La perruche perdue nommée Pineapple est revenue à une fille de la Colombie-Britannique à l’occasion de son 11e anniversaire

Cela se produit fréquemment pendant les mois d’été les plus chauds – une porte ou une fenêtre est laissée ouverte et, en quelques secondes, une perruche, une calopsitte ou un oiseau d’amour vole dans le grand ouvert, peut-être pour ne plus jamais être revu.

Les messages sur les oiseaux de compagnie disparus dans le quartier des médias sociaux et les groupes communautaires deviennent également plus fréquents lorsque le temps se réchauffe.

Mais c’est une publication sur Facebook qui a aidé Pineapple à retrouver sa gardienne inquiète Priscilla Reeves Timmons, qui a été dévastée lorsque sa perruche verte et jaune a réussi à s’éloigner de leur maison de South Surrey le 7 juillet, juste avant son 11e anniversaire.

« J’ai pleuré. J’étais tellement contente de la récupérer ! » Reeves Timmons a déclaré lundi 31 juillet.

Pineapple la perruche a été perdue, mais a retrouvé sa gardienne Priscilla Reeves Timmons quelques jours plus tard grâce au personnel de West Coast Gardens – juste à temps pour la fête du 11e anniversaire de Reeves Timmons. (photo ajoutée)

Un membre de la famille qui essayait d’être utile nettoyait la cage d’Ananas pendant que l’oiseau et la cage étaient à l’extérieur pour profiter du beau temps, lorsque la perruche aux couleurs vives s’est échappée.

Maman Debby Reeves a lancé un plaidoyer dans un groupe de la communauté Facebook, mais n’était pas vraiment convaincue que cela aiderait à ramener l’oiseau à la maison, après avoir vu elle-même de nombreux messages sur les réseaux sociaux «oiseau de compagnie manquant».

Au West Coast Gardens sur la 172e rue deux jours plus tard – à quatre kilomètres du quartier de Pineapple à la 157e rue et la 18e avenue – le personnel a remarqué une perruche jaune et verte volant à l’intérieur du magasin.

Un employé s’est souvenu d’avoir vu une publication sur Facebook au sujet d’une perruche manquante, et alors qu’ils essayaient de contacter le propriétaire via les médias sociaux, un autre employé – Heather Wyborn – a patiemment amadoué l’oiseau avec des fruits dans une vieille cage à oiseaux dans le magasin.

« Ils ont utilisé une banane et elle déteste la banane », a déclaré Reeves Timmons.

« Elle devait avoir vraiment faim. »

Reeves Timmons a noté qu’elle et sa famille avaient sauvé Pineapple lorsqu’elle est apparue pour la première fois près de leur barbecue dans la cour l’automne dernier.

Ils ont alors cherché ses propriétaires, mais quand personne ne l’a réclamée, elle est devenue l’animal de compagnie de Reeves Timmon.

« Elle n’aime que Priscilla », a noté Debby Reeves.

« Nous l’avons récupérée en toute sécurité le 9 juillet. Les dames de la jardinerie étaient incroyables », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne pouvait pas assez les remercier.

Une note de remerciement que Reeves Timmons a écrite avec un dessin d’ananas occupe maintenant une place de choix sur le babillard du magasin de jardinage.

La meilleure partie était que la réunion était juste à temps pour la fête du 11e anniversaire de Reeves Timmons.

« J’ai une vidéo d’elle quand elle a découvert (l’ananas avait été trouvé)… elle a été tellement surprise qu’elle a recraché son eau ! » dit Reeves.

« C’était choquant. Je pense que (Pineapple est) heureux d’avoir à nouveau de la nourriture et de l’eau.

Reeves Timmons était simplement heureux de retrouver Pineapple, sain et sauf.

« Je suis tellement heureuse qu’elle aille bien », a-t-elle déclaré.

