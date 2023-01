La perquisition du domicile de Mike Pence révèle également des documents classifiés

Des documents avec des marques classifiées ont été découverts la semaine dernière au domicile de l’ancien vice-président américain Mike Pence dans l’Indiana, selon son avocat, le dernier d’une série de telles récupérations au domicile d’actuels et d’anciens hauts responsables américains.

Les dossiers “semblent être un petit nombre de documents portant des marques classifiées qui ont été mis en boîte par inadvertance et transportés au domicile personnel de l’ancien vice-président à la fin de la dernière administration”, a écrit l’avocat de Pence, Greg Jacob, dans une lettre au Archives nationales partagées avec l’Associated Press.

Il a déclaré que Pence n’était “pas au courant de l’existence de documents sensibles ou classifiés à sa résidence personnelle”, jusqu’à une perquisition la semaine dernière et “comprend la grande importance de protéger les informations sensibles et classifiées et se tient prêt et disposé à coopérer pleinement avec le National Archives et toute enquête appropriée.”

La révélation est intervenue alors que le ministère américain de la Justice enquêtait déjà sur la découverte de documents portant des marques de classification au domicile du président Joe Biden dans le Delaware et dans son ancien bureau de Washington, ainsi que dans le domaine de Floride de l’ancien président Donald Trump. Biden, un démocrate, a indiqué qu’il chercherait à être réélu tandis que Pence, un républicain, explorait une éventuelle campagne présidentielle de 2024 qui le mettrait en concurrence directe avec son ancien patron.

La nouvelle découverte plonge Pence, qui avait précédemment insisté sur le fait qu’il suivait des protocoles stricts concernant les documents classifiés, dans le débat sur la gestion des documents secrets par des fonctionnaires qui ont servi dans les plus hauts rangs du gouvernement.

REGARDER | Les républicains se jettent sur les documents de Biden : Un avocat spécial pour enquêter sur le traitement par Biden de documents classifiés Un avocat spécial a été nommé pour enquêter sur le traitement par le président américain Joe Biden de deux lots de documents classifiés après la découverte de documents gouvernementaux plus sensibles dans son domicile personnel.

Trump défend Pence

Trump fait actuellement l’objet d’une enquête criminelle après la découverte d’environ 300 documents portant des marques classifiées, y compris au niveau top secret, dans son domaine de Floride.

Les responsables tentent de déterminer si Trump ou quelqu’un d’autre devrait être accusé de possession illégale de ces dossiers ou d’avoir tenté d’entraver l’enquête criminelle de plusieurs mois. Biden fait également l’objet d’une enquête par un avocat spécial après que des documents classifiés de son temps en tant que sénateur et dans l’administration Obama ont été trouvés dans ses propriétés.

Trump, qui nie tout acte répréhensible, a réagi au nouveau développement sur son site de médias sociaux : “Mike Pence est un homme innocent. Il n’a jamais rien fait sciemment de malhonnête de sa vie. Laissez-le tranquille !!!”

Cette photographie contenue dans un dossier judiciaire du ministère américain de la Justice, expurgée en partie par le FBI et publiée le 30 août 2022, montre des documents saisis lors de la perquisition du 8 août par le FBI du domaine Mar-a-Lago de Trump à Floride. (Ministère de la Justice/Associated Press)

Bien qu’il s’agisse d’un cas très différent, le développement de Pence pourrait diluer ou augmenter l’attention portée à Trump et Biden, qui ont cherché à minimiser l’importance des découvertes chez eux. La présence de documents secrets au domicile des trois hommes souligne davantage le système peu maniable du gouvernement fédéral pour stocker et protéger les millions de documents classifiés qu’il produit chaque année.

L’avocat de Pence, Jacob, a déclaré dans sa lettre que l’ancien vice-président avait “engagé un avocat extérieur, avec une expérience dans le traitement de documents classifiés” pour examiner les dossiers stockés à son domicile le 16 janvier “par excès de prudence” après le Biden documents sont devenus publics.

Jacob a déclaré que les documents de Pence avaient été immédiatement sécurisés dans un coffre-fort verrouillé. Selon une lettre de suivi de l’avocat datée de dimanche, des agents du FBI se sont rendus au domicile de Pence jeudi soir pour récupérer ces documents. Il était encore à Washington à l’époque.

La lettre du président du comité de surveillance de la Chambre, le représentant James Comer, à l’avocat de la Maison Blanche Stuart Delery, demandant des copies des documents trouvés dans l’ancien bureau de Joe Biden. (Jon Elswick/Associated Press)

‘Pas à ma connaissance’

Au total, quatre boîtes contenant des copies de documents administratifs – deux dans lesquelles “un petit nombre” de documents portant des marques classifiées ont été trouvés, et deux contenant des “copies de courtoisie de documents vice-présidentiels” ont été découvertes. Des dispositions ont été prises pour livrer ces boîtes aux Archives nationales lundi.

