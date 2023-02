La perquisition du FBI au domicile de Joe Biden à la recherche de documents classifiés, brièvement expliquée

Le dernier développement de l’enquête sur les documents classifiés du ministère de la Justice sur le président Biden est survenu mercredi à Rehoboth, Delaware: des agents du FBI ont fouillé la maison de plage du président dans le cadre de leur enquête sur la façon dont des documents sensibles ont été trouvés au bureau personnel de Biden à Washington et à la maison à Wilmington.

Aucun document classifié n’a été trouvé lors de la perquisition, a déclaré Bob Bauer, l’avocat personnel du président, dans un communiqué. Bauer a également déclaré que le FBI avait pris des notes manuscrites de l’époque où Biden était vice-président, et quelques documents supplémentaires à examiner, comme l’ont fait des agents lors d’une perquisition au domicile de Biden à Wilmington en janvier.

La perquisition rappelle le raid du FBI sur Mar-a-Lago, la maison de Floride de l’ancien président Donald Trump, mais les deux sont très différents. Selon Bauer, la recherche a été planifiée et a été menée avec “l’entier soutien et la coopération” de Biden. Cela correspond au fait qu’un mandat n’était pas nécessaire pour que le FBI fasse son travail. Dans le cas de Trump, le FBI a fait son travail sans sa coopération – et avec un mandat.

Les derniers développements dans l’affaire Biden correspondent à l’image plus grande d’une Maison Blanche qui coopère avec le ministère de la Justice depuis le début, et qui essaie d’éviter la perception que Biden influence indûment l’enquête. En partie pour maintenir un air de distance, l’enquête Biden est désormais dirigée par Robert Hur, un avocat spécial que le procureur général Merrick Garland a nommé en janvier mais qui a officiellement commencé à travailler mercredi.

Cela signifie que deux avocats spéciaux mènent des enquêtes parallèles mais distinctes sur un président actuel et un ancien président. Garland a nommé l’avocat spécial Jack Smith pour enquêter sur la question de savoir si Trump avait enfreint les lois en manipulant mal des documents classifiés (le FBI a récupéré des centaines de documents marqués comme classifiés de Mar-a-Lago) et a entravé la justice en ne coopérant pas à l’enquête.

Il reste à voir si l’un ou l’autre des dirigeants fait face à des répercussions juridiques pour avoir conservé par inadvertance ou par inadvertance des documents classifiés. Trump, en tant que simple citoyen, pourrait être accusé d’avoir manipulé de manière inappropriée des documents liés à la défense nationale et d’avoir potentiellement entravé l’enquête du FBI. Biden a peut-être enfreint la loi sur les archives présidentielles, mais il n’y a pas vraiment de sanction pour cela, étant donné qu’il a également remis le matériel. Jusqu’à présent, l’attention croissante portée aux documents de Biden ne l’a pas blessé politiquement et ne semble pas susceptible de le faire. Cependant, alors que la campagne pour les élections de 2024 commence, cela pourrait toujours changer.

Petit récapitulatif de la saga des documents classifiés

Trump et Biden ne sont pas les seuls élus qui avaient des documents classifiés chez eux. Les représentants de l’ancien vice-président (et possible candidat à la présidentielle de 2024) Mike Pence ont déclaré aux Archives nationales, l’agence chargée de stocker les documents classifiés une fois la présidence terminée, qu’un avocat avait trouvé “un petit nombre de documents portant des marques classifiées” à Pence’s Indiana à la maison en janvier. Les Archives nationales ont ensuite contacté le FBI, qui a travaillé avec l’équipe juridique de Pence pour remettre les documents.

Ces documents n’étaient apparemment pas stockés dans une zone sécurisée, mais avaient été scotchés dans des boîtes lors du retour de l’ancien vice-président dans l’Indiana. Une fois découverts, les documents ont été déplacés dans un endroit sécurisé de la maison de Pence jusqu’à ce que le FBI les récupère, selon CNN. Pence, en tant que citoyen privé qui a coopéré avec des responsables, ne fait pas l’objet d’une enquête officielle, mais a déclaré qu’il coopérerait en cas d’ouverture.

La saga des documents de Biden a commencé lorsqu’un lot de documents avec des marques classifiées a été découvert au groupe de réflexion et au bureau de Biden DC, le Penn Biden Center, le 2 novembre, moins d’une semaine avant les élections de mi-mandat. Les 10 documents dataient de l’époque où Biden était vice-président. Les avocats du président ont déclaré au bureau du White House Counsel, qui a informé les Archives nationales, qui les ont récupérés le lendemain. Selon CBS News, le FBI a ensuite fouillé les bureaux à la mi-novembre. Rien de tout cela n’a été rendu public avant janvier.

