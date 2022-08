La perquisition du domicile de Trump par le FBI rend public un long conflit

Ensuite, ils ont déménagé à la résidence de M. Trump, a déclaré la personne.

En fin de compte, ils ont retiré un certain nombre de boîtes de documents, ont déclaré des personnes familières avec la recherche.

On ne sait pas ce que les agents cherchaient ni ce qu’ils ont pris. Il n’est pas clair non plus si la perquisition a été effectuée simplement pour s’assurer que les documents et autres éléments ont été correctement remis aux archives ou s’il s’agissait d’un précurseur possible d’une poursuite de M. Trump pour mauvaise gestion de documents classifiés ou entrave aux efforts pour les obtenir. retour.

Tout au long de sa présidence, M. Trump a méprisé les lois sur la conservation des archives et était connu pour déchirer des documents et, dans certains cas, les jeter dans les toilettes. Il n’est pas clair s’il a cherché à conserver le matériel recherché par les archives et le ministère de la Justice pour le tenir à l’écart de l’examen public ou pour une autre raison.

Un examen attentif de l’enquête, cependant, montre comment elle s’est tranquillement accélérée pendant une grande partie de cette année, introduisant un nouvel élément dans les questions sur les problèmes juridiques variés et intensifiés de M. Trump et sa viabilité politique alors même qu’il fait allusion à un autre se présenter à la présidence.

Pendant de nombreux mois avant de quitter ses fonctions, M. Trump disait à ses assistants de lui apporter des documents à la résidence pendant qu’il était dans le bureau ovale, et ils se sont conformés, mais il n’y avait pas de processus en place, ce qui signifie que les fonctionnaires dont le travail était pour garder une trace de la paperasse ne savait pas toujours exactement ce qui s’y était passé, selon des personnes familières avec les événements.



Ce que nous considérons avant d’utiliser des sources anonymes.

Comment les sources connaissent-elles l’information ? Quelle est leur motivation pour nous dire? Ont-ils fait leurs preuves par le passé ? Pouvons-nous corroborer l’information ? Même avec ces questions satisfaites, le Times utilise des sources anonymes en dernier recours. Le journaliste et au moins un éditeur connaissent l’identité de la source.

À la fin de sa présidence, et alors que M. Trump se battait pour annuler sa défaite électorale, certains de ses collaborateurs étaient soucieux de préserver le travail du bureau lui-même. Son habitude de transporter du matériel dans des boîtes en carton, avec un aide personnel ou un valet qui les transportait, était bien connue, mais le contenu n’était pas toujours clair.