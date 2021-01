L’abonnement d’essai gratuit d’Apple TV Plus est de nouveau prolongé. Actuellement, les membres dont l’abonnement devait expirer d’ici juin expireront en juillet 2021. La première extension gratuite de TV Plus a été annoncée en octobre et devait s’achever en février de cette année. Apple propose un essai gratuit de son service de streaming avec des appareils Apple récemment achetés tels que l’iPhone, le Mac, l’iPad, etc. Les clients doivent utiliser l’offre dans les 90 premiers jours suivant l’achat via l’application Apple TV.

Selon 9to5Mac, les membres Apple TV Plus avec un abonnement annuel qui expire entre février et juin recevront également le (s) même (s) mois de service supplémentaire sans frais supplémentaires. Apple n’a pas encore annoncé officiellement ce développement, bien que la publication note que la société commencerait à notifier les clients éligibles par e-mail dans les semaines à venir. Les membres de TV Plus n’auront rien à faire de leur côté.

Malheureusement, les utilisateurs qui ont annulé leur abonnement gratuit ne sont pas éligibles à cette offre, ajoute le rapport. L’extension actuelle peut également s’appliquer aux clients en Inde, car Apple avait précédemment augmenté la période d’essai gratuite du service de streaming d’octobre 2020 à février 2021 dans le monde. Cependant, aucun mot officiel n’est encore sorti de la société.

La société espère également inciter les membres existants à renouveler l’abonnement Apple TV Plus une fois qu’il expirera. La deuxième série d’extension lui donne plus de temps pour élargir l’offre de contenu TV Plus et augmenter la proposition de valeur du service, car la société publie de nouvelles séries et films phares ainsi que les deuxièmes saisons de ses émissions de lancement populaires. Certains des titres à venir notables incluent Cherry de Russo Brothers avec Tom Holland. La deuxième saison de For All Mankind et un documentaire sur la sensation pop Billie Eilish sont également en préparation. Le prix du service de streaming en Inde commence à Rs 99 (mensuel), et il est également livré avec un abonnement Apple One, au prix de 195 Rs par mois. L’abonnement One comprend en outre le stockage iCloud et l’abonnement à la musique.