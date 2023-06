La perquisition du domicile de Nicola Sturgeon est « proportionnée et nécessaire », selon le chef de la police

Le constable en chef écossais, Sir Iain Livingstone, a déclaré que la décision de faire une descente au domicile de Nicola Sturgeon en avril et d’ériger une grande tente à l’entrée était « proportionnée et nécessaire ».

Dans un entretien avec le Sunday Times pour marquer sa retraite, Livingstone a nié que le déménagement était politiquement motivé et a déclaré que le mandat de perquisition avait été approuvé de manière indépendante par un juge.

Il a déclaré que l’opération Branchform, une enquête sur les finances du parti national écossais et son utilisation de plus de 600 000 £ de dons de partisans de l’indépendance, avait été longue et exhaustive.

« Lorsque nous effectuerons la recherche, nous mettrons en place des processus proportionnés et nécessaires à l’action menée, à l’enquête et à ses conditions, et je suis convaincu que les mesures que nous avons prises sont proportionnées et nécessaires », a-t-il déclaré. a dit.

« Énoncer une opinion ou spéculer sans avoir les connaissances et les informations existantes est préjudiciable… car cela porte atteinte aux droits des individus. L’opération Branchform a de l’intégrité, on attend de lui de la rigueur. Si l’opération n’avait pas été poursuivie, j’aurais été justement accusé de manquement au devoir.

Des policiers et une tente médico-légale devant la maison de Nicola Sturgeon en avril. Photographie : Stuart Wallace/Shutterstock

Le mari de Sturgeon, Peter Murrell, a été arrêté au domicile du couple peu de temps avant la perquisition. Après près de 12 heures d’interrogatoire par des détectives, il a été libéré sans inculpation dans l’attente de compléments d’enquête.

Près de deux semaines plus tard, le trésorier du SNP de l’époque, Colin Beattie, a été arrêté à son domicile et interrogé par la police. Lui aussi a été libéré sans inculpation, dans l’attente des enquêtes.

La décision d’ériger la grande tente à l’extérieur de la maison de Sturgeon a provoqué une réponse furieuse de ses alliés, qui ont accusé la police de théâtralité injustifiée.

Murray Foote, l’ancien responsable des communications du SNP à Holyrood, a déclaré au Daily Record début mai que l’utilisation des tentes était un « cirque grotesque ». Il a affirmé que s’il n’y avait pas d’accusations ou de poursuites, « alors le coût de la réputation [for the police and Crown Office] sera beaucoup plus substantiel que l’argent dépensé pour la main-d’œuvre.

Un cabinet fiscal dirigé par les auditeurs du SNP accusé d’avoir potentiellement organisé un stratagème d’évitement En savoir plus

Il y a eu de nombreuses spéculations selon lesquelles Sturgeon pourrait également être arrêtée: elle a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible, mais a participé à des débats internes tendus sur les finances du SNP après que des questions ont émergé sur ses comptes. Elle n’a pas encore été interrogée par la police. L’ancien premier ministre a commencé une chronique hebdomadaire dans le Glasgow Times et a repris ses allocutions publiques.

Livingstone a confirmé qu’il était au courant à l’avance que la tente médico-légale serait utilisée. « J’en étais conscient et je le soutenais parce que je connaissais les circonstances et la raison de son utilisation, et une partie de cela était de protéger les droits des individus », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres arrestations suivraient, il a répondu: « Je ne commenterais jamais les questions opérationnelles. »