Les Archives nationales n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la découverte, qui a été signalée pour la première fois par CNN.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter mardi, et un avocat de Pence n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant des précisions.

Pence a déclaré à l’Associated Press en août qu’il n’avait emporté aucune information classifiée avec lui lorsqu’il a quitté ses fonctions.

Lorsqu’on lui a directement demandé s’il avait conservé des informations classifiées en quittant ses fonctions, il a répondu: “Non, pas à ma connaissance”.

Dans une interview de janvier avec Fox Business, Pence a décrit un “processus très formel” utilisé par son bureau pour gérer les informations classifiées ainsi que les mesures prises par ses avocats pour s’assurer qu’aucune n’était prise avec lui.

“Avant de quitter la Maison Blanche, les avocats de mon équipe ont parcouru tous les documents à la Maison Blanche et dans nos bureaux là-bas et à la résidence du vice-président pour s’assurer que tous les documents qui devaient être remis aux Archives nationales, y compris des documents classifiés, ont été remis. Nous avons donc suivi un processus très minutieux à cet égard », a déclaré Pence.

Pas un crime

Un porte-parole de l’ancien président américain Barack Obama a fait référence à une déclaration de 2022 des Archives nationales selon laquelle l’agence avait pris le contrôle de tous les dossiers d’Obama après son départ de ses fonctions et “n’a connaissance d’aucune boîte manquante”.

Freddy Ford, porte-parole de l’ancien président américain George W. Bush, a déclaré à l’AP que “tous les dossiers présidentiels – classifiés et non classifiés – ont été remis à [the National Archives] en quittant la Maison Blanche.”

Un porte-parole de Bill Clinton a déclaré que tous les documents classifiés sont sous la garde des Archives nationales et qu’il n’y a eu aucun cas de découverte ailleurs depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2001.

REGARDER | Contrôle des dégâts pour Biden : L’équipe de Biden contrôle les dégâts après la découverte de plus de documents classifiés dans le Delaware L’équipe du président Joe Biden contrôle les dégâts après la découverte de plus de documents classifiés dans sa résidence du Delaware. Les républicains n’ont pas tardé à traiter Biden d’hypocrite pour avoir condamné l’ancien président Donald Trump pour avoir emporté des dossiers top secrets dans son domaine de Mar-a-Lago.

Un porte-parole a déclaré que l’ancien vice-président américain Dick Cheney n’avait pas quitté ses fonctions avec des documents classifiés et qu’aucun n’avait été découvert depuis.

Mike Pompeo, qui a servi l’administration Trump en tant que secrétaire d’État et réfléchit à sa propre candidature présidentielle républicaine de 2024, a déclaré lors d’une escale en Caroline du Sud fin août que la perquisition du FBI dans le domaine Mar-a-Lago de Trump “était une utilisation profondément politisée du FBI.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait emporté des documents classifiés avec lui après avoir quitté l’administration, Pompeo a répondu “non”, ajoutant : “Personne ne devrait avoir des informations classifiées hors de l’endroit approprié pour les informations classifiées, à tout moment, un point c’est tout.”

Les archives publiques montrent que Pence et sa femme, Karen, ont acheté leur maison de sept chambres et 10 300 pieds carrés à Carmel, Ind., en mai 2021 – environ quatre mois après avoir quitté la résidence du vice-président à Washington. La propriété Indiana s’étend sur un terrain de cinq acres juste au nord d’Indianapolis.

La possession de matériel classifié n’est pas en soi une infraction pénale. Alors que certains responsables gouvernementaux et sous-traitants ont été inculpés, d’autres, tels que l’ancien procureur général Alberto Gonzales et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, ont été réprimandés dans des rapports pour négligence mais n’ont pas fait l’objet de poursuites.

Les prévenus ont été poursuivis pour des infractions liées aux trois classifications de documents, par ordre croissant : confidentiel, secret et top secret. La classification top secret, selon le ministère de la Justice, représente le type d’informations pour lesquelles “une divulgation non autorisée pourrait raisonnablement être susceptible de causer des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale des États-Unis”.

Les documents du large éventail d’organismes gouvernementaux sont classifiés à des fins de sécurité nationale. En 2010, le Congrès a adopté la loi sur la réduction de la surclassification pour tenter de résoudre le processus souvent déroutant et complexe.