L’équipe de Biden a également recherché d’autres endroits pour plus de documents potentiels plus tard en décembre, et un “petit nombre” de documents supplémentaires ont été trouvés dans la maison de Biden à Wilmington, y compris un espace de stockage dans le garage. Le FBI a perquisitionné cette maison le 20 janvier et la Maison Blanche l’a annoncé le lendemain. Environ six objets ont été trouvés et emportés par le FBI, ainsi que quelques autres notes manuscrites.

L’enquête sur Trump a commencé, comme mon collègue Andrew Prokop l’a expliqué précédemment, lorsque les Archives nationales ont découvert qu’il manquait des informations sensibles. Après avoir demandé les fichiers à Trump, certains ont été renvoyés ; d’autres non. Cela a conduit à une citation à comparaître (qui semble avoir été ignorée), au mandat, au raid et, finalement, à l’enquête de Smith. Au moins 300 documents classifiés ont été récupérés à Mar-a-Lago.

Les enquêtes n’ont pas eu beaucoup d’impact sur le peuple américain

Parce que Biden et Pence ont découvert des documents classifiés, et en raison des enquêtes très médiatisées en cours, les Archives nationales ont officiellement demandé aux anciens présidents et vice-présidents de vérifier leurs dossiers pour tout matériel ou dossier classifié de leur mandat.

Les Archives nationales sont chargées de stocker ces documents après la fin d’une administration, conformément à la loi sur les archives présidentielles – une loi qui s’applique aux six dernières administrations présidentielles depuis la présidence de Ronald Reagan. La loi ne s’applique pas à Jimmy Carter, qui était président avant Reagan.

Ces demandes, la nature de la classification (les partisans d’une plus grande transparence gouvernementale soutiennent depuis longtemps que le gouvernement fédéral a tendance à surclasser les documents) et l’apparente insularité de ces problèmes juridiques vis-à-vis du Beltway semblent tous contribuer à la façon dont le peuple américain perçoit ces éléments. enquêtes.

Pourtant, les républicains au Congrès et les médias conservateurs ont profité de la lenteur des développements dans l’affaire des documents de Biden pour tenter d’annuler une partie de l’examen minutieux entourant l’enquête de Trump, en minimisant la gravité du cas de Trump, assimilant à tort les deux pour montrer un double standard, ou essayer de créer un prétexte pour d’éventuelles enquêtes du Congrès. Le représentant James Comer (R-KY), président du comité de surveillance de la Chambre, a déjà ciblé le Penn Biden Center pour enquête et a utilisé les perquisitions au domicile de Biden comme raison de demander des enregistrements de tous les visiteurs ou invités de ces lieux. (Certains démocrates du Congrès exigent également plus d’informations sur les documents classifiés de Biden, mais pas pour attaquer politiquement le président.)

Bien que de récents sondages de CBS News, CNN et NBC News montrent que les Américains se disent préoccupés par la découverte de ces documents Biden, la cote d’approbation globale du président n’a guère changé. Les opinions sur la réponse de Trump aux enquêtes restent négatives, selon les mêmes enquêtes.

Les sondages de Quinnipiac montrent un paysage similaire: de grandes majorités pensent que Biden a mal géré les documents et pensent que le problème est sérieux sur lequel enquêter, mais ne pense pas que Biden devrait en être pénalement responsable. «Environ les deux tiers des Américains sont au courant et troublés par les documents classifiés égarés trouvés au domicile et dans le bureau privé du président Biden. Mais est-ce une affaire criminelle ? Non », a déclaré le sondeur de Quinnipiac, Tim Malloy, dans ce communiqué de sondage.

Le sondage suggère que les Américains voient également des différences entre le cas de Biden et celui de Trump, et la coopération de Biden avec les enquêteurs. Et, sans surprise, la réponse aux questions sur la façon dont Trump et Biden se sont comportés en réponse à ces sondes change selon que vous interrogez les républicains ou les démocrates sur chaque homme.

Essentiellement, bien que les découvertes soulèvent de sérieuses questions sur la sécurité et les soins des présidents avec des secrets, aucune ne semble changer la façon dont les Américains voient Trump ou Biden – du moins pour le moment.