La perquisition du domicile de Trump à Mar-a-Lago déclenche une tempête politique

La perquisition du FBI dans la station balnéaire de Donald Trump en Floride est un développement historique extraordinaire étant donné qu’elle visait un ancien président des États-Unis et a déclenché un tollé politique qu’il pourrait utiliser pour alimenter sa probable candidature à la Maison Blanche en 2024.

Dans le passé, les enquêtes politiques qui ont menacé Trump n’ont fait qu’accroître son attrait de superpuissance auprès de ses partisans. Mais les agents fédéraux ont agi lundi sur mandat approuvé par un juge, ce qui suggère qu’ils avaient des motifs probables de croire qu’un crime avait été commis. Ils se sont concentrés sur les bureaux et les quartiers personnels de Trump dans sa résidence d’hiver de Mar-a-Lago pendant que l’ancien président était absent à New York.

La perquisition de lundi était liée à la possible mauvaise gestion de documents présidentiels, potentiellement certains qui étaient classifiés, qui auraient pu être apportés au domicile de Trump – le sujet de l’une des deux enquêtes du ministère de la Justice liées à l’ancien président.

La nouvelle a été l’un des rebondissements les plus stupéfiants à ce jour dans l’histoire de Trump, qui a été destitué deux fois, a incité une émeute populaire pour tenter d’annuler sa défaite électorale de 2020 et a constamment déchiré les garde-corps de son bureau et de la démocratie pendant son seul mandat, et ensuite, comme aucun autre président.

Il a menacé d’injecter de nouvelles toxines dans la vie politique d’une nation qui est désespérément divisée – avec des millions de partisans de Trump croyant déjà ses mensonges selon lesquels les élections de 2020 ont été volées – et qui, sur de nombreuses questions, n’a plus une compréhension commune de la vérité elle-même .

Cela vient également avec l’ex-président impatient de lancer une campagne de 2024 enracinée dans ses fausses allégations de fraude électorale, qui, selon sa rhétorique autoritaire, présenteraient un profond défi à la démocratie. Cette campagne imminente se nourrira probablement du carburant politique de la fusée d’une perception parmi les partisans de Trump – qu’il a lui-même créée dans sa déclaration annonçant la recherche lundi – qu’il est injustement persécuté.

TRUMP SE SAISIT DE LA RECHERCHE POUR ENLEVER LES SUPPORTERS

Trump n’a pas tardé à donner une tournure politique à l’opération, affirmant que sa “belle maison” était “assiégée, perquisitionnée et occupée” tout en se plaignant d’avoir été victime de “l’arsenalisation du système judiciaire” par les démocrates qui voulaient arrêter l’empêcher de devenir président après les élections de 2024. Sa déclaration a utilisé le même langage explosif et le même sentiment de grief qui ont motivé certains de ses partisans à la violence à Washington le 6 janvier 2021.

“Un tel assaut ne peut avoir lieu que dans des pays du tiers-monde brisés. Malheureusement, l’Amérique est maintenant devenue l’un de ces pays, corrompu à un niveau jamais vu auparavant. Ils ont même fait irruption dans mon coffre-fort !” a déclaré Trump. Il n’a pas mentionné que la perquisition avait été effectuée sur la base d’un mandat légalement autorisé.

À certains égards, sa déclaration, en elle-même, se lisait comme la salve d’ouverture d’une nouvelle campagne présidentielle construite autour d’un récit de persécution par les forces de l’État profond, familier de l’approche d’autres dirigeants d’hommes forts à travers le monde.

Le FBI et le ministère de la Justice ont refusé de commenter la perquisition. Le président Joe Biden n’était pas au courant de la perquisition de Mar-a-Lago jusqu’à ce qu’elle ait été rapportée aux informations, selon un haut responsable de l’administration.

