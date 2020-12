Le gouvernement de Boris Johnson a toujours clairement indiqué qu’il était opposé à une prolongation de la période de transition post-Brexit, qui expire le 31 décembre.

Mais plus le Royaume-Uni et l’UE échoueront longtemps à conclure un accord sur le commerce et les relations futures, plus la pression sera probablement forte pour qu’un mécanisme puisse compenser les pires effets d’un «scénario sans accord» tant redouté par de nombreux commerçants transfrontaliers .

« Nous avons clairement indiqué à plusieurs reprises que nous ne prolongerions pas la période de transition. Cela reste le cas », a répété le bureau de Johnson à Downing Street cette semaine.

Cela faisait écho aux propres mots du Premier ministre: « Bien sûr, nous n’allons pas prolonger la période de transition », a-t-il déclaré au Parlement fin novembre.

Beaucoup peut dépendre de la volonté politique de parvenir à un accord. S’il semble qu’un accord est à portée de main – et que le principal problème est le manque de temps avant la date limite du nouvel an – une possibilité pourrait être que l’UE et le Royaume-Uni acceptent d’appliquer un accord à titre provisoire, en attendant la ratification.

L’accord de divorce qui fixait les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l’UE autorisait une prolongation de deux ans de la période de transition pour donner plus de temps aux négociations.

Cependant, l’accord fixait une date limite à la fin juin 2020 pour une décision sur l’opportunité de l’invoquer. L’UE a finalement accepté l’opposition du Royaume-Uni à une prolongation – malgré la pandémie de coronavirus – et le délai est passé.

Le gouvernement britannique est allé plus loin: il a inclus un engagement spécifique de ne pas prolonger la transition dans le Withdrawal Agreement Act, adopté par le Parlement, donnant effet juridique à l’accord de divorce. Une nouvelle législation serait nécessaire pour inverser cette tendance.

Ajout de temps supplémentaire au temps supplémentaire

Plus tôt cette année, un Royaume-Uni Rapport de l’Institut pour le gouvernement ont présenté plusieurs méthodes que l’UE et le Royaume-Uni pourraient envisager pour gagner plus de temps, même s’ils agissaient après le 30 juin. Il a reconnu que « les quatre options sont politiquement sensibles ou juridiquement complexes ».

Une façon serait de modifier la date limite du 30 juin dans le traité de divorce, même après que cette date soit passée. Le droit international permet aux parties à un traité de le modifier. Le Royaume-Uni serait en mesure de le faire (s’il le souhaite) en vertu de ses propres lois, indique le rapport. Mais pour l’UE, ce serait beaucoup plus compliqué, et juridiquement et politiquement incertain.

Une deuxième option pourrait être pour l’UE et le Royaume-Uni de rompre les négociations commerciales et de négocier un nouveau traité pour créer une nouvelle extension de transition. Mais cela aussi serait lourd de « risques politiques et juridiques importants ».

Dans un troisième scénario, une période de mise en œuvre pourrait être incluse dans le cadre d’un futur traité sur les relations. Cela ne fonctionnerait pas si un tel accord n’était pas conclu, mais cela pourrait ouvrir la voie à la conclusion d’un accord de base, reportant les questions difficiles à plus tard.

« Même si le gouvernement n’en envisage pas un maintenant, une phase de mise en œuvre pourrait sembler plus souhaitable si le Royaume-Uni et l’UE réussissent à négocier un futur accord de relations », a fait valoir l’IfG.

Amortir un coup sans accord

Une quatrième option étudiée par l’Institut pour le gouvernement envisage de créer une période de mise en œuvre où aucun accord commercial n’a été conclu. L’UE et le Royaume-Uni « accepteraient un accord temporaire pour permettre aux commerçants de s’adapter à un scénario de non-accord en cas d’échec des négociations », a-t-il déclaré.

Cette dernière approche ne pourrait pas empêcher le Royaume-Uni de sortir des structures de l’UE à la fin de l’année. Mais cela pourrait aider à transformer une falaise en une sorte de rampe coulissante.

Cependant, l’Institut pour le gouvernement a estimé qu’un tel accord de statu quo serait « techniquement et juridiquement complexe et nécessiterait un certain temps pour négocier » – temps qui n’est plus disponible.

Surtout, une telle option serait probablement « politiquement impossible », a-t-il déclaré, citant une rupture probable de la bonne volonté si les négociations commerciales échouaient.

« Il serait imprudent pour le Royaume-Uni et l’UE de compter sur une solution de contournement disponible à un moment donné plus tard en 2020 », a déclaré l’institut dans son rapport du 30 mai.

C’est un conseil qui n’a pas été suivi. Dans l’état actuel des choses, il est peu probable que l’incapacité de conclure un accord entraîne une poussée soudaine pour une prolongation de la transition, surmontant les difficultés juridiques et politiques.

Déjà, certains pays de l’UE se sont appuyés sur la Commission pour lancer des plans d’urgence en vue d’un « scénario sans accord ». Attendez-vous à ce que cette pression s’intensifie si les négociations commerciales se terminent par une rupture plutôt qu’une percée.