a déclaré que Paul – décédé en 2016 à l’âge de 77 ans – a commencé à porter la perruque dans la trentaine alors qu’il avait encore ses propres cheveux, même s’ils reculaient.

Mais en 2013, Paul a déclaré : « Je voyais ces gars plus âgés les porter et je pensais : « Ça ne te va vraiment plus ».

“Alors, j’ai fait amincir mes perruques et je les ai portées de plus en plus en arrière et quand j’ai enlevé la perruque pour de bon, personne ne l’a remarqué.

D’autres articles vendus à Newbury, dans le Berkshire, comprenaient une cape et des masques de transposition, qui ont coûté 3 250 £, tandis qu’une lettre de Harry Houdini à un autre magicien a rapporté 1 690 £.

Debbie a déclaré: “Cela a été émouvant et inspirant de transmettre l’héritage de Paul.”





La veuve Debbie a déclaré: “Cela a été émouvant et inspirant de transmettre l’héritage de Paul”[/caption]