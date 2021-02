La permission d’être prolongée dans Budget, indique Rishi Sunak

Il a annoncé aujourd’hui qu’elle se poursuivrait, ainsi qu’une série d’autres mesures de soutien aux entreprises qui devraient s’achever à la fin du mois de mars, notamment un allégement des tarifs commerciaux, un soutien aux indépendants et des exonérations de TVA pour l’hôtellerie et le tourisme.

Le groupe de commerce UK Hospitality a appelé à la poursuite de son soutien jusqu’à la fin du prochain exercice financier en avril 2022, afin d’aider à sauver les entreprises qui auront besoin de plusieurs mois pour revenir à l’équilibre et surmonter leurs dettes après une année de quasi-constante fermeture.

M. Sunak a déclaré à Sky News Sophy Ridge dimanche il veut «soutenir les gens et les entreprises» alors que le Royaume-Uni sort de la prison.

Lorsqu’on lui a demandé si les congés seraient prolongés, il a répondu: «J’ai dit au début de cette crise que je ferais tout ce qu’il fallait pour protéger les personnes, les familles et les entreprises pendant cette crise et je reste totalement attaché à cela.

«Le PM de la feuille de route nous a tracé la voie pour récupérer et rouvrir et je souhaite soutenir les personnes et les entreprises dans cette voie.