Sans savoir si Trump avait enfreint des lois, de nombreux républicains ont pris l’initiative de Trump, réagissant avec fureur, exigeant que le ministère de la Justice s’explique et affirmant que l’ex-président était victime d’une vendetta politique. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, dont les espoirs de devenir président reposent sur le parrainage de Trump, a immédiatement juré d’enquêter sur le procureur général Merrick Garland si les républicains remportaient la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de novembre.

Le sénateur de Floride Marco Rubio, qui affrontera les électeurs cet automne, a tweeté : “Utiliser le pouvoir du gouvernement pour persécuter les opposants politiques est quelque chose que nous avons vu à plusieurs reprises dans les dictatures marxistes du tiers monde, mais jamais auparavant en Amérique.” Le sénateur de Floride Rick Scott, qui préside la branche de campagne du Sénat GOP, a écrit sur Twitter : “Nous avons besoin de réponses MAINTENANT. Le FBI doit expliquer ce qu’il faisait aujourd’hui et pourquoi.”

Les réactions instantanées de soutien à l’ancien président, plus de témoignage de son pouvoir durable au sein du Parti républicain, ont également été un signe précoce de la façon dont cette enquête sera confrontée à une pression politique extrême. Ces réponses peuvent également montrer que la campagne potentielle de l’ex-président en 2024 pourrait bénéficier de l’effet de ralliement d’une enquête gouvernementale qu’il peut décrire comme politisée et injuste – et que les rivaux potentiels du GOP n’ont peut-être pas d’autre choix que de se rallier aussi.

Mais l’ampleur des événements de lundi ne doit pas être sous-estimée, même si la question de savoir si l’ancien président risquait réellement d’être accusé d’un crime – ce qui serait une étape historique étonnante – n’était pas immédiatement claire lundi soir. . Les paramètres exacts du mandat de perquisition n’étaient pas non plus disponibles. Les présidents ont la capacité de déclassifier les informations sensibles, et il n’était pas clair si Trump aurait pu prendre de telles mesures avec le matériel impliqué. Cependant, les anciens présidents n’ont pas de tels pouvoirs. CNN a rapporté que des boîtes d’articles avaient été saisies par le FBI après la perquisition de lundi. Et l’avocate de Trump, Christina Bobb, a déclaré que le bureau avait saisi du “papier” après ce qu’elle a qualifié de “raid inopiné”.

UNE DÉCISION DES PLUS SENSIBLES

Entreprendre une telle action contre n’importe quelle grande personnalité politique serait très délicat. Compte tenu du statut de Trump en tant qu’ancien commandant en chef, c’est particulièrement grave. Et l’histoire d’incitation à la colère et à la violence de l’ex-président en fait une décision aussi sensible que possible.

Il est clair que les plus hauts niveaux du ministère de la Justice et du FBI auraient approuvé la décision de fouiller le complexe de Trump – en pleine connaissance des répercussions politiques explosives qui allaient certainement se déclencher.

“Je ne saurais trop insister … à quel point cela aurait été important au sein du ministère de la Justice et du FBI”, a déclaré lundi soir l’ancien directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, sur CNN.

“C’est quelque chose qui aurait été planifié, réévalué et examiné légalement sous tous les angles possibles par l’ensemble de la structure de direction des deux organisations”, a déclaré McCabe, un analyste des forces de l’ordre de CNN.

Compte tenu des implications politiques, il n’y a pas de place à l’erreur pour le ministère de la Justice ou pour le FBI, dont le directeur, Christopher Wray, est une personne nommée par Trump. Il n’y avait aucun doute que Trump réagirait à la recherche en allumant un papier tactile politique. Ses fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées ont déjà contribué à inciter à une insurrection.

Les enjeux pour les enquêteurs et pour l’avenir politique du pays sont donc énormes. Ces implications ne deviendraient plus critiques que s’il apparaissait plus tard que la recherche du FBI n’était pas menée selon le livre ou n’était pas critique pour la sécurité nationale de la nation. Les sensibilités politiques sont si aiguës qu’il est facile de voir comment le fait de ne pas poursuivre Trump après avoir pris une telle mesure publique soulèverait des questions quant à savoir si la recherche était justifiée. Cela dit, afin d’obtenir un mandat pour perquisitionner la propriété de Trump, les responsables du FBI auraient dû prouver à un juge qu’il y avait des raisons probables de croire qu’un crime fédéral avait été commis et que des preuves à ce sujet pouvaient être obtenues au complexe.

