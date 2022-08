La perquisition du FBI au domicile de Trump n’a pas de précédent. C’est un pari risqué.

M. Trump fait face à ses propres risques en se précipitant pour critiquer M. Garland et le FBI, comme il l’a fait lors de la perquisition de lundi, lorsqu’il a qualifié l’opération “d’agression qui ne peut avoir lieu que dans des pays du tiers monde brisés”. M. Trump ne bénéficie plus des protections fournies par la présidence, et il serait beaucoup plus vulnérable s’il s’avérait qu’il avait mal géré des informations hautement classifiées qui menacent la sécurité nationale du pays.

Un certain nombre d’historiens ont déclaré que la recherche, bien qu’extraordinaire, semblait appropriée pour un président qui bafouait de manière flagrante la loi, refusait de concéder la défaite et avait aidé à orchestrer un effort pour annuler les élections de 2020.

“Dans une atmosphère comme celle-ci, vous devez supposer que le procureur général n’a pas fait cela avec désinvolture”, a déclaré Michael Beschloss, un historien chevronné de la présidence. “Et donc les soupçons criminels – nous ne savons pas encore exactement ce qu’ils sont – ils doivent être assez sérieux.”