TRUMP FACE À DE MULTIPLES ENQUÊTES

Le ministère de la Justice a deux enquêtes actives connues liées à Trump, l’une sur les efforts visant à annuler l’élection présidentielle de 2020 et les événements entourant le 6 janvier 2021, et l’autre impliquant le traitement de documents classifiés.

Cette recherche semble être liée à cette dernière enquête. Les Archives nationales, qui sont chargées de collecter et de trier les dossiers présidentiels, ont précédemment déclaré qu’au moins 15 boîtes de documents de la Maison Blanche avaient été récupérées à Mar-a-Lago, dont certaines étaient classifiées. Les membres de l’ancienne équipe de Trump à la Maison Blanche ont souvent déclaré qu’il était négligent ou méprisant l’obligation légale d’archiver tous les documents présidentiels et cavalière avec des informations classifiées. Plus tôt lundi, des photos récemment révélées, que la journaliste du New York Times et contributrice de CNN Maggie Haberman publie dans son prochain livre, montraient des documents apparemment écrits par Trump qu’il aurait tenté de jeter dans les toilettes.

La nouvelle de la perquisition du FBI à Mar-a-Lago intervient après que CNN a rapporté pour la première fois la semaine dernière que les avocats de l’ancien président étaient en pourparlers avec le ministère de la Justice dans le cadre de son enquête sur les événements à Washington entourant l’insurrection du Capitole. Trump pourrait également avoir un certain danger juridique dans une enquête distincte en Géorgie sur les tentatives de l’ancien président et de ses collaborateurs d’annuler la victoire électorale de Biden dans un état de swing critique.

La perquisition de lundi à Mar-a-Lago s’inscrit également dans le contexte de l’enquête du comité restreint de la Chambre sur l’insurrection du Capitole, qui a découvert de nouvelles preuves accablantes sur les tentatives de Trump de voler les élections de 2020 et son échec à essayer d’arrêter l’assaut violent contre le Capitol une fois qu’il était en cours. Le comité n’a pas encore dit s’il recommandera une action pénale contre l’ex-président par le ministère de la Justice.

Alors que les démocrates pourraient être rassurés dans le sens où les problèmes juridiques s’accumulent pour l’ancien président et que les enquêtes criminelles sérieuses se rapprochent de plus en plus d’un favori présidentiel du GOP, ils feraient peut-être bien de se souvenir de l’histoire des tentatives de le faire rendre des comptes.

Le président de l’époque a réussi à se soustraire à l’enquête sur Robert Mueller, même si le procureur spécial a noté de multiples liens étranges entre sa campagne de 2016 et la Russie et a compilé une liste d’occasions où de nombreux observateurs extérieurs ont estimé qu’il avait tenté d’entraver la justice.

Les deux destitutions de Trump à la Chambre des États-Unis – pour avoir tenté de contraindre l’Ukraine à enquêter sur Biden avant les élections de 2020 et sur l’insurrection – n’ont pas abouti à des condamnations lors de procès au Sénat ni à aucun effort pour l’exclure d’un futur bureau fédéral. Son soutien extraordinaire parmi les républicains de base rend pratiquement impossible pour les politiciens qui veulent un avenir politique de s’opposer à lui. Et il semble que rien d’autre qu’une affaire pénale claire contre l’ex-président ne puisse retourner ses partisans contre lui – et même cela pourrait ne pas changer leur opinion sur lui s’il répond avec la bonne rhétorique.

C’est encore plus vrai après que des agents du FBI ont franchi un Rubicon lundi en entrant dans la résidence de fierté et de joie de Trump dans un mouvement qui aura des implications politiques massives, mais l’enquête finit par s’avérer.